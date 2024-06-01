Огляд TWS-навушників Sennheiser ACCENTUM True Wireless

Минулого року Sennheiser випустила повнорозмірні бездротові навушники ACCENTUM, які коштували суттєво дешевше, ніж флагмани Momentum 4. Але, при цьому мали деякі функції від топової моделі. Компанія вирішила розширити цю лінійку і випустила TWS-навушники Sennheiser ACCENTUM True Wireless. Вони займуть нішу між флагманами Momentum та бюджетною серією CX. Сьогодні ми розповімо, що може запропонувати нова модель.

Технічні характеристики Sennheiser ACCENTUM True Wireless

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип випромінювачів Динамічні, 7 мм Тип підключення Бездротове, True Wireless Сумісність Android, iOS, ПК Версія Bluetooth 5.3 Радіус дії 10 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, aptX, LC3 Керування Сенсорне Регулятор гучності + Мікрофони По 2 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників з кейсом 5.5 г кожен навушник, 41 г кейс Захист від вологи IP54 Автономність До 8 г, до 28 г з кейсом Зарядка USB Type-C, бездротова Рекомендована ціна в Україні 8 799 гривень

Комплектація

Всі актуальні бездротові навушники виробника мають приблизно однаковий комплект та пакування. Sennheiser ACCENTUM True Wireless це теж стосується: маленька біло-блакитна коробка з назвою моделі та зображенням.

В комплекті майбутній власник знайде самі навушники у зарядному кейсі, чотири пари амбушур різного розміру, 40 см кабель Type-C для заряджання та інструкцію з використання.

Дизайн та зручність використання

Навушники Sennheiser ACCENTUM True Wireless мають компактні розміри та обтічну анатомічну форму, що позбавлена гострих кутів. Хіба що перехід від зовнішньої кришки у задню частину навушника приймає більш-менш окреслену лінію.

Навушники зроблено з матового пластику, хоча покриття зовнішньої та внутрішньої частин трохи відрізняються: внутрішня більш гладенька. Окрім чорного, доступні білий та синій варіанти. Є захист від пилу та вологи за стандартом IP54. На фейсплейтах є глянцеві логотипи Sennheiser та отвори активної системи шумозаглушення трохи нижче.

Ззаду навушників, ближче до їх верхньої частини розташувались отвори розмовних мікрофонів. Загалом, на кожному навушнику розміщено по два мікрофони. На відміну від флагманської моделі Sennheiser Momentum True Wireless 4, що має по три.

Трохи ближче до передньої частини корпусів навушників можна помітити ще по невеликому отвору. Схоже це компенсаційні отвори для зниження тиску всередині.

На внутрішній частині ACCENTUM True Wireless. багато усього. Окрім позначок лівого та правого навушника, є світлодіодні індикатори, контакти для заряджання, а також невелике глянцеве “віконце”. Це — сенсор, завдяки якому працює функція автоматичної паузи у випадку вилучення навушника з вуха.

Звуководи доволі короткі. Не дивлячись на це, завдяки анатомічній формі корпусів, цілком можливо отримати глибоку посадку. Діаметр та форма звуководів стандартна, що дозволяє встановити амбушури сторонніх виробників. З SpinFit жодних проблем не виникло.

Sennheiser стверджує, що при розробці форми ACCENTUM True Wireless використовувались результати досліджень особливостей функціонування органів слуху людини та ергономіки вушних каналів. Звучить звісно пафосно, але навушники дійсно дуже зручні й майже не відчуваються у вухах навіть через кілька годин прослуховування.

Зарядний кейс зроблено у вигляді розкладачки з чорного матового пластику. Лінійні розміри невеликі, але товщина виявилась не дуже комфортною для транспортування у кишені.

Зверху кейс прикрашає логотип Sennheiser. Як і у топових Momentum True Wireless 4, роз’єм Type-C для заряджання розміщено спереду, а поруч світлодіодний індикатор.

Кришка має автодоведення у крайніх положеннях і непогано фіксується. Але у закритому стані трохи хитається з боку в бік. Місця з контактами та магнітами для навушників зміщено ближче до користувача. А трохи далі — помітне потовщення. Схоже в ньому розташували акумулятор.

Керування

Сенсорні зони Sennheiser ACCENTUM True Wireless доволі великого розміру і мають відмінну чутливість. За час використання навушників хибних дотиків практично не було. А це дуже хороший показник для компактних TWS моделей.

Стандартна схема цілком зручна. Один дотик до правого навушника — відтворення/пауза, відповідь на дзвінок. До лівого — режим прозорості. Подвійний дотик до навушників — перемикання треків, довгий дотик — збільшення чи зменшення гучності. Потрійний дотик до лівого навушника — активація шумозаглушення, до правого — голосовий асистент.

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У фірмовому застосунку Smart Control є можливість подивитись поточну схему керування та змінити її за бажанням. Але з деякими обмеженнями. Наприклад, не вийде змінити схему для керування під час викликів та назначити зміну гучності на подвійний чи потрійний дотик.

Підключення та функціональність

Для підключення Sennheiser ACCENTUM True Wireless використовується Bluetooth 5.3 LE. Є підтримка кодеків SBC, AAC, aptX та LC3, а також цікавої функції Auracast. Вона дає можливість транслювати звук до інших аудіопристроїв, які знаходяться поруч. Тобто можна ділитися музикою на сумісні гаджети.

Тепер повернемось до Smart Control. Застосунок має багато корисних функцій. На основному екрані є зображення навушників з індикацією заряду кожного з них та кейса. Нижче — плитки з доступом до різних функцій. Їх набір можна редагувати. Першим пунктом є менеджер з’єднань для функції Multipoint.

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Наступний пункт меню — еквалайзер. Він має декілька готових налаштувань для різних стилів музики та графічний п’ятисмуговий для ручного налаштування. Додатково є функція посилення басів, а також режим Podcast для покращення чутності голосу.

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Функція Sound Check пропонує створити кастомний еквалайзер. Для цього потрібно увімкнути улюблену музику, далі застосунок пропонує по три варіанти звучання, регулюючи різні частини діапазону, з яких треба вибрати найкращий. Ідея непогана, але в Noble Audio FoKus Pro вона реалізована краще: навушники відтворюють звуки різної частоти для перевірки слуху користувача. І підтягують частини, які погано, або зовсім не чутно.

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Наступні два пункти відповідають за режим прозорості та активне шумозаглушення. Перший має три рівні інтенсивності, а також можливість автоактивації при вхідних дзвінках та автопаузи при ручній активації, що дуже зручно. ANC — три режими: активний, вимкнений та функція захисту від вітру.

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Ще одна цікава функція — Sound Zones. Вона дозволяє задати до 20 зон за геопозиціюванням, для яких автоматично будуть активуватись певні налаштування. Можна задати радіус дії.

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Останній пункт — сенсорне керування, який ми розглянули раніше. Знизу є ще дві вкладки. Discover — новини компанії. А Settings — усі додаткові налаштування. А саме: оновлення, режим аудіо (стандартний та з низькою затримкою), економія заряду, автопауза, автоприйняття виклику, автовимкнення, голосові та звукові сповіщення, скидання, захист батареї (нижча швидкість і неповна ємність зарядки) та налаштування плиток головного екрану.

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Звук та шумозаглушення

Формально Sennheiser ACCENTUM True Wireless використовують ті само динамічні 7-мм випромінювачі TrueResponse, що і флагмани Momentum True Wireless 4. Але звучання залежить від купи інших факторів, включно з внутрішньою будовою, акустичною камерою тощо.

Загальний настрій звуку схожий на флагманську модель. Тож ми маємо доволі нейтральне звучання без дуже задраних низьких чи високих частот. Це — одна з сильних сторін навушників, вони універсальні як з погляду музичних жанрів, так і не дуже прискіпливі до якості матеріалу.

Низькі частоти, звісно, трохи акцентовані. Це стосується переважно мідбасу, який дуже добре контролюється, має хорошу текстуру та пружну атаку, завдяки чому малюється чіткий ритмічний малюнок. Суббас є в достатній кількості, але він дещо повільніший і іноді трохи змазаний. Але він чудово додає масивності звучанню.

Середні частоти звучать напрочуд натурально і живо. Вони не відведені на задній план і мають достатньо хорошу детальність, зважаючи на клас навушників. Вокал та живі інструменти, включно з духовими та ударними, звучать дуже приємно та емоційно. Високі частоти налаштовані так, як це має бути у масовій універсальній моделі. Трохи зм’якшені, не мають дратуючих чи ріжучих призвуків. Але кількісно і якісно їх достатньо.

Ширина та глибина уявної сцени помірна, але розділення інструментів доволі чітке. За цим показником навушники не вражають: певний об’єм відчувається, та відчуття простору і чіткого позиціювання немає. Втім, варто розуміти, що це цілком нормально для закритих внутрішньоканальних навушників такого рівня.

Активне шумозаглушення працює на типовому для хороших сучасних TWS-моделей рівні. А отже ANC непогано відсікає монотонний шум, репетативні низькочастотні звуки та голос. Тож на вулиці нічого не відволікає від прослуховування музики. Звісно, навушникам не по зубах випадкові звуки та частина високочастотного шуму, що нормально для більшості подібних моделей. Режим прозорості працює добре, все чутно чітко, хоча і є невеликий ефект штучності звуку.

Мікрофони для розмов загалом виконують свою функцію і донести інформацію до співрозмовника вийде. Але якість не найкраща: голос виходить глухуватим і співрозмовники декілька разів скаржилися на недостатню гучність. Тож в умовах зашумленого оточення можуть бути складнощі.

Автономність

Sennheiser ACCENTUM True Wireless отримали менші акумулятори у порівнянні з флагманами Momentum. Кожен навушник має акумулятор на 55 мАг, а кейс — 420 мАг. Навушники забезпечують приблизно 6 годин прослуховування музики з використанням aptX на 90-100% гучності з активним шумозаглушенням.

Зменшивши гучність та вимкнувши ANC можна дотягнути й до заявлених 8 годин. Зарядний кейс додає ще 20 годин роботи. Підтримується бездротова зарядка за стандартом Qi та швидка зарядка: 1 година роботи після 10 хвилин зарядки. По Type-C навушники заряджаються близько 1,5 години.