Вже протягом кількох місяців ходять чутки, що XBOX планує випускати свої ексклюзиви на платформах конкурентів – PlayStation 5 та Nintendo Switch. Раніше мова йшла про Hi-Fi Rush та Sea of Thieves, але тепер з’явились повідомлення і про потенційний реліз Starfield на PlayStation.

Як пишуть XboxEra з посиланням на анонімні джерела, Bethesda планує випустити Starfield на конкуруючій платформі після релізу доповнення Shattered Space. Також повідомляється, що Microsoft зробила більше інвестицій в комплекти для розробників PlayStation 5.

Крім того, The Verge також повідомляють про те, що майбутній реліз Indiana Jones and the Great Circle також буде лише тимчасовим ексклюзивом й через деякий час після релізу вийде на конкуруючих платформах.

Повідомляється, що керівництво компанії досі обговорює ексклюзивність проєктів та доцільність їх випуску на інших платформах. Наразі фінальне рішення ще не було прийняте, однак в мережах вже почало з’являтися багато повідомлень від незадоволених такими змінами фанатів.

Зараз очікується, що протягом цього місяця Microsoft анонсує реліз Hi-Fi Rush для Nintendo Switch та PlayStation 5 з релізом десь у першому кварталі року.