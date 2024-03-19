На початку року Sennheiser показав оновлення популярної моделі повністю бездротових навушників Momentum True Wireless 4. На перший погляд, нововведення порівняно з минулим поколінням тут мінімальні, починаючи з дизайну і закінчуючи звучанням. Проте компанія стверджує, що внесла важливі зміни, а головне, підтримку нових технологій бездротового аудіо, які мають зробити Momentum True Wireless 4 актуальними на багато років. Чи так це насправді та що пропонують нові навушники Sennheiser, я розкажу в цьому огляді.

Технічні характеристики Momentum True Wireless 4

Тип навушників внутрішньоканальні Тип підключення True Wireless Сумісність Android, iOS Версія Bluetooth 5.4 Радіус дії 20 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive / Lossless, LC3 Управління сенсорне Регулятор гучності + Мікрофони по 3 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників 6,2 грама Вага кейсу 66,4 грама Захист від вологи IP54 Автономність до 7 годин на одному заряді, до 30 годин з кейсом Зарядка USB Type-C, бездротова Рекомендована ціна в Україні 12 899 грн

Комплектація

В комплекті з Sennheiser Momentum True Wireless 4 користувач знайде додаткові силіконові насадки різних розмірів, хрящові фіксатори, документацію та короткий зарядний кабель USB-C на USB-A.

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Порівняно з минулим поколінням Momentum True Wireless 3, тут взагалі без змін, комплектація повністю ідентична.

Дизайн, зручність та кейс

Momentum True Wireless 4 отримали косметичні зміни в дизайні. Виробник запропонував два нових кольори «чорна мідь» та «чорний графіт» (як в огляді) додатково до «металевий сірий». В іншому ні форма корпусу, ні посадка не зазнали змін. TW 4 – це все ще доволі комфортні повністю бездротові навушники з середнього розміру, які, звісно, виступають з вух під час носіння, але не є масивними на вигляд.

Зовнішня сторона кожного навушника містить логотип виробника та пофарбована в основний колір. Її пласка поверхня також потрібна для зручнішого керування доторками, вони повністю налаштовуються у фірмовому застосунку Sennheiser, про який я ще розкажу далі.

Навушники мають внутрішньоканальну посадку та завдяки мʼяким насадкам та хрящовим фіксаторам дуже зручні у використанні. Я не часто можу сказати про навушники, що міг би в них бігати, але Momentum True Wireless 4 – це якраз той самий випадок. До речі, модель має захист від вологи IP54, тому її справді можна використовувати під час бігу або занять у залі.

Попри те, що дизайн навушників загалом не змінився, в Sennheiser трохи попрацювали над їх надійністю. Одним з основних нарікань до минулого покоління моделі були доволі великі отвори в силіконових насадках, через які вушна сірка потрапляла прямо на сітку динаміка і її було дуже важко прибрати. Дехто навіть звинувачував цей недолік в тому, що навушники виходили з ладу. Компанія ніколи не визнавала цієї проблеми, проте пізніше додала до Momentum True Wireless 3 поролонові прокладки, які додатково захищали динамік. В цьому ж поколінні були зменшені отвори в силіконових насадках, тож сподіваюсь, що така проблема більше не виникне.

Комплектний кейс Momentum True Wireless 4 взагалі ніяк не змінився. Він так само оплетений тканиною, має порт USB-C та підтримує бездротову зарядку. Зазначу тільки, що сам кейс доволі великий, він більший ніж в AirPods Pro та Sony WF-1000XM5, і поміститься не в кожній кишені. Окрім того, він важить 66,4 грама, більше за найближчих конкурентів.

В іншому кейс доволі зручний та якісно зроблений, його легко відкривати та закривати, кришка не скрипить. Використання тканини для обгортки корпусу додає не тільки естетичної привабливості, але також є практичним рішенням для повсякденного використання, адже на такій поверхні не буде подряпин, а бруд доволі легко відтирається.

Функціональність

Якщо дизайн та зручність використання Momentum True Wireless 4 загалом залишилися фактично на рівні минулого покоління, то в середині це повністю інші навушники. В них використовується платформа Qualcomm S5 Sound Gen 2 з 32-бітним процесором з частотою 80 МГц, цифровим сигнальним процесором Qualcomm Kalimba та найновішою версією Bluetooth 5.4 з LE Audio.

До кодеків aptX, aptX Adaptive, SBC та AAC додалася підтримка aptX Lossless разом із Snapdragon Sound, LC3, а також технології Auracast. І тут варто зупинитися трохи детальніше, адже це справді цікаві нововведення.

Наприклад, aptX Lossless є частиною маркетингового набору аудіо технологій від Qualcomm, що отримав назву Snapdragon Sound, і це відносно новий кодек, який має стати головним конкурентом LDAC. Він має забезпечити бездротову передачу аудіо через Bluetooth 5.4 з CD-якістю без втрат (24 біт 48 кГц та 24 біт 96 кГц), при чому в Qualcomm обіцяють, що без жодних затримок звучання.

LC3 – це наступник стандартного кодека SBC, і він є частиною іншого стандарту Bluetooth LE Audio, в якому було зроблено фокус на зменшене енергоспоживання, одночасне підключення до різних джерел звуку та швидке перемикання між ними.

Auracast – це ще один новий стандарт та технологія, яка дозволяє ділитися власним прослуховуванням з іншими та підʼєднуватися до трансляцій, які можуть відбуватися в публічних місцях. Наприклад, це може бути телевізор десь в залі очікування, або аудіогід у музеї. Варіантів застосування цієї технології доволі багато, включно для інклюзивності, коли користувач має проблеми зі слухом.

Втім ситуація з aptX Lossless, LC3 та Auracast така, що це відносно нові технології, які ще не мають широкого застосування. Тобто їхня наявність в Momentum True Wireless 4 створює певний запас на майбутнє, але користувач не отримає негайних переваг від цих нововведень. І варто зазначити, що для смартфонів iPhone це взагалі не актуально, вони підтримують тільки стандартний для Bluetooth кодек SBC та власний AAC.

Кориснішими для користувачів скоріше стануть технології Front End RF та True Response, які забезпечують надійніше Bluetooth-зʼєднання з відсутністю помітної затримки звуку. Це якраз важливі зміни в новій моделі, особливо для тих, хто планує слухати HD-аудіо.

З одного боку добре, що в Sennheiser вирішили використати останні технології бездротового аудіо, але з іншого, в тому числі через це модель вийшла трохи дорожчою, і користувачі поки не зможуть відчути всіх її переваг.

Налаштування та підключення

Для налаштування Momentum True Wireless 4 на смартфон можна встановити фірмовий застосунок Smart Control від Sennheiser, в якому можна змінити еквалайзер, керувати шумозаглушенням, рівнем прозорості та сенсорним керуванням.

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Програма також дозволяє оновлювати прошивку навушників та створювати так звані «зони звуку», тобто міняти налаштування залежно від місця перебування користувача. Доволі зручно, адже для дому можуть бути потрібні інші налаштування, ніж, наприклад, для офісу.

Momentum True Wireless 4 використовують для підключення вже згаданий Bluetooth 5.4 та підтримують одночасне підключення до двох пристроїв зі швидким перемиканням з одного на інший. Працює в принципі без особливих проблем, навушники тримають одночасне підключення, і якщо ви слухаєте музику зі смартфона та хочете перемкнутися на ноутбук, то спочатку потрібно зупинити відтворення на першому девайсі, а потім запустити на другому, і навпаки. При цьому може бути невелика затримка, але всього декілька секунд.

Звук, шумозаглушення та мікрофони

В мене був довгий досвід використання найперших Momentum True Wireless, і свого часу ця модель справді задала доволі високу планку якості звуку повністю бездротових навушників. Друге покоління я пропустив, але певний час користувався попередніми Momentum TW 3, і в них вже звук так сильно не виділявся, адже конкуренти підтягнулися. Проте все одно у Sennheiser є своє якісне звучання, на якому побудовані й Momentum True Wireless 4. Якщо порівнювати з попереднім поколінням, то нові навушники більш збалансовано відтворюють середні та високі частоти, а бас при цьому не став сильнішим, скоріше навіть трохи м’якшим. Його можна трохи підсилити активацією опції Bass Boost.

Традиційно для Sennheiser, навушники формують доволі детальну уявну сцену. Якщо взяти для прикладу трек Giorgio by Moroder від Daft Punk, то з файлом хорошої якості ви чітко зможете відділити голос Джорджо Мородера від фонових звуків кафе та легкої фонові мелодії на початку композиції, при чому звучить він так, ніби десь зовсім поруч. Потім з басового панчу починає грати електронна музика, але вона не заглушує голос, низькі частоти не надто сильні, але добре відчуваються та не зливаються з середніми. Це справді збалансоване звучання, яке сподобається більшості користувачів. 7 мм динамічні драйвери добре відпрацьовують.

Проте по суті великої різниці між звучанням Momentum TW 3 та TW 4 немає, невеликі відмінності з’явилися у відтворенні середніх та високих частот, бас став трохи м’якшим. Звучання також буде відрізнятися залежно від того, до якого пристрою підключені навушники та якої якості музичні файли. Найкраще для Momentum True Wireless 4 підійдуть Android-смартфони, які підтримують кодеки aptX чи aptX Adaptive від Qualcomm та звісно музика в одному з Lossless форматів. Втім навушники добре показують себе й при прослуховуванні Spotify, з меншою деталізацією, але це все одно якісний звук, як для повністю бездротових навушників.

Для системи шумозаглушення та для передачі голосу під час розмов в Momentum True Wireless 4 є масив з 6 мікрофонів. В плані відсікання зовнішніх шумів модель не змінилася, тут все добре, особливо якщо це монотонний гул, стукіт чи голоси, тобто типові шуми для громадського транспорту або відкритого офісу. Під час перебування на вулиці, мікрофони можуть ловити шум від сильного вітру, все ж навушники трохи виступають з вух, проте з цим доволі добре справляється спеціальна опція Anti-Wind, яку можна активувати у фірмовому додатку.

Під час телефонних розмов мікрофони дещо гірше справляються із передачею голосу, він звучить неприродно «металевим», окрім того, якщо поруч з вами є джерело шуму, навушникам складно відділити від нього голос.

В цьому плані Sennheiser є над чим попрацювати, і я сподіваюсь виробник виправить роботу мікрофонів наступними оновленнями прошивки.

Автономність

В навушники вбудовано акумулятори на 75 мА⋅год, ще 820 мА⋅год є у комплектному кейсі. Momentum True Wireless 4 забезпечують ті самі 7 годин роботи з активною системою шумозаглушення, що й минуле покоління, але автономність з кейсом стала трохи кращою, тепер вона додає 30 годин, а не 28.