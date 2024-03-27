Сьогодні компанія Logitech представила бездротову клавіатуру Signature Slim K950 і комплекти Signature Slim Combo та Signature Slim Combo for Business для використання вдома і на роботі.

Signature Slim Combo включає бездротову клавіатуру Signature Slim K950 і бездротову мишу Signature Plus M750 у графітовому та білому кольорах. Клавіатура у тонкому корпусі з безшумними клавішами забезпечує швидкий набір тексту, як на ноутбуці, а програмне забезпечення Logi Options + App допомагає оптимізувати робочий час завдяки налаштуванню швидких клавіш і функції Smart Actions, що дозволяє автоматизувати повторювані дії, вмикаючи кілька завдань одним натисканням клавіші.

Комплект Signature Slim Combo for Business оснащений захищеною бездротовою технологією Logi Bolt для надійного з’єднання навіть у перевантаженому бездротовому середовищі, а функція Logitech Sync дозволяє адміністраторам віддалено контролювати пристрої їхньої команди, щоб гарантувати, що вони справні та оновлені. Signature Slim Combo сумісна з Windows, macOS, Chrome OS та іншими провідними операційними системами.

Як зазначає виробник, пристрої компанії сертифіковані як вуглецево-нейтральні, а пластикові деталі Signature Slim K950 та Signature Slim Combo виготовлені із сертифікованого вторинного пластику, що дає йому друге життя зі зношеної побутової електроніки.

Бездротову клавіатуру Signature Slim K950 та комплект “клавіатура + миша” Signature Slim Combo у графітовому та світло-сірому кольорах можна придбати на офіційному сайті та в інших роздрібних магазинах з квітня 2024 за ціною 3999 грн та 4999 грн відповідно.

Клавіатура Signature Slim Combo for Business у графітовому кольорі доступна через офіційних B2B партнерів.