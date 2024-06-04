Одним з незамінних ґаджетів сучасності є TWS-навушники. Навіть попри те, що не всі користувачі таких пристроїв є затятими меломанами, навушники стануть у пригоді для робочих дзвінків, перегляду відео у транспорті, або ж допоможуть не заважати родині черговим епізодом улюбленого серіалу. Заразом сформувався й певний необхідний набір можливостей для таких пристроїв. Тож у сьогоднішньому огляді ми розберемо, що зможуть запропонувати покупцю Technics EAH-AZ40M2.

Технічні характеристики Technics EAH-AZ40M2

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення True Wireless Сумісність Android, iOS, Windows, Mac Версія Bluetooth 5.2 Радіус дії 10+ метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Керування Сенсорне Регулятор гучності + Мікрофони По 2 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників 5 грамів Вага кейсу 35 грамів Захист від вологи IPх4 Автономність До 5,5 годин на одному заряді, до 18 годин з кейсом Заряджання USB Type-C

Комплектація

Переважно вміст пакування TWS-навушників є доволі стандартним. З моделлю Technics EAH-AZ40M2 покупець отримає компактний кейс, чотири пари змінних амбушур різного розміру та короткий кабель USB-C-to-USB-C для заряджання.

В принципі, одразу підібравши потрібні амбушури, про все інше, що залишається у коробці, можна забути. Для заряджання чудово підійде кабель смартфона чи деяких ноутбуків, й панькатися з додатковим необхідності немає. А компактність кейса легко дасть фору конкурентам, тому шукати для нього якісь аксесуари для транспортування не доведеться.

Дизайн та зручність використання

TWS-навушники отримують різноманітні форми, які не завжди бувають практичними (як ми нещодавно бачили на прикладі final ZE8000 MK2). А от Technics EAH-AZ40M2 на цьому фоні є зовсім протилежним варіантом. Вони маленькі та непогано “ховаються” у вушних раковинах. Звісно, серед дротових варіантів можна легко згадати значно менші опції, але серед бездротових вони, певно, найкомпактніші з усіх, які мені доводилося колись випробовувати.

Спочатку мені здалося, що внаслідок цього вони будуть погано триматися, але на практиці все вийшло навпаки. Амбушури охайно заходять у вушний канал не створюючи дискомфорту, й при цьому добре зберігають позицію, навіть не звертаючи увагу на різкі рухи головою, вухами тощо. Звісно, це суб’єктивно, й в інших користувачів може бути й негативний досвід, тож приміряти навушники перед придбанням у будь-якому випадку варто. Але особисто для мене вони виявилися неочікувано зручними. Вага кожного з навушників становить 5 грамів.

При цьому виробник потурбувався й про приємну зовнішність. Вона не нова, але вже перевірена попередніми моделями. Пластиковий корпус має переважно матове покриття, невеличкі логотипи та пару охайних прорізів для мікрофонів на кожному з навушників. Обрати можна серед трьох опцій кольору: класичних Black та Silver, а також більш оригінального Rose Gold. Навушники мають приємний та доволі універсальний вигляд, який навряд когось принципово не влаштує.

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Зображення: Technics

Кейс також порівняно маленький. Його вага становить лише 35 грамів, а габарити — приблизно 65×33×26 мм. Такий легко помістити у кишеню чи маленьке відділення рюкзака. І тут також використано пластик зі схожим покриттям, як у навушників.

Позаду на кейсі є лише порт для заряджання, а на лицевій стороні та всередині знаходиться пара індикаторів — поточного заряду кейса та заряджання самих навушників. Для фіксації останніх використовуються невеликі магнітні кріплення, а поряд із ними ще по три контактні піни для заряджання.

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Після знайомства з Technics EAH-AZ40M2 залишаються лише приємні враження. Уся конструкція загалом дуже вдала, навушники зручні та компактні, як й невеликий кейс. При цьому самі навушники мають захист від вологи IPx4, і за умови зручної користувачу посадки, з ними цілком можна займатися спортом чи потрапити під легкий дощ.

Керування

Механічного керування немає. Відмова від подібного також допомогла зі зменшенням корпусу. Таким чином усі маніпуляції залишили сенсорній поверхні. Й особливості взаємодії тут залишаться такими самими, як й в інших схожих моделей: тапи по навушнику відчуваються вухом, необережним рухом можна випадково зупинити музику тощо. Не всім подобається такий варіант, але якщо це плата за компактність, то, на мій погляд, скарги будуть зайві.

Схема керування передбачає один, два чи три тапи, або затримання пальця на сенсорі. Заразом функції можна розподілити на свій розсуд, або взагалі вимкнути сенсори та корегувати роботу зі смартфона. Наприклад, я не люблю тапати по навушниках, тому схильний до останньої опції. Але й не скажу, що сенсор погано працює чи вимагає звикання. Ні, все передбачувано та правильно реагує на дії користувача. Схема керування є у застосунку для смартфонів, де й можна її персоніфікувати під себе.

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На кейсі жодних елементів керування немає. Зазвичай на таких є невеличка клавіша для скидання чи активації синхронізації з іншими пристроями. Тут цей момент проігнорували, а для під’єднання до нового ґаджета треба декілька секунд потримати пальці на сенсорах обох навушників.

Підключення та функціональність

Для з’єднання з джерелами звуку Technics EAH-AZ40M2 використовують Bluetooth 5.2. Це дозволяє забезпечити підтримку кодеків SBC, AAC та LDAC, для якого потрібна й підтримка у смартфона. Тобто власники техніки Apple традиційно залишаються з першими двома опціями, а для Android-смартфонів та музичних плеєрів є ліпший варіант. Усі налаштування є у застосунку для iOS та Android.

Заразом є підтримка Multypoint-з’єднання. Проте тут виробник зауважує, що у випадку використання LDAC, від одночасного підключення до декількох пристроїв доведеться відмовитися. Multipoint підтримує три одночасні з’єднання. Я випробовував навушники з iPhone та MacBook Pro. Зі зв’язком проблем не було, але з одночасним підключенням навушники надають пріоритет саме смартфону, який легко може перехопити звук від ноутбука. В протилежному випадку спочатку треба зупинити відтворення на смартфоні, й лише потім запускати музику чи відео на лептопі.

Technics EAH-AZ40M2 також запропонують систему активного шумозаглушення. Його інтенсивність у цій моделі не можна налаштувати залежно від обставин. При цьому в Ambient mode є два варіанти — класичний Transparent, та Attention з додатковим підсиленням голосів навколо.

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Ще однією корисною функцією є пошук навушників. На випадок, якщо вони випадуть з вух, за запитом застосунку вони можуть видати звук, за яким їх можна буде легше знайти. А надавши застосунку доступ до локації, він покаже їх місце розташування. Тож забувши навушники в офісі, це можна буде зрозуміти за останньою локацією. Але live-пошук, на кшталт такого у ґаджетів Apple, тут не підтримується.

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Серед іншого, у застосунку можна побачити рівень заряду кожного з навушників та кейса, змінити мову голосових підказок та їх гучності, час автоматичного вимкнення, змінити режими затримки звуку для відтворення відео, знайти додаткову інформацію тощо. Інтерфейс зрозумілий та простий, тож звертатися до різних налаштувань та функцій буде не складно. А загалом налаштувань не так і багато, тож при першому ввімкненні не знадобиться багато часу для кастомізації можливостей під власні потреби.

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Звук

Technics — зовсім не новий бренд, однією з частин якого є навушники. Втім, з TWS-моделями цей відділ Panasonic працює не так давно. Як мінімум це помітно по роботі системі шумозаглушення, частину якого пасивно виконують амбушури. Також й музика допоможе додатково приглушити оточення. Все ж, активувавши ANC дійсно можна відчути зменшення зовнішніх шумів, але повністю їх ізолювати все одно не вийде.

Також й режим “Прозорості” наче генерує зайвий білий шум. Фанам гучної музики він практично не заважатиме, але от прослуховуванню подкастів все ж може додати трохи зайвого дискомфорту. Тож назвати роботу цих функцій навушників ідеальною буде складно.

Однак навряд саме вони будуть ключовими для покупця, адже у першу чергу навушники мають добре відтворювати музику. І з цим інженери Technics все ж постаралися. Почнемо з того, що користувачу залишили декілька профілів звучання та класичний еквалайзер з п’ятьма смугами. І на відміну від повнорозмірних EAH-A800, де мені найбільше підійшов профіль Dynamic, тут я обрав «найбасовитіший» варіант. Хоча складно сказати, що й інші звучали погано, це просто власні вподобання й кореляція з улюбленими музичними жанрами.

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Гучності 6-міліметровим драйверам також вистачає. Це не найпотужніші з навушників, які до мене потрапляли, проте скаржитися немає на що: до 100% я майже ніколи не підіймав рівень гучності, й не сказав би, що при цьому щось втратив. Добре вдається й відтворення стерео: якщо звукорежисер передбачив у композиції чимало подібних ефектів, або ж користувач слухає живий запис з розподіленою сценою, користувач це відчує.

Поряд із цим хочеться похвалити звучання, навіть попри те, що я випробовував навушники з пристроями Apple та не мав змоги оцінити всі переваги LDAC. Technics EAH-AZ40M2 точно орієнтовані на сучасні електронні жанри, але в них так само приємно послухати записи оркестрів чи джаз. Навіть з басовитими пресетами низькі не “затулятимуть” собою середні та високі частоти, а останні своєю чергою не мають сильної атаки з іншими пресетами відтворення. І деталізація чудова. До того ж незалежно від загальної гучності, динаміки не будуть хрипіти чи видавати будь-які інші викривлення. Тож з музикою я залишився повністю задоволений цією моделлю.

Робота мікрофонів для розмовних функцій доволі ускладнена через їх розміщення. Проте у тихому приміщенні можна легко відповісти на дзвінок чи взяти участь в онлайн-нараді. Однак певні конкуренти все ж можуть ліпше підійти для таких завдань, а до рівня зовнішніх мікрофонів чи смартфонів ці Technics не дотягнуть.

Автономність

Враховуючи невеликі розміри навушників, автономність у них на доволі непоганому рівні. Але це також залежить від обраного кодека. Так, з SBC/AAC та активним шумозаглушенням навушники мають працювати до 5,5 годин (наш тест показав 5 годин безперервного відтворення музики на максимальній гучності), а з LDAC — 3,5 години.

З урахуванням заряду у кейсі можна розраховувати на 18 чи 12 годин відповідно до обраного кодека. При цьому час заряджання кейса становить 2,5 години, а повністю розряджені навушники відновляться за 2 години.