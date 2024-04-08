Початок року вже традиційно є одним з найгарячіших періодів для Samsung. Першими дебютували нові флагмани Galaxy S24 та S24 Ultra, а вже слідом за ними компанія почала оновлювати й смартфони середнього цінового сегмента. Зокрема, були представлені моделі Galaxy A35 і Galaxy A55, які мають усі шанси повторити успіх своїх попередників. Сьогодні ми детальніше подивимось на модель Galaxy A35.

Технічні характеристики Galaxy A35

Розміри та вага 161,7 x 78 x 8,2 мм 209 грамів Оперативна пам’ять і сховище 6/128 ГБ та 8/256 ГБ Процесор Exynos 1380 Графічний процесор Mali-G68 MP5 Бездротові модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Дисплеї 6,6-дюймовий Super AMOLED Роздільна здатність: 2340х1080 точок Частота оновлення: 120 Гц Максимальна яскравість: 1000 ніт Захист: Corning Gorilla Glass Victus+ Основні камери 50 Мп ширококутна, 1/1.96 дюйма, ƒ/1.8, фазовий автофокус, оптична стабілізація; 8 Мп ультраширококутна, 1/4.0 дюйма, ƒ/2.2, 123˚, електронна стабілізація; 5 Мп макро, ƒ/2.4. Фронтальна камера 13 Мп, ƒ/2.2 Аудіо Стереодинаміки Акумулятор 5000 мА•год Зарядка Дротова до 25 Вт Роз’єми USB Type-C 2.0 Операційна система Android 14, One UI 6.1 Рекомендована ціна в Україні 6/128 ГБ – 14 999 грн; 8/256 ГБ – 16 599 грн.

Дизайн та зручність використання Galaxy A35

Samsung декілька років суттєво не оновлювала дизайн своїх смартфонів. З одного боку стратегія логічна і зрозуміла — користувачі звикли до зовнішнього виду пристроїв та асоціюють цей дизайн з Samsung. З іншого — наче вже й чогось новенького хочеться.

Відмінностей мінімум, у порівнянні з Galaxy A34. Перша помітна зміна — поява острівця на правій боковій грані, де розташовані кнопки живлення та регулювання гучності. Клавіші знаходяться на зручній висоті, тож користуватися ними зручно. Сама рамка лишилась пластиковою та має матове покриття. А ось задня панель в Galaxy A35 тепер скляна, що додає смартфону трохи преміальності.

Друга помітна зміна — фронтальна камера розташована у круглому вирізі, який Samsung називає Infinity-O, замість старого краплеподібного вирізу в попередника. Дисплей відтепер прикритий склом Gorilla Glass Victus+, замість Gorilla Glass 5. Тому можна розраховувати на вищий ступінь захисту від подряпин та пошкоджень. Смартфон має гібридний слот для двох SIM-карт або SIM + microSD. Окрім того, є підтримка eSIM – корисний бонус для користувачів.

Ще одна приємна фішка — захист від вологи й пилу за стандартом IP67. Пристрій має витримувати занурення у прісну воду на глибину до 1 метру до 30 хвилин. Новинка пропонується у чотирьох кольорах: темно-синьому, біло-блакитному, бузковому та лимонному.

Дисплей

Galaxy A35 обладнано 6,6” Super AMOLED дисплеєм. Роздільна здатність – Full HD+, частота оновлення – 120 Гц, пікова яскравість — до 1000 ніт. Є підтримка Always-on Display, режим “Комфорт для очей”, можливість регулювання кольорів екрана, налаштування темного режиму.

Загалом до дисплея особливих питань немає. Звісно, є чітке усвідомлення, що це не топова матриця, але це помітно тільки при прямому порівнянні з дорожчими пристроями. Це ж стосується і рамок навколо екрана — вони далеко не мінімальні, та й нижня має більшу товщину, ніж інші.

Втім, при щоденному використанні все на прийнятному рівні — яскравості вистачає навіть в сонячну погоду, 120 Гц додають комфорту користування девайсом, а на рамки не звертаєш уваги.

Безпека

Підекранний сканер відбитків пальців вже давно не є ексклюзивом флагманських моделей. Він присутній і в Galaxy A35, хоч не можу сказати, що в цьому випадку це рішення зручніше за сканер, інтегрований в кнопку живлення.

Також Galaxy A35 пропонує функцію розпізнавання обличчя користувача, але ні про яку особливу секʼюрність мова в цьому випадку не йде

Оптичний датчик в Galaxy A35 не є дуже швидким, та й зона детекції пальця не найбільша, якщо порівнювати з топовими рішеннями. Але знову ж, особливих проблем це мені не доставляло під час тестування девайса. Просто таким чином ти не забуваєш, що користуєшся відносно бюджетним пристроєм.

Продуктивність

На це ж натякає і швидкодія смартфона. Загалом — все ок, це типовий середньобюджетний Samsung.

Galaxy A35 отримав чипсет Exynos 1380, який було встановлено в тогорічному Galaxy A54. Разом з оболонкою OneUI 6.1 вони створюють непогану пару. В синтетичних тестах результати нормальні, якраз на рівні A54.

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В іграх смартфон показав себе з гарного боку — навіть при високих налаштуваннях графіки виходить доволі високий рівень FPS. Samsung заявляє, що в Galaxy A35 на 70% було збільшено систему охолодження, ніж в попередника, у що охоче віриться.

Новинка пропонується у конфігураціях 6/128 ГБ та 8/256 ГБ. Як вже зазначалось, є слот для карт microSD. Також Galaxy A35 обладнано модулями 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, портом USB-C 2.0. Samsung обіцяє випуск чотирьох поколінь оновлень Android для смартфона, а також до пʼяти років випуску оновлень безпеки.

Звук

За відтворення звуку в Galaxy A35 відповідають два динаміки — один розташовано на нижньому торці, інший у невеличкому вирізі над екраном (він же є розмовним динаміком). Смартфон видає доволі гучне звучання, до якості претензій як таких немає. Звучання плоскувате, без низьких частот, але ж ви й не очікували отримати тут якийсь феєричний звук.

Камери

Набір камер в Galaxy A35 трохи оновився, якщо порівнювати з A34. Основним модулем тепер виступає 50 МП датчик з апертурою f/1.8, автофокусом та оптичною стабілізацією. Компанію йому складають 8 МП надширококутна камера (f/2.2) та 5 МП макро камера (f/2.4).

З-поміж трьох модулів уваги вартує тільки основна камера — надширококутна видає прийнятні фото тільки в умовах гарного освітлення, а макро камера… Напевно, дизайнери Samsung переконали інженерів, що три обʼєктиви будуть виглядати більш естетично, ніж два.

Отже, основна камера демонструє гарні результати протягом дня в різних умовах. Знімки мають гарну деталізацію, хороший динамічний діапазон та приємне кольоровідтворення. В темну пору доби смартфона вже складніше видати якісний результат, втім нічний режим камери досить гідно справляється зі складними умовами (звісно, як для свого сегмента).

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Щодо запису відео — підтримується 4K при 30 к/с, а також уповільнена зйомка 240 к/с в роздільній здатності HD. Фронтальна камера має 13 МП сенсор, апертуру 2.2, підтримки автофокуса немає.

Автономність

Акумулятор ємністю 5000 мА⋅год та оптимізація системи дозволяють розраховувати на повну добу досить активного використання смартфона, або ж на півтори, а можливо й дві доби помірного використання.

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Пристрій підтримує 25 Вт дротову зарядку — далеко не найшвидший показник у 2024 році. На повну зарядку необхідно витратити приблизно півтори години часу.