Frogwares розпочала розпродаж своїх ігор у Steam. Проєкти української студії можна купити зі знижкою до 92%.

Знижки діють на всю продукцію студії, зокрема й на останню випущену ними гру – Sherlock Holmes: The Awakened. Зараз її можна придбати зі знижкою 60% – за 364 грн.

Don't miss out on the spine-chilling savings — dive into thrilling adventures and solve mysteries at unbeatable prices during our Steam sale: https://t.co/OycgYSEGHO pic.twitter.com/rpWiP0ob6Q

— Frogwares (@Frogwares) February 20, 2024