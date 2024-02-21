Голова Xbox Філ Спенсер в інтерв’ю для Game File відповів на запитання про майбутнє ігор на дисках та Call of Duty в Game Pass, але без конкретики.

На питання про те, чи планує компанія повністю відмовлятися від фізичних релізів ігор, Філ відповів, що компанія підтримує фізичні медіа.

«Ми підтримуємо фізичні медіа, але нам не потрібно створювати такі непропорційні попити клієнтів. Ми поставляємо ігри у фізичному та цифровому вигляді, і ми просто стежимо за тим, що роблять клієнти. І я думаю, що наша робота в управлінні Xbox полягає в тому, щоб забезпечити те, чого хоче більшість клієнтів. І зараз більшість наших клієнтів купують ігри в цифровому вигляді», – сказав Філ Спенсер.

Він також розповів, що попри те, що компанія вже випускала повністю цифрову Series S, у найближчому майбутньому планів повністю відмовлятися від фізичного випуску ігор у стратегії немає.

Щодо випуску ігор Activision Blizzard, зокрема Call of Duty, в Game Pass чіткої відповіді досі немає.

«Нашою ціллю є дати гравцям все портфоліо ігор студій ZeniMax, Activision Blizzard та Xbox Game Studios у Game Pass в день їх релізу», – додав Філ Спенсер.

Що саме це означає для ігор Activision Blizzard – незрозуміло. Раніше Філ Спенсер вже розповідав, що їм потрібно більше часу для того, щоб підготувати всі проєкти до релізу у підписці, але поки окрім Diablo IV жодних інших анонсів не було.

Ігри у Game Pass в перший день потенційно можуть означати те, що наступна Call of Duty, яка розповість про війну в Перській затоці, вийде в Game Pass у день релізу. Проте до офіційного анонсу та релізу гри ще достатньо часу й поки стверджувати щось – зарано.