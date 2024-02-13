Новий фінансовий звіт Take-Two натякає на те, що PlayStation 5 може перевершувати продажі Xbox Series X|S у співвідношенні 2 до 1. Про це пише GameSpot.

У фінансовому звіті Take-Two йдеться про те, що на ринку зараз є близько 77 мільйонів консолей 9 покоління. Водночас SONY повідомляла про 50 мільйонів проданих консолей, в той час, як XBOX про свої продажі не повідомляє.

Якщо дані Take-Two відповідають реальності, то це означає, що станом на грудень 2023 року було продано приблизно 27 мільйонів Series X|S, що вдвічі менше за продажі останньої PlayStation.

Той факт, що PlayStation продається краще за XBOX, не є таємницею, проте фінансовий звіт Take-Two проливає більше світла на те, яка саме різниця між двома консолями. Враховуючи ці дані, бажання XBOX випускати свої ексклюзиви на консолях конкурентів також виглядає логічним.