Релігія та віра у цілому – це тема настільки суперечлива, що говорити про неї можна майже нескінченно. Люди впродовж тисячоріч намагаються підступитися до неї та хоч якось осмислити, але очевидно, що вона знаходиться за межами розуміння людства. Принаймні на поточному етапі нашого розвитку. Однак це не заважає різноманітним митцям вже багато років висловлювати власні думки про релігію у форматі витворів мистецтва.

“Єретик” / Heretic – це ще одна подібна спроба, яка спочатку фокусується на мормонізмі, але швидко переростає у щось більш масштабне, філософське та жахливе. Чарівний Г’ю Ґрант у незвичному для себе амплуа лише підсилює ефект стрічки. Тому враження вона справляє незабутні.

Назва “Єретик” / Heretic Жанр горор, трилер Режисер Скотт Бек, Брайан Вудс У ролях Софі Тетчер, Хлоя Іст, Г’ю Ґрант, Елл Янг, Джулі Лінн Мортенсен та інші Студії Beck/Woods, Shiny Penny, A24 Хронометраж 1 години 51 хвилина Рік 2024 Сайт IMDb

Сестра Пекстон (Хлоя Іст) та сестра Барнс (Софі Тетчер) – це звичайні дівчини зі своїми надіями, мріями та особливостями характеру. Поєднує їх те, що вони обидві належать до релігійної течії мормонізму. Навіть нерозуміння та осуд з боку інших людей не заважають їм вірити та шукати нових послідовників. Пошуки приводять їх до дверей домівки містера Ріда (Г’ю Ґрант), який тільки радий послухати дівчат. Однак під маскою ввічливості чоловік ховає жахливі таємниці, що стануть для пари головних героїнь справжнім випробуванням їхньої віри, моральних принципів та поглядів на життя у цілому.

“Єретик” / Heretic починається напрочуд легко, наївно та майже миловидно. Розмова двох мормонських сестер про розмір презервативі та порнографію – щось подібне могло б спокійно потрапити у більш сатиричну стрічку або в нову частину “Дуже страшного кіно” / Scary Movie. Однак не розслабляйтесь, подібний ненав’язливий початок покликаний приспати пильність глядачів. Адже сюжет методично та без зупинок перетворюється на пекло для головних героїнь.

Як у всіх видатних психологічних трилерах та горорах, сценарій кіно нікуди не квапиться. Однак і до слоубьорнерів, в яких все повільно веде до одного ключового моменту чи сцени, “Єретика” віднести не вийде. Швидкість і темп оповідання при перегляді – майже ідеальні. Автори стрічки майстерно розкидують натяки та важливі моменти, які обов’язково зіграють ключові ролі в необхідний час. Нічого зайвого тут немає.

Паралельно “Єретик” / Heretic дозволяє собі багато полеміки, дискусій та пишномовних розмов, градус яких також зростає поступово. Від роздумів про мормонізм історія переходить до глобальних питань віри в контексті життя, смерті та сенсу життя людини. Майже кожна фраза додає до і без того комплексної теми новий кут погляду або цікавий нюанс. Навіть щось від “Не говори зі злом” / Speak No Evil про погані вчинки, які люди дозволяють та навіть підсвідомо бажають відчути, в “Єретику” можна знайти.

Фільм досить камерний, але це не завадило авторам трохи поекспериментувати з жанрами. Окрім горору та трилеру в “Єретику” / Heretic знайшлося місце для детективної частини, а також піджанру історій про розумові баталії та ігри на виживання. Так, 80% хронометражу – це діалоги. Але навіть вони подані настільки якісно та різноманітно, що не набридають навіть на рівні однієї тільки постановки.

В камерних фільмах, які до того ж ще є акцентують на психології та філософії, дуже важливий вибір локацій та акторська гра. З першим у “Єретика” / Heretic просто повний порядок. Локаціями навіть попри їхню простоту вдається поступово занурювати глядачів у жахіття. Це майстерність рівня Silent Hill 2 – а це не аби який комплімент.

Але головна “зірка” кінострічки – це акторська гра. Персонажки Хлої Іст та Софі Тетчер лише на перший погляд можуть здатися приземленими та стереотипними. Так, сценарій бере доволі заїжджений образ дівчини-вірянки – а потім деконструює його, використовує як призму, щоб додатково розглянути всі дивні та у чомусь прекрасні невідповідності між вірою та суворою реальністю. Актриси точно здатні здивувати.

Проте навіть їхні таланти дещо тьмяніють, коли говорити починає Г’ю Ґрант. Його антагоніст – це ввічливий, мудрий та обізнаний у багатьох сферах чоловік з привітною посмішкою. В іншому контексті він міг би стати більш типовим героєм Ґранта. Однак в “Єретику” / Heretic він перетворюється на ледве не диявольську силу, яка питаннями руйнує всі догми та основи чужого світогляду. І навіть після титрів не стане зрозуміло, чим насправді керувався містер Рід. У знімальної команди вийшов один з найцікавіших лиходіїв останніх років, це не перебільшення.

Додатково посилити вплив кінострічки допомагає гарна режисура, однак в цьому елементі від “Єретика” хочеться більшого. Режисура та операторська робота вийшли дещо прісними. Так, вони стандартні для психологічних горорів та не відвертають на себе зайвої уваги з персонажів та історії загалом. Але на тлі цікавіших складників “Єретика” здається, що автори не дотиснули. Особливо коли деякі сцени починають відчуватися затягнутими або трохи безідейними.

“Єретик” / Heretic здатен залишити в розумі та серці глядачів безліч незручних запитань на які не існує відповідей. Ба більше, фільм може викликати резонанс та спогади про реальні події. Представники мормонізму вже похвалили його за реалістичне відображення їхньої віри. Тобто і як витвір мистецтва, і як роздуми на вічні теми “Єретик” точно вийшов вдалим.