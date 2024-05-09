Огляд навушників final UX3000

Назва final audio, або просто final, мало що скаже пересічному користувачу. Але серед поціновувачів якісного звуку цей японський бренд доволі відомий своїми якісними дротовими внутрішньоканальними навушниками та великими планарно-магнітними моделями. Компанія вирішила перейти на більш масовий сегмент і зробила лінійку бездротових моделей. Сьогодні ми розповімо про повнорозмірні final UX3000.

Технічні характеристики final UX3000

Тип навушників Повнорозмірні Тип підключення Бездротове, дротове (3,5 мм Jack) Сумісність Android, iOS, ПК Версія Bluetooth 5.0 Радіус дії 10+ метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency Керування Кнопки Регулятор гучності + Мікрофони 2, підтримка шумозаглушення Вага навушників 260 грамів Захист від вологи – Автономність До 25 годин з ANC, до 35 без ANC Зарядка USB Type-C Рекомендована ціна в Україні 6 199 гривень

Комплектація

final UX3000 постачаються у великій коробці білого кольору з зображенням навушників та вказаними усіма технічними особливостями.

Всередині, окрім навушників, є чохол для транспортування з тканини чорного кольору з затяжками, кабелі AUX для дротового підключення та Type-C для заряджання, а також документація. Цілком приємний комплект. Особливо доречним буде чохол, зважаючи на складану конструкцію.

Дизайн та зручність використання

final UX3000 — цілком типові з погляду конструкції сучасні повнорозмірні навушники. Великі чашки з м’якими амбушурами та гнучке оголів’я з можливістю регулювання розміру. Корпус навушників зроблено переважно з пластику чорного кольору. Лише з боків є логотипи final білого кольору.

А от покриття цікаве. final вирішила не використовувати стандартні матові та глянсові варіанти, чи софттач. Натомість використовується покриття Shibo, що виглядає як дрібні краплі води. Саме слово Shibo у японській мові означає зморшки на папері чи шкірі. Воно має гарний вигляд і відчувається цікаво. І, скоріше за все, завдяки йому на навушниках будуть менш помітні подряпини. Аналогічне покриття використовується й у топових TWS final ZE8000 MK2.

Чашки середнього розміру і не виглядають великими на голові. Але їх розмірів достатньо для комфортного розташування вушних раковин всередині. Амбушури виготовлені зі шкірозамінника з м’яким наповнювачем. Що цікаво, всередині по периметру є сітка для кращої циркуляції повітря.

Оголів’я м’яке зі штучною шкірою ззовні. Конструкція стандартна, з розсувними механізмами для регулювання розміру та металевим внутрішнім каркасом для міцності. Сила притискання цілком комфортна, навушники не тиснуть і не спадають. Діапазону регулювання розміру доволі широкий. Тож навушники мають підійти на голову будь-яких розмірів.

Конструкція дозволяє розгорнути чашки до себе, щоб зручно повісити навушники на шию коли вони не використовуються. Також final UX3000 складаються для транспортування.

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Усі органи керування та функціональні елементи знаходяться на нижніх частинах чашок. Про кнопки ми поговоримо трохи згодом. А серед інших елементів є Type-C на правому навушнику та 3,5 мм роз’єм на лівому. Є світлодіодні індикатори заряджання, роботи ANC та Bluetooth-підключення.

Навушники дійсно виявились напрочуд зручними і їх можна використовувати годинами без дискомфорту. Вага складає всього 260 г, тому вони зовсім не обтяжують.

Керування

У final UX3000 компанія вирішила не використовувати сенсорне керування. Натомість на навушниках є фізичні кнопки, за допомогою яких проводяться усі маніпуляції. Це дійсно просто і зручно, а головне — уся схема запам’ятовується буквально за пару перших годин використання.

На лівому навушнику є лише кнопка активного шумозаглушення. Для перемикання потрібно затиснути її на дві секунди. Є тільки режими активний та неактивний. Додаткових на кшталт режиму прозорості не передбачено.

На правому навушнику три кнопки: живлення та регулювання гучності. Вони ж відповідають за керування відтворенням. Пауза/відтворення — кнопка живлення, а тривале натискання на кнопки гучності — перемикання треків. А для активації режиму сполучення по Bluetooth потрібно при вимкнених навушниках затиснути кнопку живлення на 5 секунд.

Ніякого фірмового застосунку чи додаткових функцій не передбачено. З одного боку, хотілось би, наприклад, режим прозорості та автопаузу при знятих навушниках. А з іншого, простота користування — це теж добре.

Підключення та функціональність

Основним способом підключення, звісно, є Bluetooth. Але, на випадок розрядженого акумулятора, у final UX3000 передбачено і дротове підключення за допомогою стандартного кабелю з 3,5 мм конекторами.

final UX3000 оснащено Bluetooth 5.0, є підтримка кодеків SBC, AAC, aptX та aptX Low Latency. Підключення стабільне, навіть на відстані близько 6 метрів через 2 стіни сигнал не переривається.

З корисних додаткових функцій варто згадати про наявність Multipoint. Навушники можуть одночасно підключатись до двох пристроїв. Для цього потрібно після підключення нового пристрою перепідключитись до попереднього.

Звук та шумозаглушення

Якість звуку приємно потішила, особливо враховуючи ціну навушників. Не дивлячись на своє закрите акустичне оформлення, final UX3000 мають напрочуд широку уявну сцену з чудовим відчуттям простору та розділенням інструментів. Звісно, навушники мають звичну V-подібну АЧХ. Але, на відміну від моделей попсових Beats чи інших відомих брендів за близьку ціну, final UX3000 не мають такого перенавантаження низьких частот.

Низькі частоти є у достатній кількості, з чіткою атакою та хорошою динамікою. НЧ знаходяться на своєму місці та не налазять на територію середніх частот. Є достатньо суббаса, який додає приємну теплішу підкладку та загалом робить звучання жвавішим.

Середні частоти звучать натурально і природньо, вони не дуже притоплені відносно НЧ та ВЧ, але їх детальність і чіткість, звісно, поступається дорожчим моделям. Хоча живі інструменти та вокал звучать дуже приємно. Високих частот достатньо, вони додають іскри та простору звучанню. Водночас вони не надто різкі та не ріжуть.

final стверджує, що UX3000 мають так звану гібридну систему активного шумозаглушення. Якщо коротко, то зазвичай навушники з ANC генерують додаткову звукову хвилю у протифазі сигналу з зовнішніх мікрофонів. Це створює додаткове навантаження на випромінювачі. Для меншого спотворення звуку штучно підсилюються низькі частоти.

У final UX3000 використовуються спеціально розроблені випромінювачі, що розраховані на вищі навантаження та мають відкореговані високі частоти. Це має мінімізувати спотворення.

При реальному використанні можна сказати, що ANC працює дуже непогано. Особливо добре він справляється з монотонним низькочастотним шумом. На кшталт роботи кондиціонера тощо. З високочастотними та спонтанними звуками ситуація гірша. Звісно, не варто чекати від навушників шумозаглушення рівня топів Sony. Але, зважаючи на ціну, ANC у final UX3000 дуже непоганий.

Про вбудовані мікрофони для розмов можна сказати, що вони цілком нормальні та у більшості ситуацій співрозмовник вас буде чути добре. За виключенням хіба що метро, або сильного вітру. Звісно, сам голос звучить трохи пластиковим, але це типово для бездротових моделей.

Автономність

final UX3000 оснащено акумулятором на 700 мА⋅год. Виробник обіцяє, що навушники пропрацюють на одному заряді 25 годин з активованою системою шумозаглушення та 35 годин без неї. Зазвичай мається на увазі 50% гучності. Але хто слухає музику на 50% гучності?

Тож реальний час очікувано менший, але не суттєво. При активному ANC та гучності 80% навушники працюють трохи понад 20 годин, що є дуже хорошим показником. На жаль, швидка зарядка не підтримується. Повне заряджання займає 2,5 години.