Європейський Союз готується накласти перший в історії штраф на компанію Apple у розмірі близько 500 мільйонів євро в результаті антимонопольного розслідування, проведеного Європейською комісією, повідомляє Financial Times.

Це розслідування ретельно вивчало потенційне зловживання компанією Apple своєю платформою для надання пріоритету власним послугам над послугами конкурентів. Зокрема, в рамках нього розглядалося звинувачення, що Apple перешкоджала застосункам спрямовувати користувачів iPhone на доступніші варіанти музичної підписки за межами App Store, що було викликано офіційною скаргою від Spotify у 2019 році.

Очікується, що Комісія визнає дії Apple незаконними, такими, що порушують правила конкуренції ЄС, спрямовані на підтримку справедливого єдиного ринку. Як наслідок, Apple буде заборонено перешкоджати музичним сервісам пропонувати користувачам більш економічно вигідні альтернативи підписки за межами App Store.

Брюссель звинувачує Apple у використанні свого панівного становища на ринку для нав’язування антиконкурентних практик своїм конкурентам, називаючи умови технологічного гіганта «несправедливими торговими умовами». Цей штраф є одним з найбільш значних фінансових покарань, які ЄС наклав на велику технологічну компанію. Попередні штрафи проти Google на загальну суму близько 8 мільярдів євро все ще залишаються предметом судових суперечок.

Хоча у 2020 році у Франції за антиконкурентну поведінку Apple було оштрафовано на 1,1 мільярда євро, який згодом було зменшено до 372 мільйонів євро після апеляції, це перший випадок, коли Брюссель оштрафував компанію за порушення антимонопольного законодавства. Цей крок ЄС свідчить про нове зіткнення з великими технологічними компаніями, підкреслюючи необхідність дотримання нових правил відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA), який вимагає від великих технологічних компаній, включаючи Apple, Amazon і Google, суворішого дотримання законодавства з метою сприяння конкуренції та підтримки менших технологічних компаній.

Попри зусилля Apple привести свою діяльність у відповідність до цих норм, оголосивши про зміни в iOS, App Store і браузері Safari, критика з боку Spotify та інших компаній свідчить про те, що цих заходів недостатньо. Apple стверджує, що її оновлення пропонують розробникам більшу гнучкість у розповсюдженні додатків та обробці платежів у ЄС.

Оскільки ЄС продовжує консультуватися з конкурентами Apple щодо можливих поступок компанії, зокрема щодо доступу до системи Apple Pay, терміни оголошення рішення Комісії залишаються невизначеними. Однак очевидно, що напрямок антимонопольного розслідування не буде змінено. Apple, залишаючи за собою право оскаржити рішення судів ЄС, раніше вже висловлювала задоволення зменшенням кількості звинувачень і свою готовність розвʼязувати озвучені проблеми, сприяючи розвитку конкуренції.

Європейська комісія поки що не прокоментувала цю справу, підкресливши, що між регуляторними органами та великими технологічними компаніями зберігається напруженість у відносинах щодо ринкових практик і конкуренції.