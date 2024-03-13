Ігрові смартфони ROG довгий час підтримували впізнаваний дизайн та мали ряд власних особливостей. Й попри зовнішні оновлення, кожна наступна модель була дещо схожа на попередню. Цього ж року смартфон радикальніше змінив корпус, зменшив габарити, ще й тепер має конкурентний захист від води та пилу. При цьому й більшість попередніх переваг у новій моделі не загубилися. Нещодавно до редакції потрапила нова топова модель і сьогодні ми детальніше розповімо про ROG Phone 8 Pro від ASUS.

Характеристики ROG Phone 8 Pro

Розміри та вага 163,8×76,8×8,9 мм , 225 грамів Оперативна пам’ять і сховище 24 ГБ + 1 ТБ Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Графічний процесор Adreno 750 Бездротові модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC Дисплеї 6,78-дюймовий AMOLED (Samsung)

Роздільна здатність: 2400×1080

Співвідношення сторін: 20:9 Частота оновлення: 165 Гц Підсвічування: до 2 500 кд/м² Задній модуль камер Ширококутний сенсор: 50 МП, ƒ/1,9, 24 мм Надширококутний: 13 МП, ƒ/2,2, 120° Телефото: 32 МП, ƒ/2,4, 3× Фронтальна камера 32 МП, ƒ/2,5 Акумулятор 5 500 мА•год Операційна система Google Android 14 з ROG UI

Комплектація

На жаль, до нас смартфон дістався лише з фірмовим блоком живлення. Проте уся комплектація значно цікавіша. Ґаджет продається у чималому боксі, який навіть бере участь у першому налаштуванні. А разом із цим у ньому є захисний кейс, потужний блок живлення з окремим дротом, пін для відкривання відсіку SIM-карток, а найдорожча комплектація також містить додатковий зовнішній блок охолодження (для якого також є окремий чохол).

Додати до цього можна ще один варіант чохла та захист дисплея. ASUS пропонує такі аксесуари. Не факт, що інші виробники звернуть чимало уваги на нішеву лінійку, тому на великий вибір подібних речей розраховувати не варто. Однак це точно не буде проблемою для шанувальників ігрових смартфонів.

Дизайн та зручність використання

ROG Phone 8 Pro, у кращих традиціях сьогодення, побудований зі скляних панелей спереду (Gorilla Glass Victus 2) та позаду (Gorilla Glass), а тримаються вони на алюмінієвій основі. При цьому загальний дизайн пристрою вже більше нагадує стильний Stealth-смартфон з матовою задньою кришкою. Проте логотип, написи GL HF і DARE TO WIN, та інші особливості корпусу все ж видадуть його ігрове походження.

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Заразом особливістю корпусу саме моделі ROG Phone 8 Pro також є новий матричний дисплей — AniMe Vision. Це 341 LED-піксель. За їх допомогою пристрій може демонструвати набір з різних інформаційних повідомлень (заряд батареї, поточний статус, таймер камери тощо), а також виводити як фірмові, так і кастомні зображення, які можна навіть власноручно намалювати. Це цікавий та незвичний акцент на смартфоні. А власники інших пристроїв виробника, які також мають такі дисплеї, зможуть краще поєднати поточний склад ґаджетів додатковою спільною рисою.

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Налаштування підсвічування виконується через застосунок ARMOURY CRATE (точно знайома назва для користувачів продуктів ROG):

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Ще одним доречним оновленням стало зменшення розмірів корпусу. Попередник з габаритами 173×77×10.3 мм та вагою у 239 грамів був відчутно більшим. Нова ж модель пропонує приємніші цифри: 163,8×76,8×8,9 мм, 225 грамів. Щоправда, це все ще великий пристрій, який, для прикладу, трошки більший за Samsung Galaxy S24 Ultra (162,3×79×8,6 мм, 232 грами). Так, чохол збільшить смартфон, проте новий ґаджет все одно залишиться зручнішим за торішню модель.

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Чималенький блок камер також не покращує ситуацію. Рівно лежати на пласкій поверхні смартфон не буде (що теж спільна особливість практично для всіх конкурентів). Візуально він також додає пристрою «солідності». Проте принципових незручностей не створює, а його оздоблення є зайвим акцентом геймерського походження.

Серед цікавих особливостей у ROG Phone 8 Pro залишаються порти. Більшість звичайних елементів керування у нього розміщена стандартно, однак портів USB-C — два. На нижній грані такий змістили до лівого кута, а на додаток до нього є ще один на лівій грані. Додатковий порт допоможе під’єднати зовнішній блок охолодження AeroActive Cooler, або заряджати смартфон під час ігор у горизонтальній орієнтації екрана. А ще одним приємним бонусом на корпусі є класичний порт для дротових навушників, який вже давно відсутній у більшості інших смартфонів.

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Шанувальників ROG Phone цього року потішить ще одне файне оновлення. Цього разу, навіть попри залишену відносно велику кількість портів, смартфон отримав кращий захист від води та пилу — IP68. Тобто з новою моделлю вже можна бути значно спокійнішим, ніж раніше, при контакті з водою. Однак й тут потрібно пам’ятати, що будь-який виробник попереджає, що цей захист може з часом втрачати свої якості, тож зайвий раз для розваги занурюватися у воду зі смартфоном не варто.

Заразом краще тримати в голові, що великі скляні корпуси часто не є надто витривалими перед різного роду пошкодженнями. ROG Phone 8 Pro чудово зібрано й натяків на проблеми немає. Однак скло все одно залишається крихким, й під навантаженням у конструкції з’являються слабкі місця. Втім, нова модель значно краще проявляє себе у таких випробуваннях, ніж це було раніше.

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І продовжуючи тему цікавих особливостей цієї ігрової моделі, лишилося згадати про AirTriggers. Вони теж не є новою функціональністю, й тепер не ультразвукові (щоправда, помітно гіршими від цього вони не стали). І позиції не змінювали. Так, на правій стороні є два тригери біля кутів, на які можна задати певні дії в іграх. Враховуючи загальні великі розміри корпусу, не кожному власнику буде одразу зручно ними користуватися (з моїми невеличкими руками треба пристосовуватися, щоб було більш-менш комфортно). Проте це додатковий інструмент, який у певних іграх може допомагати, й такого немає в інших смартфонів.

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Тож новий ROG Phone 8 Pro, зберігши більшість переваг своїх попередників, зміг також додати значних оновлень. Дизайн, звісно, питання власних вподобань кожного, але особисто мені теперішній варіант імпонує значно сильніше. Та й переваги нового покоління на цьому не закінчуються.

Дисплей

У цьому розділі ROG Phone 8 Pro запропонує менше оновлень, однак серед них є дійсно приємні моменти. Зменшення корпусу не вплинуло на дисплей, діагональ якого так і становить 6,78 дюйма. Роздільна здатність трошки зменшилася 2400×1080 пікселів) через зміну співвідношення сторін до 20:9 (було 20.4:9). При цьому для пересічного користувача подібні корекції навряд будуть сильно помітні, однак мінімального комфорту при використанні це все ж додасть.

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Так само й матриця залишається однією з найшвидших. Якщо зазвичай навіть флагмани конкурентів практично не перевищують ліміт частоти оновлення у 120 Гц, то ігрові моделі можуть похизуватися кращими варіантами. І цей дисплей також має опцію у 165 Гц. До того ж користувач може обрати потрібний собі показник частоти залежно від поточних завдань та режиму роботи. А оскільки нова модель отримала LTPO-екран, який здатен знижувати частоту до 1 Гц, таким чином можна зекономити трохи заряду батареї.

Правда, тепер в екрані є окремий виріз для фронтальної камери. Це традиційне рішення для сучасних смартфонів, яке дозволило прибрати збільшену рамку. Але в іграх користувач матиме чорну «пляму» на зображенні. У більшості випадків, думаю, це вже давно не проблема, однак тим покупцям ROG Phone 8 Pro, які мали попередні версії цього смартфона й чимало часу приділяли саме іграм, таке оновлення може не сподобатися.

ROG Phone 8 Pro використовує матрицю від Samsung, тому з кольорами тут все дуже добре. Користувачу надається вибір поміж профілями Optimal, Natural, Cinematic та Standard, а також Custom для тих, хто воліє власноруч налаштувати рівень насиченості. Додатково кожен профіль надає ручну корекцію колірної температури. За замовчуванням Standard та Cinematic будуть пропонувати ближчу до еталона температуру, а останній ще й розширене колірне охоплення. Інші опції «холодніші». Я обрав саме Cinematic, який, суб’єктивно, найбільше пасує для такого екрана.

Заміри профіля Cinematic:

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Заміри профіля Standard:

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Як і більшість останніх флагманів, ця модель також суттєво додала яскравості. Так, на піку дисплей здатен відобразити до 2 500 кд/м², коли попередник міг показати не більше як 1 500. За звичайних умов у приміщенні наш колориметр показав максимум у 833 кд/м², а мінімум — 6. До роботи датчика освітлення значних побажань немає, а в ігровому режимі дисплей автоматично стає помітно яскравішим.

Безпека

Функції швидкого доступу у ROG Phone 8 Pro залишаються стандартними для більшості Android-смартфонів. Сканування обличчя виконує фронтальна камера. Як і у більшості випадків, темрява чи великі окуляри є слабкими місцями для такого методу розблокування. Однак у всіх інших ситуаціях значних складнощів не було.

Підстрахувати може розташований під екраном дактилоскопічний датчик. Особисто мені було б зручніше, якби він знаходився на сантиметр-півтора нижче, але звикнути до його розташування було не дуже складно. А ще це оптичний сканер, а не ультразвуковий, тому вночі його робота може короткочасно «блимнути» в очі білим світлом.

Але це один з найкращих сканерів такого типу серед усіх, які мені траплялися. Склалося враження, що він не сильно поступається у швидкості ультразвуковим варіантам, спрацьовує на диво швидко та точно. Так, час від часу траплялося таке, що потрібно було повторити спробу, але це скоріше винятки з правила і зайвого дискомфорту не створювали.

Звук

Раніше у смартфонів лінійки ROG Phone динаміки направлялися на користувача з обох країв дисплея. Проте у поточної моделі вони мають стандартніше розташування. Таким чином нижній динамік перемістився на відповідну грань рамки. Проблем це не створило, а якість звучання залишається на високому (для смартфонів) рівні. Для ігор є непоганий ефект стерео, а для відео та музики достатньо гучності, ще й з натяком на бас.

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Розмовний динамік розміщується у тоненькому, але довгому вирізі над дисплеєм. Його майже не помітно. В принципі, якість звуку при телефонних розмовах можна оцінити як «добре», однак від смартфона з такою ціною все ж очікування були більшими. Те саме й з мікрофонами: вони непогано передають голос, але з якихось причин у розмові відносно часто можуть з’являтися артефакти (короткочасні «бульки» й подібні до них звуки), яких точно не мало б бути. І трапляються вони незалежно від роботи фірмової системи шумозаглушення.

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Коли йдеться про прослуховування музики у навушниках, ROG Phone може забезпечити більше гнучкості, ніж переважна більшість смартфонів. Звісно, для бездротових варіантів є Bluetooth, а от для улюблених дротових навушників смартфон має 3,5-міліметровий Jack. Тому адаптер чи спеціальна гарнітура з USB-C не знадобляться. Тож так, навіть у 2024 році є смартфони з таким вже екзотичним роз’ємом. Разом із цим при підключенні система запропонує ряд додаткових налаштувань звуку та просторове аудіо незалежно від типу навушників.

Продуктивність та ПЗ

Абсолютно передбачувано, продуктивність ігрового смартфона забезпечує топовий на сьогодні мобільний процесор від Qualcomm. З усіма можливостями Snapdragon 8 Gen 3 та Adreno 750, компанія ASUS додала власних напрацювань для підтримки стабільності (від дизайну випарної камери та використання кастомних внутрішніх елементів, до зовнішнього активного охолодження).

При цьому у своїй максимальній комплектації смартфон отримав цілих 24 ГБ LPDDR5X, що загалом більше, ніж у базових ігрових комп’ютерах (вже не кажучи про звичайні моделі). А доповнює все це ще й накопичувач стандарту UFS 4.0 ємністю до 1 ТБ. Тобто при продуктивності на рівні сучасних флагманських смартфонів конкурентів, ROG Phone 8 Pro має більше ОЗП й обіцяє покращену роботу завдяки охолодженню.

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Для зв’язку смартфон має підтримку 5G (та два слоти SIM-карток), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC та може працювати з кількома популярними системами навігації.

Щодо безпосередньо роботи, то тут виробник додав кілька варіантів режимів продуктивності через знайому утиліту ARMOURY CRATE — мобільний аналог такої для ПК від ASUS. Власнику надали вибір між: X Mode (ігровий режим), Dynamic (оптимізація для щоденної роботи) та Ultra Durable (максимальне збереження енергії). Тобто користувач може самостійно вирішувати, чи потрібно йому наразі пустити в дію усі ресурси на продуктивність, чи навпаки, максимально зменшити витрату заряду.

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І так, власні оптимізації ці режими все ж мають. Тести продуктивності показали певну різницю у показниках. Але тут також варто враховувати загальну потужність процесора, яку далеко не всі ігри взагалі можуть використовувати на максимум. Тому в цілому, якщо користувач залишить режим Dynamic для усіх випадків, цього буде достатньо. Щоправда, смартфон при запуску ігор й сам може переходити до потужнішого режиму, тож повертатися до застосунку для цього не обов’язково. А грати у будь-якому випадку з таким процесором приємно.

Тести в режимі X Mode:

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Тести в режимі Dynamic:

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Тести в режимі Ultra Durable:

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Щодо стабільності, то залежно від активного режиму також є певна різниця у роботі. Однак у першу чергу в такому випадку важливий саме найпродуктивніший мод, який є найбільш репрезентативним для ігрового смартфона (ба більше, саме його смартфон активує для вибагливих завдань). І тут, навіть попри відчутно теплий корпус, ROG Phone 8 Pro чудово впорався, показавши 82,6% в тесті Solar Bay та 77% у Wild Life Extreme. І це він був без додаткового охолодження, яке теоретично може покращити й так дуже файні результати.

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При цьому навіть доволі довгі ігрові сесії не є проблемою. Тепло на корпусі відчувається, але так, як вищезгадані тести, ігри не впливають на стан температури. В принципі, подібна історія з різним ступенем успіху повторюється й зі «звичайними» флагманськими смартфонами, однак ROG Phone при цьому може забезпечити не лише додаткове зовнішнє охолодження, але й елементи керування, яких інші смартфони не мають. Таким чином можна не лише полегшити ігровий процес, але й отримати певну перевагу. Хіба що доведеться звикнути до нових опцій керування. А от 24 ГБ ОЗП все ж можуть бути зайвими: система не буде тримати у пам’яті багато застосунків й з часом все одно закриває певні програми та ігри. Тому власники простіших комплектацій багато не втратять (окрім, очевидно, терабайтного накопичувача).

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Також деяких змін зазнав й Android 14. З косметичних дрібничок ROG UI тут є фірмові шпалери, анімації, заставки для екрана Always-On, набори іконок тощо. Також в налаштуваннях є розділ з підказками, який краще продемонструє усі нові можливості саме смартфонів ROG, до того ж й перше увімкнення проведе користувача через невеликий інформаційний сайдквест. А вже безпосередньо під час ігор користувач має окреме меню Game Genie, де можна активувати певні функції (наприклад, AirTriggers), налаштувати гучність та яскравість, змінити частоту оновлення зображення, вимкнути сповіщення тощо.

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Камери

Цього року ROG Phone 8 Pro запропонує помітно цікавіші й можливості камер. Основний блок позбувся сенсора для макро, а на його місце встановили сенсор телефото. Це правильне рішення, адже навряд практичної користі від макро більше, ніж від оптичного «зуму». Тож тепер список основних камер має наступний вигляд:

ширококутна основна камера — 50 МП, ƒ/1,9, 24 мм, 1/1.56”, 6-осьова стабілізація;

надширококутна — 13 МП, ƒ/2,2, 13 мм, 120°;

телефото — 32 МП, ƒ/2,4, 3× оптичне наближення.

Іншими словами, нова модель зможе бути гнучкішою, коли йдеться про фотоможливості. Втрата макро буде практично непомітна для переважної більшості користувачів. Але це не єдине оновлення.

Замість Sony IMX766, у ROG Phone 8 Pro місце основного сенсора займає IMX890. Як завжди, з 50 МП у стандартному режимі камера зробить 12-мегапіксельне фото. Вдень їй вдається гарно передати загальну сцену, а постобробка доволі лагідно додає насиченості та обходиться з тінями. Тож при достатньому освітленні проблем бути не має.

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Із записом відео є певні особливості. Максимальна роздільна здатність може становити 8К, хоча оптимальніше буде її знизити. Проте відео вийде трошки пересвіченим, а запис звуку, як це часто буває в Android-смартфонів, не найкращий. А щоб отримати додаткову стабілізацію зображення, доведеться зробити ще один крок вниз у розмірі відео. На деталізацію запису це відповідно вплине, однак компенсація рухів дійсно буде кращою.

Приклад 4K-відео зі звичайною стабілізацією:

Приклад Full HD-відео зі стабілізацією HyperSteady:

З нічним режимом потримати смартфон доведеться трохи довше, ніж звичні флагманські апарати. Однак й світлини будуть добрі. Так, це не еталон роботи зі світлом (десь тіней залишається забагато, десь загальна яскравість могла б бути меншою…), проте якості точно вистачить як для «фото на пам’ять», так і публікації у власні соціальні мережі.

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Також не новина — надширококутна камера не лише має помітно меншу роздільну здатність, так ще й отримує менше світла. Таким чином, коли сонце прикрите хмарами, чи на вулиці в принципі немає сонячних променів, фотографії будуть трошки темнішими. Втім захопити на фото все потрібне буде не складно, корекція зображення по краях знімків прекрасна, а розташування камери на смартфоні достатньо вдале, щоб випадково не залишити на світлині ще й пальці.

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Записати відео цією камерою можна максимум у Full HD, й це також не найкраща сторона її можливостей. Тому порадити цей смартфон тим покупцям, які у першу чергу потребують гарної якості відеозапису, буде складно. Проте, подивимося правді в очі — ігрові смартфони точно купують з іншим наміром.

Нічні сцени також даються надширококутному сенсору складніше, ніж основному. Однак загальний результат вийде значно ліпшим, ніж особисто я очікував. Фото не буде таким, наче його випрали відбілювачем, передаючи більш-менш вірне освітлення. Проте що менше світла, то більше буде проблемних ділянок на зображені.

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Новий сенсор телефото, забезпечуючи 3-кратне оптичне наближення, став добрим доповненням для загальних можливостей камер. Він також використовує технологію піксельбіндінгу, тож у результаті можна отримати 8-мегапіксельні кадри. Вони виходять непоганими, однак з контровим освітленням головний об’єкт може бути темнішим, ніж треба. Але трошки «підтягти» цей момент у редакторі теж можна.

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Цікаво, що в умовах поганого освітлення смартфон не перемикається на кроп з основної камери, а все ж використовує телефото. Й в принципі теж доволі вдало. Так, світлини будуть темнуватими, але сильно скаржитися на це не хочеться (особливо з огляду на те, що камери у ROG Phone в принципі не є чимось ключовим).

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32-мегапіксельна фронтальна камера також формує 8-мегапіксельні фото. Зі значенням апертури у ƒ/2,5 вона доволі чутлива до умов освітлення, тому й тут залишається бажання «підтягнути» експозицію готової фотографії. У нічному режимі постобробна наче додає штучної різкості, при цьому достатньо агресивно «ховає» шум. Але загалом світлини все ж задовільні.

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Логіка роботи із застосунком камери відповідає поточним стандартам, тому довго опановувати загальні можливості не буде необхідності. З особливостей тут є хіба що активація режиму стабілізації при фільмуванні відео, для якого потрібно знизити роздільну здатність запису. Все інше таке ж саме, як й у більшості інших смартфонів.

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Автономність

Ємність батареї — ще один пункт, де ROG Phone 8 Pro не додав, а трошки втратив. З 6 000 мА•год від попередника, тут лишилося 5 500. Щоправда, складно сказати, що від цього пристрій сильно постраждав. Як у стандартному режимі роботи Dynamic, так і Ultra Durable, тест автономності зміг завершитися на позначці у понад 17 з половиною годин.

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Звичайно, на мій стандартний робочий день такого вистачало з нічогеньким запасом (переважно це було понад 40% заряду). З іншого боку, мобільні геймери, які схильні годинку-другу провести з вибагливою грою, все ж будуть змушені тримати неподалік зарядний пристрій. Швидший розряд буде при використанні X Mode (той самий тест автономності у такому режимі скорочується до 10 годин), а якщо додати до цього AeroActive Cooler, батареї буде ще складніше.

На щастя, у смартфона є потужний блок живлення у комплекті (65 Вт), ще й зручні опції для заряджання. На повне відновлення заряду потрібна менше як година. Є й підтримка індукційного заряджання (15 Вт), проте з вертикальними зарядними станціями можуть бути нестикування через різницю висоти контактних майданчиків. З «лежачими» опціями такої проблеми, звісно, не буде. А для живлення інших гаджетів є підтримка реверсивного заряджання (10 Вт).