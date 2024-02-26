Протягом останніх 10 років виробники смартфонів приділяли все менше уваги компактності корпусів. Натомість — збільшують дисплеї. Звісно, великий екран значно покращує зручність набору тексту, перегляд фото та відео, комфорт під час читання та багато інших моментів. Проте великі габарити жодним чином не покращують безпосередньо зручність використання, носіння в кишені тощо. Однак й свої виключення тут все одно залишають. Й у сьогоднішньому огляді ми детальніше розглянемо одну з найліпших таких пропозицій — Samsung Galaxy S24.

Характеристики Samsung Galaxy S24

Розміри та вага 147×70,6×7,6 мм , 167 грамів Оперативна пам’ять і сховище 8 ГБ + 128-256 ГБ Процесор Exynos 2400 Графічний процесор Xclipse 940 Бездротові модулі Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Дисплеї 6,2-дюймовий Dynamic AMOLED 2X

Роздільна здатність: 2340×1080

Співвідношення сторін: 19.5:9Частота оновлення: 120 ГцПідсвічування: до 2600 кд/м² Задній модуль камер Ширококутний сенсор: 50 МП, ƒ/1,8, 24 мм Надширококутний: 12 МП, ƒ/2,2, 120° Телефото: 10 МП, ƒ/2,4, 3× Фронтальна камера 12 МП, ƒ/2,2 Акумулятор 4 000 мА•год Операційна система Google Android 14 з OneUI 6.1 Рекомендована ціна 37 999-39 999 гривень

Комплектація

Оскільки Galaxy S24 входить у флагманську лінійку, смартфон має типову сучасну комплектацію для такого ґаджета. Невелика коробка з пристроєм має хіба що кабель USB-C-to-USB-C та пін для відкривання відсіку SIM-карток. Samsung — не єдиний виробник, який підтримує такий тренд, й подібний мінімалізм не є новим. Тому навряд це стане сюрпризом для покупців. (На жаль, пристрій потрапив до мене без комплекту, тому продемонструвати його немає можливості.)

Звісно ж, в магазині серед аксесуарів одразу запропонують відповідний зарядний пристрій. Окрім нього серед фірмових доповнень також знайдуться «розумні» годинники, TWS-навушники, індукційні зарядні станції (навіть для авто), та обов’язково ж чохли та захист фронтального скла.

Дизайн та зручність використання

Попри невеликі естетичні зміни, відчуття чогось нового від Galaxy S24 все ж є. І пропоную одразу абстрагуватися від «популярної асоціації», про яку часто згадують пильні фани. Форма та оздоблення корпусу мають деякі зміни. Втім пересічному покупцю помітити їх вийде лише при прямому порівнянні, а за наявності захисного чохла віднайти оновлення буде ще складніше.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Габарити корпусу майже не змінилися — 147×70,6×7,6 мм при вазі у 167 грамів. Порівняно із попередньою моделлю, Galaxy S24 став трошки вищим. При цьому алюмінієва рамка тепер пласкіша та матова. Перше мінімально впливає на відчуття пристрою в руках, а друге — практично впливає на досвід використання, адже таким чином на рамці не залишається помітних відбитків пальців, та з часом буде видно менше дрібних подряпин. До того ж алюміній цієї моделі має бути міцнішим за попередні варіанти.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Фронтальна та задні панелі не змінилися. Вони все ще зроблені зі скла Gorilla Glass Victus 2, яке так само можна пошкодити, як і раніше. Навіть новенький Galaxy S24 по дорозі в редакцію отримав декілька дрібних подряпин на дисплеї. Тож у захисних аксесуарах все ще є сенс, якщо користувач планує якнайдовше зберігати зовнішній вигляд смартфона у належному стані. Своєю чергою заднє скло все ще матове, приємно відчувається та виглядає.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

В Україну потрапили чотири кольори корпусу: «Онікс чорний», «Кобальтовий фіолетовий», «Мармуровий сірий» та «Бурштиновий жовтий». В інших країнах, як завжди, є й додаткові варіанти. До нас же потрапили найбільш стримані. Але й скоріше за все вони переважно опиняться під чохлом, тож чотирьох доступних опцій цілком достатньо. Хоча все ж шкода, що всієї гами нам не постачають.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Позаду також залишилися виступи камер. Без чохла вони заважатимуть пристрою рівно лежати на пласкій поверхні, тому використання у такому положенні супроводжуватиметься характерним відбиванням кутів по столу. Це вже звична історія для сучасних смартфонів. Однак сам дизайн, на мій погляд, все ще залишається одним з найохайніших на ринку.

Заразом смартфон не втратив своєї зручності, захисту від води та пилу (IP68), чудової якості збирання та загалом приємної зовнішності. Для тих, хто шукає саме компактний смартфон, Galaxy S24 має стати якщо не першим, то одним із таких варіантів. Тим паче що ергономічність у нього, порівняно з переважною більшістю великих смартфонів, значно краща.

Дисплей

Ще одним ледь помітним покращенням стало збільшення дисплея. Раніше його діагональ становила 6,1 дюйма й екран займав приблизно 87% площі фронтальної сторони. У Galaxy S24 він «підтягнувся» до 6,2 дюйма, збільшивши площу покриття до майже 91%. Невеличка чорна рамка все одно залишилася, однак назвати її сильно помітною доволі складно. З естетикою в цьому плані все на дуже високому рівні.

При цьому виробник зберіг роздільну здатність 2340×1080 пікселів, зменшивши їх щільність з 425 до 416 ppi. Співвідношення сторін у 19,5:9 це також не зачепило, тому якихось змін у роботі не буде. Так само не пропав й виріз для фронтальної камери, який теж не зрушив зі свого старого місця у центральній верхній частині дисплея. Частота оновлення зображення становить вже стандартні для цієї категорії 120 Гц (тепер це LTPO-дисплей, тож має гнучкіше працювати з FPS залежно від поточних завдань).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Деякі помітні зміни трапилися з матрицею Dynamic AMOLED 2X. У налаштуваннях традиційно є два колірні профілі — Vivid та Natural. Другий практично не відрізняється від такого у попередньої моделі, однак «Насичений» значно втратив у колірному охопленні. Тобто наразі різниця між обома ледь помітна. Також вони стали трохи «холоднішими», ніж раніше (хоча Vivid додатково має деякі ручні налаштування). Автоматична корекція теж є, тому смартфон буде підлаштовувати картинку до освітлення. Але насиченості кольорам це не додасть, що для досвідчених користувачів S-серії буде помітно.

Заміри профіля Vivid:

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Заміри профіля Natural:

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Щоправда, виробник почув відгук перших покупців та вже працює над додатковими налаштуваннями насиченості. Такі мають ось-ось мають з’явитися. (На момент підготовки матеріалу тестовий смартфон ще не отримав доповнення.) Заразом варто додати, що автоматична корекція також помітно впливає на відображення кольорів, й вони виходять доволі комфортним. Хоча знайомої раніше насиченості дійсно може не вистачати поціновувачам такого зображення.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

А от яскравість отримала значніше підсилення. Якщо торішня модель на піку могла продемонструвати до 1750 кд/м², то Galaxy S24 — 2600. Так само як і всі нові моделі лінійки. У приміщенні колориметр показав максимум підсвічування у 872 кд/м² (507 з вимкненим режимом Extra brightness), а мінімум становив 1,3. Датчик освітлення при цьому працює відмінно, й за час тестування жодного разу не було потреби самостійно коригувати яскравість.

Безпека

Принципових змін у розблокуванні системи Samsung Galaxy S24 не отримав. Серед методів швидкого доступу залишилися сканування обличчя та відбитків пальців. У першому випадку використовується фронтальна камера, особливості використання якої залишаються незмінними. Так, у темряві дисплею доведеться підсвітити обличчя для спрацювання, а великі окуляри чи маска заважатимуть спрацюванню. Проте в усіх інших випадках проблем немає.

З відбитками пальців працює ультразвуковий дактилоскопічний датчик. Він не змінив позицію, тож шукати його не доведеться. В пам’яті пристрою можуть зберігатися чотири відбитки. Й з роботою повний порядок. Смартфон завжди хутко реагує на дотик до визначеної зони. При цьому датчик навіть ліпше за попередні працює із вологими пальцями після, наприклад, миття рук, коли раніше міг попросити повторити спробу.

Таким чином у користувача практично завжди є зручний та швидкий спосіб для розблокування системи, доступу до паролів, закритої інформації тощо. В принципі, як і раніше. Очікувано, навіть у «наймолодшої» моделі флагманської лінійки проблем з авторизацією немає.

Звук

Також Galaxy S24 мало що змінив у принципах підходу до звуку. Дизайн прорізу основного динаміка тепер зроблено у вигляді одного довгого вирізу, а розмовний — так само маскується прямо під рамкою. Вони працюють у парі, відтворюючи музику, супроводжуючи відео, ігри тощо. І як для такого невеликого корпусу, гучності та якості звучання смартфона цілком вистачає. S24 не розчарує у цьому плані.

З телефонними розмовами так само все буде добре. Не дивлячись на те, що проріз розмовного динаміка стає все меншим, на гучність це погано не впливає. Тому почути співрозмовника можна без зайвих проблем навіть попри гучні звуки довкола. На іншому боці розмови все теж має бути чудово, робота системи шумозаглушення у флагманських моделей зазвичай не підводить.

Окремого роз’єму для навушників вже скоріше за все не буде. Саме тому серед перших запропонованих аксесуарів для подібних смартфонів є і бездротові навушники. Або ж, звісно, можна придбати гарнітуру з USB-C чи адаптер. Проте з урахуванням сучасних опцій, знайти добрі TWS-навушники буде не дуже складно, та й вони будуть значно зручнішими.

Продуктивність та ПЗ

Минулого року лінійка флагманів від Samsung не поділялася на різні версії залежно локації, й всі моделі мали процесори виробництва Qualcomm. Проте цього разу поділ знову з’явився, хоча й стосується він саме моделей Galaxy S24 та S24+. Тож Exynos все ще залишається у грі, так би мовити.

Таким чином, Galaxy S24 потрапив в Україну з Exynos 2400. Як і у випадку зі Snapdragon 8 Gen 3, це також 4-нанометровий процесор, проте він має 10 ядер (Cortex-X4 з частотою 3,2 ГГц, два Cortex-A720 — 2,9 ГГц, ще три Cortex-A720 з 2,6 ГГц, та чотири Cortex-A520 — 2 ГГц), та графічний прискорювач Xclipse 940. Окремий блок NPU для завдань ШІ також передбачено. Комбінацій пам’яті запропонували лише дві — 8 ГБ ОЗП та накопичувачі ємністю 128 або 256 ГБ. Додатково варто пам’ятати, що менший накопичувач це UFS 3.1, коли більший — UFS 4.0.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У розділі зв’язку також все стабільно: є слот для двох SIM-карток, підтримка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC та декількох систем навігації. Найменший із флагманів Samsung все ще не має підтримки фірмового UWB-конекту для пошуку інших ґаджетів, що можуть запропонувати лише дві «старші» моделі в лінійці та складані смартфони Fold.

Як показали тести, нова платформа має більше продуктивності за попередню. Звісно ж, як для одного з флагманів, Galaxy S24 дійсно працює блискавично й без жодних натяків на проблеми чи затримки. Власне, саме такої роботи й очікує покупець подібного смартфона. Й абсолютно передбачувано, навіть у найменшого представника серед усієї лінійки, робота буде абсолютно прекрасною. Й синтетичні випробування показали незначну різницю з Galaxy S24 Ultra, який якраз має чип від Qualcomm.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Але й певні «флагманські» особливості все ще не вирішилися (власне, як й у конкурентів з іншими процесорами): під максимальним навантаженням, корпус відчутно нагрівається. Значна частина продуктивності при цьому втрачається. Проте у повсякденному використанні користувачі навряд часто зустрічатимуться з подібними ситуаціями. Власне, під час тестування, хіба що ігри могли «підігріти» корпус, й точно до меншої температури, ніж стрес-тести. Й у будь-якому випадку до помітних затримок у роботі це не призводило. Тож нову збільшену випарну камеру можна похвалити, враховуючи, що зараз йдеться про найкомпактніший корпус нового модельного ряду.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Також смартфон надійде до користувача з Android 14 та фірмовим інтерфейсом OneUI 6.1. Серед помітних змін є оновлена панель швидких налаштувань, а використання LTPO-матриці додало опцій для екрана блокування (який тепер може не вимикати зображення повністю). Заразом додали нові віджети фірмових застосунків, які непогано доповнюють інтерфейс.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Однак на цьому у Samsung вирішили не обмежуватися. Дуже приємним бонусом стала підтримка оновлень протягом семи років, що значно подовжить актуальність смартфона протягом всього життєвого циклу, адже навряд власники подібних пристроїв так довго користуються однією моделлю. А от «вишенькою на торті» цього року стали додаткові можливості використання ШІ.

Galaxy AI

Великою частиною презентації нових моделей Galaxy S24 стали доповнення зі штучним інтелектом Galaxy AI. Серед таких функцій смартфони запропонують: Circle to Search, Live Translate, Transcript Assist, Generative Edit та Chat Assist. Й тут одразу варто зауважити, що, на жаль, не всі вони можуть працювати з українською мовою. Тож переклад телефонних розмов чи транскрипція голосових записів поки що залишаться для інших мов.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Однак й тут є виключення. Наприклад, у фірмовому застосунку Notes можна обробляти нотатки, змінюючи формати чи резюмуючи записи. Складно сказати, як часто користувачі будуть звертатися саме до таких сценаріїв, проте працює це все непогано.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

А от що особисто мені більше сподобалося, це Circle to Search. По факту це не розробка Samsung, однак наразі Galaxy S24 є одним з небагатьох смартфонів, який може запропонувати таку функціональність. Затримавши палець на навігаційній панелі, з’являється анімація для пошуку. Тут можна обвести потрібний об’єкт, після чого ШІ самостійно визначить його та видасть результати пошуку у Google. Такий собі «Shazam для зображень». Дуже зручна річ, коли щось цікаве зустрілося, скажімо, під час перегляду стрічки соціальної мережі й одразу захотілося дізнатися про об’єкт більше. До використання цієї функції я навіть не звертав увагу, як часто мені трапляються такі сценарії та як саме їх можна полегшити.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Обробка зображень також може бути цікавішою з ШІ. Таку функціональність можна робити на два пункти. Перший — робота з об’єктами на фото. ШІ може спробувати щось прибрати або посунути. Щоправда, не у будь-якій ситуації це буде виглядати вдало, тож сильно залежатиме від конкретних обставин. На «магічний “фотошоп”» не варто покладатися (особливо, якщо йдеться про об’єкти з тінню).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Другий варіант — обробка фотографій. Прямо у галереї зображень ШІ може запропонувати власні варіанти замилення фону, обробку тіней, відблисків у склі чи корекції кольорів. Смартфон одразу покаже, які саме зміни відбулися. Їх, звісно, можна не застосовувати. По факту це нагадує роботу з фільтрами зображення у застосунках для обробки фото, хіба що тут це робить ШІ. Він навіть зможе за допомогою кольорів зробити фейковий таймлапс.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Згенерований ШІ таймлапс:

Проте ШІ пропонуватиме не усі доступні опції для кожної світлини, а лише ті, які знайде актуальними. Іноді, навіть запропонувавши ремастер, він трохи «подумає» та… видасть сповіщення, що зміни не потрібні. Й особливо для вечірніх знімків не завжди буде робити краще, тоді як денні фото йому вдаються ліпше. Тож, можливо, це не функція першої потреби, але певну користь від неї все ж можна отримати.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Насправді щось подібне вже давно роблять смартфони з фото. Певна постобробка давно працювала й схожі алгоритми все ще тим чи іншим чином впливають на фінальні зображення. Раніше вони могли сильно витягувати насиченість, окремі кольори, значно висвітлювати тіні тощо. Нові ж опції помітно охайніше обходяться з фото. Й наразі це лише початок, тож з часом можна буде чекати на кращу роботу та більше додаткових можливостей.

Камери

«Молодші» моделі лінійки й цього разу обійшлися без суттєвих змін у кількості чи можливостях камер. Так, лише у телефото змінилася фокусна відстань з 70 до 67 мм. Все ж, робота триває й гіршим зображення точно не стає. Прямо порівняти із попередником доволі складно, ще й минулого разу S23 гірше обробляв вечірні зображення. На цей раз помітних недоліків значно менше. Нагадаю, загалом набір камер у Galaxy S24 наступний:

ширококутна — 50 МП, значення апертури ƒ/1,8, 24 мм, оптична стабілізація зображення;

оптична стабілізація зображення; надширококутна — 12 МП, кут захвату 120°, апертуру ƒ/2,2 та також оптична стабілізація;

а телефото — 10 МП з ƒ/2,4 та 3-кратним оптичним зумом.

Так, це не такі камери, як у моделі Ultra. Проте такого набору точно буде достатньо пересічному користувачу. Ба більше, певні покращення зображення все одно є. Заразом незабаром вийде черговий апдейт, який зокрема має вплинути на й без цього непогані світлини.

У своєму стандартному режимі основна ширококутна камера з 50 мегапікселів збирає 12-мегапіксельний знімок. Вдень камера більше не перенасичує кольори та витримує загалом близькі до реальних відтінки. «Надприродного» висвітлювання тіней також немає. Але є чимало деталей та загалом непоганий баланс білого. Таким чином користувач отримає ближчу до реального картинку, а «пофарбувати» її можна вже за бажанням користувача.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Запис відео можливий з максимальною роздільною здатністю до 8К, проте великого сенсу в цьому об’єктивно немає. Якщо ж зупинитися на 4K, то камері вистачить спроможностей і на стабілізацію під час руку, і на гарне зображення.

Вечірній режим цього разу підводить хіба що тоді, коли поряд з камерою є джерела світла. Певні прогалини деталізації можна роздивитися хіба що наближаючи зображення, й з «шумом» все доволі непогано. При цьому склалося враження, що працювати нічний режим став швидше, ніж раніше. Якщо майбутні апдейти ще виправлять «ауру» довкола елементів освітлення, то за таких умов камеру можна буде значно гнучкіше використовувати ввечері.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Традиційно менша роздільна здатність надширококутної камери залишить на знімках менше деталей, а апертура зробить їх трошки темнішими, що особливо буде помітно у тіні. Відповідно й баланс білого буде відрізнятися від камери до камери. З іншого боку, Galaxy S24 можна все одно похвалити за чудову корекцію лінзи та постобробку.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Відео цією камерою у 8K вже не записати, однак вона чудово впорається і з 4К при 60 FPS. А зауваження в цілому повторять ситуацію з фотографіями.

Нічний режим тут помітніше втрачає деталізацію та агресивніше поводиться із «шумом». З джерелами освітлення теж є негаразди. Проте у порівнянні з попередником, тут набагато краща картинка.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Як було раніше, телефото камера апскейлить світлини з 10 до 12 МП, що не створює помітних проблем. Фотографіям вистачає деталізації, кольорів та освітлення. Смартфон непогано допомагає під час роботи, тому навестися та скомпонувати фотографію можна просто та зручно.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Вночі смартфон працює саме з цією камерою, а не перемикається на основну. Принаймні так було з тестовими фото (за інших умов основний сенсор все одно може «підмінити» телефото). І якщо на вулиці все ж вистачає освітлення, фотографії виходять цілком задовільні.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Фронтальна камера Galaxy S24 дісталася від попередника: 12 МП, ƒ/2,2, 26 мм. Можливості так само повторюються, де є два варіанти кута захоплення, портретний режим тощо. На цю камеру можна розраховувати як при денному, так й штучному освітленні.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Окрім того, що тепер у застосунку трошки зручніше можна обрати формат зображення, інших оновлень немає. Все ж у поточній моделі виробник приділив більше уваги галереї з ШІ, а інтерфейс керування камерою й раніше був зручним та зрозумілим.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Автономність

Galaxy S24 продовжує збільшувати ємність акумулятора, яка цього року склала 4 000 мА•год. З одного боку, подібні підсилення батареї можуть нівелювати збільшення продуктивності. З іншого — процесори також з року в рік вчаться ощадніше ставитися до заряду батареї. Так, в тесті автономності смартфон протримався понад 13 годин, що ненабагато менше за S24 Ultra. Ба більше, якщо користувач не грає у «важкі» ігри, оминає прірву з «рілзів» та помірно використовує камеру, можна розраховувати на понад добу роботи. Однак завдання, які потребують чимало продуктивності, все ж швидко виснажують запаси акумулятора.

Найменший з флагманів все ще трошки поступається максимальною потужністю заряджання. Через USB-C не підтримується більше як 25 Вт. З блоком живлення для лептопа S24 повністю зарядився за 1 годину 20 хвилин (теоретично, фірмовий БЖ у такому випадку може бути ефективнішим, але перевірити це наразі не можу). Потужність індукційного заряджання становить 15 Вт (зі станцією виробництва Moshi знадобилося майже три години на повне відновлення батареї). На випадок заряджання інших ґаджетів, смартфон запропонує реверсивні 4,5 Вт.