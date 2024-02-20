Frogwares розпочала розпродаж своїх ігор у Steam. Проєкти української студії можна купити зі знижкою до 92%.

Знижки діють на всю продукцію студії, зокрема й на останню випущену ними гру – Sherlock Holmes: The Awakened. Зараз її можна придбати зі знижкою 60% – за 364 грн.

Don't miss out on the spine-chilling savings — dive into thrilling adventures and solve mysteries at unbeatable prices during our Steam sale: https://t.co/OycgYSEGHO pic.twitter.com/rpWiP0ob6Q — Frogwares (@Frogwares) February 20, 2024

На інші ігри серії Sherlock Holmes знижки ще кращі. Crime and Punishement можна купити всього лише за 49 грн, The Devil’s Daughter – 74 грн, а Chatper One – 139 грн. Також ігри можна купити комплектом разом з усіма доповненнями за 731 грн.

Крім ігор про Шерлока, зі знижкою можна придбати й інші проєкти студії, як от The Sinking City, пригодницько-детективну гру з відкритим світом, що черпає натхнення з творчості Лавкрафта. Зараз вона коштує 270 грн.

Ознайомитися з усіма знижками на ігри Frogwares та купити їх за чудовою ціною можна за пошуком видавця у Steam.