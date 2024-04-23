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У березні цього року Logitech представила в Україні комплект Signature Slim Combo MK950, до якого входять бездротова клавіатура Signature Slim K950 і бездротова миша Signature Plus M750. І от зараз ми маємо змогу познайомитись з ним вживу.
Характеристики Logitech Signature Slim Combo MK950
|Клавіатура
|Signature Slim K950
|Тип
|мембранна
|Підсвічування
|відсутнє
|Підставка під зап’ястя
|відсутня
|Розміри (ВхШхД)
|23,1х134,8х433,8 мм
|Вага
|685 г (з батарейками)
|Миша
|Signature Plus M750
|Кількість кнопок
|6
|Сенсор
|Logitech Advanced Optical
|Роздільна здатність
|400-4000 DPI
|Розміри (ВхШхД)
|38,8х61х108,2 мм
|Вага
|101,3 г (з батарейкою)
|Підключення
|радіо, Bluetooth 5.1
|Вартість в Україні
|5 тис. грн
Комплектація
В коробці зі Signature Slim Combo MK950, крім власне клавіатури та миші, можна знайти лише бездротовий приймач USB Logi Bolt та документацію. Пристрої працюють від “пальчикових” акумуляторів (один AA в миші та два AAA в клавіатурі) і лише бездротовим способом, тому в USB-кабелі потреби немає.
Дизайн та конструкція: клавіатура
Signature Slim K950 — повноформатна мембранна клавіатура в ультратонкому корпусі. Як і миша, клавіатура доступна у двох колірних варіантах — графітовому та білому, до нас на огляд потрапив перший варіант.
Зовні клавіатура дуже схожа на іншу аналогічну модель Logitech з вищої цінової категорії — MX Keys.
У Signature Slim K950 так само дуже компактний і тонкий корпус, який ненабагато більший за клавіатурний блок. Клавіатура лише 19 мм заввишки та має зовсім невеличкий ухил. За бажанням його можна дещо збільшити за допомогою висувних ніжок — після цього корпус підіймається до 23 мм.
І нижня частина корпусу, і ніжки оснащені прогумованими вставками, тож клавіатура не ковзає по поверхні столу незалежно від того, який варіант більше до вподоби користувачеві — з висунутими ніжками чи без.
Більша частина корпусу лише 8 мм завтовшки, він виконаний з практичного матового пластику. На верхній бічній грані справа можна знайти перемикач, що дозволяє виключити клавіатуру, якщо вона довго не використовується.
Знизу під кришкою ховається відсік на 2 ААА-акумулятори та ніша для зберігання USB-приймача.
Розкладка клавіш загалом відповідає європейському стандарту ISO: дворядний Enter, короткий лівий Shift та довгий правий. З головних відмінностей: над кнопками навігації текстом розташовані три кнопки для перемикання між під’єднаними пристроями, а після F12 іде додаткова клавіша збільшення гучності.
Як бачимо, клавіатура в комплекті Signature Slim Combo MK950 має повну українську локалізацію, причому українські символи нанесені більш розбірливим шрифтом, ніж оригінальні.
Дизайн та конструкція: миша
Logitech Signature Plus M750 — це невелика миша, за розмірами схожа на ноутбучні моделі. Завдовшки вона менше ніж 11 см, але через використання АА-акумулятора важить як повнорозмірна — 101 г (без батарейки — лише 76 г).
Корпус симетричний, але бічні кнопки наявні лише зліва, тож Signature Plus M750 все ж таки орієнтована в першу чергу на правшу. За бажанням шульга може поміняти місцями головні кнопки в утиліті й керувати мишею лівою рукою, але при цьому він залишається без бічних кнопок під великим пальцем.
У корпусі поєднуються два матеріали: звичайний матовий пластик чорного кольору у верхньої частини з кнопками та сіра прогумована “боковина” з рельєфними хвилями та “точковою” текстурою для кращого хвату. “Підйом” верхньої частини середній, дещо зміщений від центру назад.
Під коліщатком розташована програмована кнопка, на яку виробником призначено перемикання швидкості переміщення курсора — в налаштуваннях програмного забезпечення можна обрати два різних значення, між якими й буде перемикатись миша.
Знизу обабіч сенсора можна знайти перемикач роботи та кнопку перемикання між пристроями, до яких під’єднана миша. У ніші для акумулятора, як і у клавіатури, також є місце для зберігання USB-приймача.
Щодо сенсора — виробник не вказує його модель чи детальні технічні характеристики. На офіційному сайті зазначено лише, що технологія сенсора – Logitech Advanced Optical, а роздільну здатність можна регулювати в діапазоні 400-4000 DPI. Також нема ніякої інформації про тип використаних перемикачів або їхній ресурс.
Програмне забезпечення
Для налаштування параметрів роботи Logitech Signature Slim Combo MK950 використовується програмне забезпечення Logi Options+. Це універсальна утиліта, що працює з багатьма пристроями Logitech (як видно на скриншотах, одночасно до комп’ютера, крім комплекту, також підключена інша клавіатура цього виробника).
Утиліта дозволяє перепризначити функціональні клавіші на клавіатурі (причому не тільки глобально, але й для кожної програми окремо), дізнатися, до яких пристроїв і яким чином вона підключена, відключити деякі клавіші, оновити прошивку тощо.
Для миші також можна перепризначити кнопки, сконфігурувати поєднання коліщатка з іншими кнопками (наприклад, прокручування коліщатка разом з натиснутою верхньою бічною кнопкою зробити горизонтальним скроллом), оновити прошивку та поміняти місцями ліву та праву кнопки.
Підключення, використання
Комплект може підключатися до трьох пристроїв одночасно, доступні два варіанти підключення: через Bluetooth та за допомогою фірмового радіоприймача USB Logi Bolt. Варто зазначити, що з іншим приймачем цього виробника — Logi Unifying — попри його назву Signature Slim Combo MK950 не працює.
Комплект підтримує всі сучасні операційні системи — Windows, macOS, Linux, ChromeOS (як через Bluetooth, так і по радіо), а також Android, iPadOS та iOS — через Bluetooth. Для macOS на клавіатурі навіть є відповідні позначки на системних клавішах.
Клавіші не мають підсвічування — це має добре впливати на тривалість роботи клавіатури, але робить її використання у темному приміщенні незручним (принаймні для людей, що не володіють сліпим друком).
Клавіші натискаються легко, з відчутним “продавлюванням”, клавіатура дуже добре підходить для швидкісного сліпого друку. Якщо порівнювати з моделлю MX Keys, враження дуже схожі, але у Signature Slim K950 клавіші відчуваються жорсткішими — MX Keys на її фоні виглядає значно “м’якшою” клавіатурою.
Оскільки миша невелика, вона краще підійде користувачам з середніми або маленькими долонями — в такому випадку її форма може зробити досить зручним використання навіть хватом “долоня”. В цілому ж для її розмірів більш логічним видається хват “пальці”, особливо для великих рук.
Хід кнопок до моменту спрацювання перемикачів невеликий, клік дуже м’який і легкий, до того ж практично безшумний — тому на перших порах користувач може навіть не дуже чітко відчувати їхнє натискання. Люфт основних кнопок при легкому дотику до них майже відсутній.
При підключенні через Bluetooth затримка введення у миші дуже низька і практично не заважає в роботі. У порівнянні з Bluetooth підключення через USB-приймач робить переміщення курсора більш плавним.
Для тих, хто у своїй роботі використовує ШІ, дуже зручною функцією стане можливість призначити на будь-яку кнопку (наприклад, на зміну DPI під коліщатком) запуск або вікна ChatGPT, або власного інструменту — Logi AI Prompt Builder, який допоможе у створенні запиту.
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