Samsung анонсувала серію оновлень для навушників Galaxy Buds, які мають покращити їхню функціональність разом з іншими пристроями компанії, зокрема телевізорами, та додати підтримку перекладу в реальному часі під час підключення до смартфонів Galaxy S24.

Оновлення серії Galaxy Buds додасть кілька ключових функцій:

Переклад у реальному часі: При підключенні до моделей серії Galaxy S24, навушники Galaxy Buds будуть пропонувати покращену функцію перекладу в режимі реального часу. Це має дозволити більш природно спілкуватися з людьми, які розмовляють різними мовами, надаючи переклад безпосередньо в навушники, в той час, як інша сторона буде чути переклад через динамік смартфона.

Auracast Broadcasting: Ця функція, вперше представлена в Galaxy Buds2 Pro для телевізорів Samsung Smart TV, буде розширена до сумісності з телефонами та планшетами. Вона дозволяє транслювати аудіо на кілька навушників Galaxy Buds одночасно, створюючи спільне середовище для прослуховування.

360 Audio: Функція 360 Audio, яка раніше була доступна для телефонів і планшетів, з’явиться і для телевізорів Samsung. Ця функція забезпечує об’ємний звук, підлаштовуючи звук відповідно до рухів голови слухача, щоб забезпечити глибше занурення в атмосферу прослуховування.

Автоматичне перемикання: Ця функція, яка автоматично перемикає аудіовихід з телевізорів Samsung на смартфони Galaxy під час дзвінків і навпаки, була розширена для сумісності з ПК. Поки що компанія заявляє про підтримку власних ноутбуків серії Galaxy Book, проте, скоріше за все, підтримка буде розширена на моделі й інших виробників.

Оновлення програмного забезпечення для серії Galaxy Buds, включаючи Galaxy Buds2 Pro, Buds2 і Buds FE, буде випущено наприкінці лютого.