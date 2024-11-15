Огляд материнської плати MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi: тримай баланс

Редактор Mezha.Media. За плечима Олега 20+ років роботи в IT-журналістиці, пише про компоненти до ПК, ноутбуки та ігрову периферію.

Поки компанія Intel запускає нову десктопну платформу LGA1851, AMD продовжує вдосконалювати рішення для Socket AM5 та зміцнює свої позиції. Хоча модернізовані чипсети серії AMD X870/X870E не назвеш революційними, материнські плати на їх основі отримали кілька корисних опцій, зокрема PCI-E 5.0, USB 4 і WiFi 7, які стають стандартом для моделей високого рівня. Сьогодні в нас на огляді MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi. Приналежність до знакової лінійки, що зазвичай пропонує хороший баланс ціна/можливості, вже викликає певні очікування. Чи виправдає їх новинка?

Назва моделі MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi Процесори Ryzen 7000/8000/9000 Роз’єм Socket AM5 Форм-фактор ATX, 305×244 мм Чипсет AMD X870 Пам’ять 4×DIMM DDR5, до DDR5-8400+; 256 ГБ макс. Слоти розширення 1×PCI-E 5.0 x16 (x16); 1×PCI-E 4.0 x16 (x4); 1×PCI-E 3.0 x16 (x1) Накопичувачі 1×M.2 PCI-E 5.0 x4; 1×M.2 PCI-E 5.0 x4/x2; 1×M.2 PCI-E 4.0 x2; 1×M.2 PCI-E 4.0 x4; 4×SATA 6 Гб/c Мережа 1×5 GbE LAN ( Realtek 8126-CG ); 1×Wi-Fi 7 ( Qualcomm FastConnect 7800 ) Елементи інтерфейсної панелі 2×USB4 (Type-C); 1×USB 3.2 Gen2 (Type-C); 11×USB 3.2 Gen2 (Type-A); 1×HDMI 2.1; RJ-45; 2×антена Wi-Fi; 2×аудіо; S/PDIF; кнопки Flash BIOS, Clear CMOS та Smart Button Вентилятори 8×4 піна (PWM/DC) Звук кодек Realtek ALC4080 Орієнтовна ціна 14 500 грн (~$350)

Комплект постачання

MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi пропонується у картонній коробці середніх розмірів та стриманого зовнішнього оформлення. Плата пропонує дещо розширений комплект постачання – паперова інструкція зі складання, два кабелі SATA, додаткові застібки EZ M.2 Clip II та EZ M.2 Clip II Remover для їх встановлення/викручування.

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Також до складу постачання входять USB-накопичувач з драйверами та супутніми утилітами, підсилювальна антена Wi-Fi, подовжувач для конекторів органів керування, та EZ Conn-Cable для спрощення підключення вентиляторів/СРО з ARGB-підсвічуванням.

Конструкція та компонування MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi

Плата відповідає ATX-формату з класичними габаритами – 305×244 мм. Судячи з назви MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi, модель заснована на AMD X870 – оновленій версії чипсета для процесорів під Socket AM5. Вочевидь плата підтримує всі чипи для цієї платформи, та початково не потребує оновлення BIOS для роботи з новенькими Ryzen 9000. Хіба що у випадку з Ryzen 7 9800X3D, які з’явились вже після перших материнок на X870.

Візуальна стилістика останньої хвилі “томагавків” передбачає чорну загальну основу платформи та конекторів з легким декоративним вкрапленням яскраво-зеленого у вигляді назви моделі та лого серії MAG на елементах системи охолодження.

MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi виконана на 8-шаровій друкованій платі та отримала досить потужний блок стабілізації живлення процесора. Схема VRM передбачає 17-фазну конфігурацію (14+2+1) й включає збірки MP87670 (70А) та ШІМ-контролер MP2857 від Monolithic Power Systems. Для підключення додаткового живлення передбачено два 8-контактних роз’єми EPS12V.

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Для елементів VRM використовується додаткове охолодження вже, так би мовити, класичної “композиції” з одним масивним радіаторним блоком, що також поєднує функції кожуха зони поряд з інтерфейсною панеллю. А також компактнішого алюмінієвого профілю, закріпленого на елементах вздовж верхнього краю PCB. Отже конфігурація досить стандартна, а ефективність перевіримо вже під час практичних експериментів.

Плата має чотири слоти для модулів оперативної пам’яті стандарту DDR5 та дозволяє збільшити максимальну місткість ОЗП до 256 ГБ. Також заявлена підтримка CUDIMM з автономними тактовими генераторами. Що ж стосується швидкостей, то тут розробник запевняють, що MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi готова для роботи з комплектами до DDR5-8400+. Але про такі значення йдеться лише при використанні пари однорангових планок.

Комплекти, що гарантовано пройшли валідацію, зазначені у відповідному розділі на сайті виробника. На момент підготовки матеріалу набори DDR5-8400 присутні у переліку для Ryzen 9000, у розділі для чипів Ryzen 8000 – DDR5-8000, а Ryzen 7000 – DDR5-7800. Але цей список динамічний та змінюється з проведенням додаткових випробувань.

Зазначимо, що слоти для DIMM мають двосторонню фіксацію, яка зазвичай зручніша на практиці. Габарити та компонування елементів дозволяють.

Що ж стосується загального компонування та запропонованих роз’ємів для додаткових карт розширення, то тут на MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi представлено три повнорозмірні слоти. Перший (PCI_E1) використовує процесорні лінії, відповідає стандарту PCI-E 5.0 та завжди працює у максимально швидкісному режимі PCI-E 5.0 x16.

Попри свої габарити, слот PCI_E2 має неочікувану конфігурацію – PCI-E 3.0 x1. Звичайно, пропускної здатності 1 ГБ/c буде достатньо, наприклад, для звукової карти чи додаткового мережевого контролера, але використання для такого порту саме повнорозмірного конектора викликає подив та питання доцільності.

Третій слот (PCI_E3) також обслуговується чипсетом та має очікувану конфігурацію PCI-E 4.0 x4. У штатному варіанті він працює саме у такому режимі, але буде переведений у PCI-E 4.0 x2, якщо на платі порт M.2_3 виявиться зайнятий накопичувачем.

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Основний слот PCI-E x16 оснащений додатковим металевим кожухом, що підвищує механічну міцність конектора. Окрім того, для PCI_E1 передбачений додатковий механізм фіксації відеокарти – EZ PCIe Release з окремою кнопкою та підпружиненою металевою засувкою. Рішення досить зручне на практиці й дозволяє натисненням однієї кнопки вивільнити або навпаки “зачинити” графічний адаптер у робочому положенні. Аналогічну конструкцію ми бачили під час огляду топової плати MSI MEG Z890 ACE для нових процесорів Intel Core Ultra.

MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi обладнана додатковим 8-контактним роз’ємом живлення (PCIE_PWR1) для підсилення слотів PCI Express. Розробники вказують на готовність плати до стандарту ATX 3.1, що передбачає можливість сплесків споживання енергії на PCI-E x16 до 165 Вт. Отже, плата готова до використання потужних майбутніх відеокарт, які, як очікується, можуть мати чималий енергетичний апетит.

Модель оснащена чотирма портами M.2 для підключення накопичувачів відповідного стандарту. Для повноформатних ATX-моделей така кількість роз’ємів вже стала ледь не типовою, особливо якщо йдеться про пристрої середнього рівня та більш оснащені.

Порт M.2_1, що розташований над основним слотом PCI-E x16, відповідає стандарту PCI-E 5.0, дозволяючи використовувати максимально швидкісні SSD. Звичайно, підтримка даної специфікації потребує використання процесора серій Ryzen 7000/9000, що мають відповідні лінії PCI Express. Якщо ж система оснащена чипом лінійки Ryzen 8000, M.2_1 відповідатиме PCI-E 4.0 x4.

Порт M.2_2 також використовує процесорні лінії PCI-E 5.0 та у базовому варіанті працює у режимі PCI-E 5.0 x4. Втім, тут не обійшлось без нюансів. Даний роз’єм поділяє 4 лінки PCI-E 5.0 з контролером USB4. Якщо одночасно використовуються і накопичувач у M.2_2 і USB4 (Type-C на панелі), для кожного каналу виділяється по дві лінії PCI-E 5.0 (x2+x2). Якщо пріоритет має швидкість накопичувача, у BIOS можна перевести M.2_2 у режим PCI-E 5.0 x4, але тоді порти USB4 будуть недоступні.

“Чипсетний” M.2_3 теж має свої особливості. У штатному варіанті він працює у режимі PCI-E 4.0 x2 та має залежність від слота PCI_E3, який при встановленні накопичувача у M.2_3 буде переведений у PCI-E 4.0 x2, про що ми вже згадували. За потреби, на PCI_E3 можна спрямувати всі чотири лінії PCI-E 4.0, але M.2_3 у такому випадку перетвориться на декорацію.

Останній M.2_4 отримав конфігурацію PCI-E 4.0 x4 та не має взаємозалежності з іншими портами/контролерами.

Зазначимо, що всі наявні порти M.2 розраховані на використання накопичувачів з інтерфейсом PCI-E, моделі M.2 SATA не підтримуються.

Для всіх M.2 передбачене додаткове охолодження. M.2_1 отримав габаритніший радіатор з безгвинтовим кріпленням. До того ж майданчик початково оснащений алюмінієвою пластиною із теплопровідною наліпкою для охолодження елементів на зворотній стороні SSD, а також використовує фірмову застібку EZ M.2 Clip II для фіксації накопичувача.

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З особливостей порту також слід відзначити, що він дозволяє використовувати SSD збільшеної довжини (22110).

Порт M.2_4 отримав схожий за принципом охолоджувач EZ M.2 Shield Frozr II із безгвинтовою фіксацією. Хоча тут вже немає нижньої пластини, а для тримання SSD використовується пластикова засувка замість EZ M.2 Clip II.

M.2_2 та M.2_3 мають спільний радіаторний блок, що кріпиться за допомогою чотирьох гвинтів. Самі SSD фіксуються засувками, але ж без викрутки не обійтися.

Навіть за конфігурацією охолоджувачів нескладно здогадатись про пріоритетність заповнення наявних портів. Спочатку накопичувачі встановлюються у M.2_1 та M.2_4 до яких є легкий доступ та гарантовані ресурси PCI-E. Якщо ж накопичувачів більше, то вже залучаються M.2_2 й M.2_3, що мають певні залежності.

Чипсет AMD X870 підтримує чотири канали SATA, тож всі ресурси реалізовані на MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi. Плата пропонує саме таку кількість портів SATA 6 Гб/c для під’єднання SATA-пристроїв. Оскільки M.2 у цьому випадку не підтримують накопичувачі з інтерфейсом SATA, для наявних класичних портів немає ніяких обмежень.

Мікросхема чипсета AMD X870 отримала досить габаритний охолоджувач. Причому маємо окремий профіль, що не поєднаний з радіатором для M.2.

MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi не передбачає штатного додаткового підсвічування. Але якщо світлове оздоблення системи все ж входить до ваших планів, то на цей випадок плата запропонує три конектори для адресованих стрічок ARGB Gen2 та один роз’єм для RGB (12В).

Для організації системи охолодження на платі передбачено вісім 4-контактних конекторів з автоматичним визначенням механізму регулювання обертів. Номінально виділений порт для під’єднання помпи СРО посилений до 3А, для вентилятора процесорного кулера – до 2 А.

Окрім того, плата оснащена фірмовим конектором EZ Conn, що поєднує можливості підключення вентиляторних збірок з ARGB-підсвічуванням, а також систем рідинного охолодження з ілюмінацією та управлінням по USB.

Наявність внутрішнього USB Type-C – штатна потреба для виводу порту на панель корпусу. З приємних особливостей поточної реалізації – підтримка USB 3.2 Gen2×2 із пропускною здатністю до 20 Гб/c, а також реалізація Power Delivery потужністю до 27 Вт для швидкого заряджання портативних пристроїв. За потреби у процесі передач енергії у застосунку Super Charger+ з фірмового пакета MSI Center можна спостерігати за поточною потужністю, напругою та струмом.

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Додаткових органів керування на платі не передбачено, але окрім базової системи діагностики EZ Dubug LED, плата також оснащена сегментним індикатором EZ Digi-Debug LED, що за кодом помилки дозволяє значно точніше визначити можливі негаразди з якимось вузлом платформи під час завантажування. До того ж під час звичайної роботи ПК на індикатор виводиться поточне значення температури CPU за яким можна спостерігати крізь прозору стінку корпуса.

Для звукової підсистеми використовується кодек Realtek ALC4080. Звичайно для аудіотракту передбачена додаткова ізоляція, а у ланцюгу є кулька спеціалізованих конденсаторів.

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Звучання яскраве, з насиченими, глибокими басами й підкресленими високими частотами – у деяких композиціях їх навіть забагато, і подекуди звук виходить різкуватий. Втім це вже виключно особисті уподобання. Для додаткових налаштувань можна залучити опції, доступні у стандартній панелі Realtek.

MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi має хороші мережеві можливості. Для дротового з’єднання використовується Ethernet-контролер 5 Гб/c (Realtek 8126-CG). За бездротовий зв’язок відповідає Qualcomm FastConnect 7800. Останній відповідає стандарту Wi-Fi 7, працює у діапазонах 2,4/5/6 ГГц, підтримує модуляцію 4K QAM та полосу 320 МГц. Тож йдеться про повношвидкісний модуль з максимальною швидкістю передачі даних до 5,8 Гб/c. Заявлена підтримка Bluetooth 5.4.

Для підсилення сигналів передбачена зовнішня комплектна антена з безгвинтовим кріпленням конекторів та підмагніченою стійкою для надійної фіксації на кришці корпуса.

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Інтерфейсна панель початково оснащена стаціонарною заглушкою. Що ж до складу, то MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi пропонує досить цікавий набір. Розпочати варто з пари USB4 (Type-C), які окрім каналів з передачею даних на швидкості до 40 Гб/c також дозволяють отримати зображення (4К@60Гц). Для реалізації USB4 використовується контролер ASMedia ASM4242, який розташований у зоні за інтерфейсною панеллю та має окремий охолоджувач.

Плата пропонує також відразу чотири порти USB 2.0 (480 Мб/c), три USB 3.2 Gen1 (5 Гб/c) та пару USB 3.2 Gen2 (10 Гб/c). Окрім того, передбачений ще один порт Type-C (10 Гб/с). Поряд розташована розетка Ethernet та роз’єми для антени Wi-Fi-модуля. Для під’єднання екрана можна користуватись повнорозмірним HDMI 2.1. Для акустичних пристроїв передбачено два 3,5-міліметрових джеки, а також оптичний S/PDIF.

На панелі також передбачені кнопки Flash BIOS для автономного оновлення прошивки з USB-накопичувача, та Clear CMOS, що дозволяє очистити налаштування CMOS-пам’яті.

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На зворотній стороні PCB можна розгледіти досить ретельну ізоляцію аудіотракту. На поверхні є невелика кількість елементів. Відзначимо, що всі для всіх радіаторів системи охолодження передбачене гвинтове кріплення.

BIOS та ПЗ

Як і моделі для LGA1851, нові плати MSI на чипсетах AMD 800 отримали оновлену версію фірмової оболонки UEFI – Click BIOS X.

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Розробники зберегли глобальне розділення налаштувань між режимами EZ Mode та Advanced, втім відмовились від давньої концепції розташування розділів. Нова оболонка має досить лаконічний дизайн та прогнозовану структуру. Зміна оформлення звісно не вплинула на запропоновані можливості налагодження параметрів системи. MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi тут має велику кількість опцій для коригування роботи різних підсистем та експериментів з розгоном.

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Для налаштувань та моніторингу різноманітних параметрів в операційні системі виробник традиційно пропонує набір додатків, зібраних під “парасолькою” програмного комплексу MSI Center. Окрім базових опцій тут доступні можливості скрупульозного налаштування алгоритмів системи охолодження, синхронізація підсвітки, пріоритети мережевого трафіку, вже згадувана опція Super Charger+ для відстежування параметрів швидкого заряджання. Тут же можна оновити драйвери.

Конфігурація тестового стенда

Материнська плата: MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI

Процесор: AMD Ryzen 7 9700X (8/16; 3,8/5,5 ГГц)

Охолодження: MSI MAG CORELIQUID I360

Пам’ять: Kingston Fury Beast DDR5-6800 32 ГБ (KF568C34BBEAK2-32)

Відеокарта: MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G

Накопичувач: Kingston KC3000 1 ТБ

В роботі

Для оцінки можливостей плати використовувався процесор Ryzen 7 9700X (8/16; 3,8/5,5 ГГц). Чипи нової лінійки поступово знижуються у ціні, відповідно зростає їх привабливість для зацікавленість до цих моделей.

Попри те, що ми вже досить детально розглядали 8-ядерник сімейства Granite Ridge, його тестування на платі MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi приносить цікаві результати.

На стартовому етапі появи нових процесорів, відбувається початкове “притирання” з оптимізаціями прошивок, операційних систем, драйверів, які подекуди можуть впливати на показники продуктивності. Саме це ми спостерігали під час чергових експериментів з Ryzen 7 9700X.

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Отже, загальні результати нового 8-ядерного чипа досить відчутно зросли (+5–8%), причому йдеться про штатний режим роботи процесора з TDP 65 Вт. В чому ж причина? Ми пам’ятаємо оновлення Windows 11, що мало покращити розподілення навантаження. Крім того, AMD за цей час запропонувала оптимізацію мікрокоду AGESA, що також вплинуло на швидкість між’ядерної взаємодії.

У підсумку маємо різницю. Якщо на початку вересня для Ryzen 7 9700X (65 Вт) ми у Cinebench R23 отримували 19 465 балів у багатопотоковому режимі, то зараз на платі MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi маємо вже 21 131 бал. Різниця завелика навіть для додаткових оптимізацій. Поглянемо на системні показники, звернувши увагу на робочі частоти.

І тут все стає на свої місця. Під навантаженням всі ядра працювали на ~4550 МГц (напруга живлення – 1,02 В), тоді як під час першого знайомства з Ryzen 7 9700X у подібних умовах чип прискорювався до 4350 МГц. Що цікаво, фактичний рівень енергоспоживання процесора у цьому випадку не змінився. Процесор потребував близько 87 Вт у режимі максимального навантаження.

Втім ми добре знаємо, що AMD вирішила для чипів Ryzen 5 9600X та Ryzen 7 9700X, які отримали базові TDP у 65 Вт, максимально спростити перехід у режим TDP 105 Вт. При цьому розробники запевняють, що процесори проєктувались для використання саме з таким базовим показником, тож не дивно, що самостійне переведення користувачем свого CPU у режим “TDP 105 Вт” не позбавляє гарантійних зобов’язань виробника. Тож для цих чипів фактично маємо два штатних режими TDP – 65 Вт та 105 Вт.

MSI звичайно також доєдналась до виробників, які максимально спростили зміну режиму TDP для молодших моделей лінійки Granite Ridge. Для цього достатньо зайти у BIOS та у розділі Overclocking знайти параметр з однозначною назвою “TDP to 105 W”. Скориставшись відповідною опцією, повторно перевіряємо продуктивність процесора.

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Результат прогнозований, й через це додатково тішить. Показники у багатопотокових завданнях зросли у середньому на ~10–12%. Для зручності представимо результати на діаграмах.

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У вже згаданому Cinebench R23 кількість балів зросла з 21 131 до 23 625 балів (+12%).

А як щодо енергоспоживання та робочих частот CPU? Під навантаженням на всі обчислювальні блоки ядра прискорювались до 5200 МГц з напругою живлення близько 1,22 В. Фактичний сталий рівень енергоспоживання Ryzen 7 9700X у таких умовах складав 140–142 Вт.

Отже, при використанні режиму “TDP 105 Вт” слід враховувати потреби в охолодженні процесора. В нашому випадку, під час максимального навантаження рідинна система MSI MAG CORELIQUID I360 утримувала температуру чипа на рівні 85–87С. Відчутна різниця, порівняно з 60С до яких нагрівався Ryzen 7 9700X з TDP 65 Вт. Звичайно, тут можна додатково налаштовувати PBO (Precision Boost Overdrive), обмежуючи максимальні температурні значення, втім це відповідним чином позначиться на продуктивності.

Саме режим “TDP 105 Вт” ми також використаємо для оцінки температурних режимів елементів MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi. За отриманими показниками моніторингу, силові збірки VRM під час навантаження на CPU нагрівались до 57С. Температура чипсета підвищувалась до 53С. Показники цілком прийнятні та вочевидь передбачають певний запас потужності для роботи зі ще більш енергомісткими 12/16-ядерними процесорами під Socket AM5.

Розгін

Щодо розгону, то тут ми обмежились найпростішим експрес-методом – підвищенням процесорного множника системної шини, дозволивши платі автоматично підлаштуватись до роботи у нештатному режимі.

У підсумку вдалось отримати стабільну роботу Ryzen 7 9700X на 5400 МГц під максимальним навантаженням. Тож маємо додаткові +200 МГц до режиму з TDP 105 Вт. Відзначимо, що після частотного “коригування” напруга живлення обчислювальних ядер зросла до 1,245 В.

В таких умовах енергоспоживання Ryzen 7 9700X зросло до ~155 Вт, при цьому температура підвищилась на 10С. Силові збірки підсистеми стабілізації додали лише один градус (58С), тож для материнської плати це не стало надзвичайним випробуванням.

Під час частотних експериментів з процесором ми також спробували покращити швидкісні показники модулів оперативної пам’яті. У штатному режимі тестовий комплект DDR5-6800 (34-45-45-90) пропонує трансфери на рівні 57–59 ГБ/c для читання/копіювання та 83 ГБ/c на запис. Затримка – 73,6 нс.

Користуючись функцією Memory Try It! з наявними пресетами для ОЗП, задіяли режим DDR5-8000 (40-52-52-126). У цьому випадку трансфери фактично не змінились, а ось загальна латентність покращилась до 67,4 нс.

Продуктивність в іграх

Залучення до тестового стенда тюнінгованої версії GeForce RTX 4090 24 ГБ спонукає до хоча б поверхневих ігрових тестів, навіть у випадках з оглядом материнських плат, де такі дослідження радше дозволяють вгамувати академічний інтерес.

Наявність у системі ультимативної відеокарти у складі системи дозволяє отримати максимально комфортні умови для гри. Велика графічна потужність дозволяє зазвичай навіть не помітити перехід між режимами з роздільністю 1920×1080 та 2560×1440, хоча фактична кількість пікселів для обробки у такому випадку збільшується на 78%.

Енергоспоживання в іграх

Флагманська відеокарта – основний споживач енергії у складі ігрової системи. За наявності GeForce RTX 4090 з TDP у 450+ Вт треба бути готовим до відповідних загальних показників енергоспоживання.

Залежно від гри у режимі Full HD система потребувала 390–580 Вт енергії, тоді як у 1440p навантаження на відеокарту збільшувалось, а загальне споживання підвищувалось вже до 450–615 Вт. Слід відзначити, що вклад саме центрального процесора тут відносно незначний. Чип в іграх споживав 50–80 Вт, тож на загальний “енергетичний фон” ці показники суттєво не впливають.