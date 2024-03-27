Сьогодні компанія Logitech представила бездротову клавіатуру Signature Slim K950 і комплекти Signature Slim Combo та Signature Slim Combo for Business для використання вдома і на роботі.

Signature Slim Combo включає бездротову клавіатуру Signature Slim K950 і бездротову мишу Signature Plus M750 у графітовому та білому кольорах. Клавіатура у тонкому корпусі з безшумними клавішами забезпечує швидкий набір тексту, як на ноутбуці, а програмне забезпечення Logi Options + App допомагає оптимізувати робочий час завдяки налаштуванню швидких клавіш і функції Smart Actions, що дозволяє автоматизувати повторювані дії, вмикаючи кілька завдань одним натисканням клавіші.

Logitech представляє в Україні ультратонку клавіатуру з підключенням до трьох пристроїв одразу

Комплект Signature Slim Combo for Business оснащений захищеною бездротовою технологією Logi Bolt для надійного з’єднання навіть у перевантаженому бездротовому середовищі, а функція Logitech Sync дозволяє адміністраторам віддалено контролювати пристрої їхньої команди, щоб гарантувати, що вони справні та оновлені. Signature Slim Combo сумісна з Windows, macOS, Chrome OS та іншими провідними операційними системами.

Як зазначає виробник, пристрої компанії сертифіковані як вуглецево-нейтральні, а пластикові деталі Signature Slim K950 та Signature Slim Combo виготовлені із сертифікованого вторинного пластику, що дає йому друге життя зі зношеної побутової електроніки.

Logitech представляє в Україні ультратонку клавіатуру з підключенням до трьох пристроїв одразу

Бездротову клавіатуру Signature Slim K950 та комплект “клавіатура + миша” Signature Slim Combo у графітовому та світло-сірому кольорах можна придбати на офіційному сайті та в інших роздрібних магазинах з квітня 2024 за ціною 3999 грн та 4999 грн відповідно.

Клавіатура Signature Slim Combo for Business у графітовому кольорі доступна через офіційних B2B партнерів.