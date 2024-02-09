Ексклюзива в Pagani Huayra Codalunga було замало? Тоді ловіть нову «автомобільну мрію»: нещодавно представлений суперкар Pagani Huayra R Evo.

Вже з назви зрозуміло, що йдеться про еволюційний розвиток й так доволі екстремальної моделі Pagani Huayra R, проте змін за позначенням «Evo» ховається чимало. По-перше, сильно змінена аеродинаміка: використано «довгий хвіст» (+190 мм) з аеродинамічними каналами, встановлено великий передній спойлер, а новий повітрозбірник для двигуна поступово переходить в аеродинамічний гребінь, що простягнувся аж до заднього антикрила.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

По-друге, оптимізовано конструкцію кузова та використано нові матеріали – наприклад, композит Carbo-Titanium HP62 G2. Завдяки вищеперерахованим змінам, суперкар Pagani Huayra R Evo демонструє збільшення притискної сили на 45% та збільшення жорсткості кузова на 38%, але без жодного збільшення ваги!

Третім пунктом нехай буде комплексно доопрацьоване шасі: з’явились нові пружні елементи та переналаштовані амортизатори. Крім того, встановлені потужні карбонові гальма Brembo CCM-R зі збільшеними гальмівними колодками, а колісні диски (19-дюймові попереду та 20-дюймові позаду) «взуті» в особливі шини Pirelli P Zero, розроблені спеціально для моделі Pagani Huayra R Evo.

Ну й вишенька на торті – це новий двигун! Точніше, вкотре оновлений.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Адже йдеться про атмосферний V12 (жодних турбін або гібридів!), доопрацьований спеціалістами компанії HWA AG – тієї самої, що є спортивною гілкою AMG-підрозділу. На суперкарі Pagani Huayra R Evo двигун видає 900 к.с. та 770 Нм – й далі все це відправляється на задні колеса через 6-ступеневу секвентальну коробку передач.

Ціна? Ну, для орієнтира: суперкар Pagani Huayra R коштував близько 2,5-3 млн євро, вищезгаданий суперкар Pagani Huayra R Codalunga – близько 7 млн євро. То ж вартість новинки Pagani Huayra R Evo точно буде описуватись словами «мільйони». Та хто ж рахує гроші, коли йдеться про таку мрію!