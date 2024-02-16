Керівники Xbox та ігрових відділів Microsoft розповіли про майбутнє компанії в ігровій індустрії. Перш за все, на консолях конкурентів з’являться чотири гри. Які саме, не назвали, але це вже майже офіційно – Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves та Pentiment.

Гендиректор Microsoft Gaming Філ Спенсер сказав, що Starfield та Indiana Jones точно не входять до цієї четвірки ігор, а отже найближчим часом на PlayStation 5 та Nintendo Switch їх очікувати не варто.

Філ також пояснив, що ігри, які таки з’являться на платформах конкурентів, це – ігри, які будуються довкола спільнот, а також менші проєкти, які ніколи не планувались як ексклюзиви.

«Цікава історія у тому, щоб ми представляли франшизи Xbox гравцям на інших платформах, щоб зацікавити їх в Xbox. Ми вважаємо, що це матиме хорошу цінність для нашого бренду. Але поки що 4 ігри й жодних обіцянок про інші», – сказав Філ.

Іншою новиною стало те, що керівники розповіли про кількість підписників Game Pass – зараз їх 34 мільйони. Ігри, розроблені студіями компанії, також продовжать бути доступними за підпискою.

Крім того, під час подкасту розповіли, що Diablo IV стане першою грою Activison Blizzard, яка з’явиться у Game Pass. Інші обіцяють додати пізніше. Diablo стане доступною для гри в Game Pass 28 березня.

Президентка Xbox Сара Бонд також розповіла, що в плані заліза, нас очікують «захопливі речі». В наступному поколінні консолей обіцяють «найбільший технічний стрибок, який ви коли-небудь бачили».