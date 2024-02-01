На State of Play показали трейлер Metro Awakening, нової гри у постапокаліптичному всесвіті яка буде ексклюзивною для VR. Варто зазначити, що розробкою займалась студія Vertigo Games, а не 4A Games.

Гра розповість нову оригінальну історію, події якої відбуватимуться до Metro 2033, у 2028 році. Гравці візьмуть на себе роль Сердара, доктора, який шукає свою дружину та ліки для неї.

Чим далі Сердар заглиблюватиметься в метро, тим більше ​​його мужність і розсудливість будуть перевірятися надприродними силами.

Як і з іншими іграми серії, Metro Awakening буде шутером від першої особи з елементами виживання та стелсу.

Розробники обіцяють напружений, драматичний ігровий процес у VR, коли конденсат затуманює маску, боєприпаси й фільтри закінчуються, а світло факелів мерехтить і гасне посеред суцільної темряви.

Vertigo Games планують випустити Metro Awakening пізніше у цьому році для PlayStation VR2, Meta Quest та Steam VR, однак точна дата поки невідома.