Огляд TWS-навушників final ZE3000

Ми продовжуємо знайомитись з навушниками японської компанії final. Нещодавно ми розповідали про топову TWS-модель final ZE8000 MK2, а сьогодні на огляді більш доступні final ZE3000. Компанія обіцяє зручну конструкцію та чудове звучання завдяки власним цікавим розробкам. Сьогодні ми перевіримо, наскільки це відповідає дійсності.

Технічні характеристики final ZE3000

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення Бездротове, True Wireless Сумісність Android, iOS, ПК Версія Bluetooth 5.2 Радіус дії 10+ метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive Керування Сенсорне Регулятор гучності + Мікрофони 2 Вага навушників 5 грамів Вага кейса 32 грами Захист від вологи IPX4 Автономність До 7 г, до 35 г з кейсом Зарядка USB Type-C Рекомендована ціна в Україні 6 199 гривень

Комплектація

final ZE3000 запаковано у середніх розмірів коробку з біло-червоним оформленням, зображенням навушників та основними технічними характеристиками.

Комплект майже стандартний для TWS-моделей. Самі навушники з кейсом, коротенький кабель Type-C для заряджання, змінні насадки та документація. Комплектних насадок TYPE E Truly Wireless Exclusive Edition в коробці 5 пар, тож можна більш точно підібрати потрібний розмір.

Дизайн та зручність використання

final ZE3000 мають цікаву конструкцію: компанія вирішила поєднати так звану “анатомічну” форму, що типова для хороших внутрішньоканальних моделей та прямих ліній з чіткими кутами. Виглядає цікаво та стильно. Форма трохи нагадує внутрішньоканальні моделі американської компанії Campfire Audio.

final ZE3000 зроблені з пластику чорного кольору з покриттям Shibo у вигляді крапель води, яке ми вже бачили в оглядах інших моделей final. Подобається чи ні — справа індивідуальна, але виглядає воно дійсно оригінально. На зовнішніх кришках навушників є логотип final, світлодіодні індикатори та мікрофони для розмов у тому ж з заглибленні. Сенсорною є зовнішня площина навушників (та, що без логотипа).

На внутрішній частині корпусів final ZE3000 є назва моделі, позначення лівого та правого навушника, а також контакти для заряджання. Отвори для звуку розташовані під невеликим кутом, як і має бути для комфортної посадки. Вони не дуже довгі та мають стандартний діаметр. Всередині є сіточки, що запобігають потраплянню бруду всередину.

Навушники доволі великі. Але, завдяки вдалій формі та невеликій вазі, вони зручні та не заважають навіть через кілька годин безперервного прослуховування. Посадка у вушному каналі не дуже глибока, комплектні насадки м’які й комфортні. final ZE3000 майже не виступають за межі вушної раковини, тож взимку з шапкою проблем не має бути. Навушники мають захист IPX4, тож цілком підходять для занять спортом. Але під зливу з ними не варто потрапляти.

Зарядний кейс дуже компактний і тонкий. Він має плоску форму та без проблем поміститься навіть у кишені джинсів. Він також зроблений з чорного пластику з аналогічним покриттям Shibo. На кришці є логотип final, а спереду — єдиний світлодіод, що показує рівень заряду та, власне, процес заряджання.

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Конструкція цілком стандартна: відкидна кришка і місця з контактами і магнітами для навушників всередині. Кришка добре фіксується і має автодоведення лише у закритому положенні. Вона не відкривається від випадкових різких рухів. У відкритому ж положенні кришка трохи хитається.

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Для заряджання використовується Type-C на нижній частині. На практиці до кейса є єдина претензія: навушники з нього діставати не дуже зручно, один з пальців постійно впирається у кришку.

Керування

Керування final ZE3000 реалізовано як і в усіх TWS-моделях, за допомогою сенсорів на зовнішніх частинах навушників. Завдяки великій площі сенсора, влучати пальцем вдається завжди з першого разу. За цим параметром і самою схемою керування модель вийшла зручнішою, ніж дорожча final ZE8000 MK2.

Схема керування проста, логічна і зручна. Короткий дотик відповідає за відтворення, паузу та відповідь на дзвінок. Довгий дотик до правого та лівого навушника перемикає треки вперед та назад відповідно. А за допомогою подвійного дотику можна регулювати гучність. Запуск Siri/Google Assistant — потрійний дотик коли відтворення на паузі.

Як і у випадку повнорозмірних final UX3000, ніяких додаткових функцій, фірмового застосунку та налаштування сенсорного керування не передбачено. Схоже, final поки що вирішила залишити ці бонуси лише для топових моделей. Хоча конкуренти цієї цінової категорії мають і ПЗ, і додаткові функції на кшталт активного шумозаглушення та режиму прозорості.

Підключення та функціональність

Для підключення будь-яких TWS-навушників використовується виключно Bluetooth. final ZE3000 автоматично перемикаються у режим підключення через декілька після відкриття кейса. Якщо потрібно під’єднати навушники до іншого пристрою, то доведеться вручну відключити їх від попереднього. Окремої кнопки для режиму підключення на кейсі не передбачено.

final ZE3000 оснащено Bluetooth 5.2, є підтримка кодеків SBC, AAC, aptX та aptX Adaptive, останній забезпечує передачу 24 біт/48 кГц. Підтримується режим низької затримки. Зі стабільністю сигналу проблем не виникало, навушники чудово працюють на відстані до 10 метрів без перепон та 5-6 метрів з 1-2 стінами.

Єдиною функцією, яку можна назвати додатковою, у випадку final ZE3000 є можливість навушників працювати у моно режимі. Це може бути корисним за кермом. Miltipoint не підтримується.

Звук та звукоізоляція

final стверджує, що використала у ZE3000 спеціально розроблені драйвери та внутрішню будову щоб досягнути мінімального спотворення звуку. У навушниках використовується система демпфірування f-LINK, яка оптимізує тиск в акустичному просторі всередині корпусу без необхідності використання зовнішніх вентиляційних отворів. А у якості драйверів використовуються 6-міліметрові динамічні f-Core for Wireless, які було розроблено саме для TWS-моделей.

З коробки final ZE3000 звучать відносно нейтрально, дуже явних піків на певних частинах частотного діапазону немає. Дуже приємно звучать середні частоти. Особливо це стосується вокалу та живих інструментів: струнних, перкусії та духових. Вони відтворюються живо і натурально, є натяки на хорошу детальність та мікропризвуки, чого зовсім не очікуєш від TWS-навушників не топового сегмента. Зважаючи на конструкцію, приємно здивувала широка та об’ємна уявна сцена, а також чітке позиціювання інструментів.

Низьких частот дещо менше, ніж хотілося б. Вони мають досить чітку, пружну атаку і непоганий контроль. Ритмічний малюнок відтворюється чітко. Але не трохи не вистачає глибини та ваги у НЧ. Спочатку була думка, що це особливість використаного 6-мм драйвера. Але, як показали експерименти з еквалайзером, навушники можуть видавати дуже багато низу. Просто final вирішила зробити їх звучання більш нейтральним.

Високі частоти доволі яскраві. Деяким користувачам може здатись, що їх забагато. Зазвичай у недорогих TWS їх пом’якшують, у випадку з final ZE3000 ВЧ не прибирали. Це додає певної динаміки та ясності, але зайде не всім. Загалом, звук навушників з коробки приємний і живий, але найкраще підійде для живої легкої музики. Поціновувачам важких стилів чи електроніки може не вистачити драйву.

Не дивлячись на відсутність активного шумозаглушення, final ZE3000 можна слухати й на вулиці чи у транспорті завдяки хорошій пасивній звукоізоляції. Звісно, для цього необхідно підібрати правильні насадки за розміром. Вбудовані мікрофони типові для TWS-моделей: співрозмовнику не потрібно перепитувати у переважній більшості випадків. Хоча у голосному оточенні вони ловлять доволі багато шуму.

Автономність

Всередині кожного навушника final ZE3000 знаходиться акумулятор на 35 мА⋅год. Зарядний кейс — 300 мА⋅год. Компанія стверджує, що навушники можуть працювати до 7 годин, а разом з кейсом цей показник становить 35 годин. Самі навушники заряджаються 1.5 години, а кейс — 2 години, швидке заряджання не передбачено.

Реальні показники дуже близькі до заявлених. При прослуховуванні музики на 80-90% гучності, навушники працюють трохи понад 6 годин, що є цілком нормальним показником для сучасних TWS-навушників, хоча є моделі, що пропонують більш тривалий час автономної роботи.