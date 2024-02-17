NASA нарешті оголосило вагу зразків каміння та пилу з астероїда Бенну, які в межах місії OSIRIS-REx доставили на Землю минулого року. Вона склала 4,29 унції (121,6 г). Про це йдеться в повідомленні агентства.

У NASA акцентували, що це – найбільший зразок астероїда коли-небудь зібраний у космосі. Крім того, це більше ніж вдвічі перевищує вимоги місії. Для досягнення наукових цілей команді треба було щонайменше 60 г матеріалу.

Нагадаємо, що зразки доставили на Землю у вересні минулого року, коли космічний апарат приземлився в пустелі штату Юта (США). Спершу вчені почали вивчати матеріал, який перебував поза основним контейнером. Цього січня науковці відкрили основний контейнер та показали його вміст.

Зважування каміння та пилу з Бенну було одним з етапів дослідження. Пізніше цієї весни команда представить каталог зразків, наступний крок після цього – розподілити матеріал між вченими з 35 країн, які є членами місії OSIRIS-REx.