Редактор Mezha.Media. Сергій в IT-журналістиці вже понад 20 років, пише про софт, ігри, мультимедіа та все, що має екрани - монітори, телевізори, смартфони тощо.

Частоти оновлення в ігрових моніторах неупинно зростають, причому і в IPS-моделях також: відходять у минуле часи, коли треба було обирати між якістю зображення і високою частотою, оскільки вони були притаманні лише TN-моделям. Сьогодні у нас на огляді ASUS ROG Strix XG259CMS: 24,5-дюймовий IPS-монітор з частотою оновлення 310 Гц.

Характеристики ASUS ROG Strix XG259CMS

Діагональ 24,5” Кривина ні Співвідношення сторін 16:9 Тип екрана Fast IPS Роздільна здатність 1920×1080 Частота оновлення 310 Гц Колірне охоплення Розширене, 110% sRGB Яскравість 400 кд/м² Контраст 1000:1 Підтримка HDR HDR10 Настінне кріплення VESA 100×100 Регулювання нахил вперед-назад, зміна висоти, поворот вліво-вправо, портретний режим Роз’єми 1х DisplayPort 1.4, 1х HDMI 2.0, 1x USB-C (DP Alt Mode), аудіо мініджек Додаткова функціональність USB-C Power Delivery (7,5W), AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC (сумісність), штативне гніздо Габарити (разом з підставкою), ШхВхГ 558 x 492 x 218 мм Вага 5,58 кг Ціна в Україні 13,799 грн

Дизайн

Монітор має типовий дизайн ігрової моделі в лінійці ASUS ROG Strix: темно-сірий матовий пластик корпусу, фірмовий візерунок і рельєфний логотип бренду на тильній стороні та яскраве червоне коло на підставці навколо ніжки.

Загалом, як на ігрову модель, монітор має дуже стриманий вигляд: у нього навіть відсутнє традиційне для таких пристроїв RGB-підсвічування.

Навколо екрана є тонка “невидима” рамка, що ховається під захисним склом — разом з тонкою лінією бічної грані корпусу зображення зверху та по боках обрамляє рамка шириною 6,5 мм.

Підставка практичної компактної форми. Під екраном у ній є заглиблення для смартфона — у випадку, якщо він підтримує горизонтальний режим Always-On Display, це може бути зручно.

Ніжка має всі необхідні ступені свободи — регулювання екрана по висоті (хід 120 мм), повороти вліво-вправо (+45° ~ -45°), нахил вперед-назад (+20° ~ -5°) та перехід у портретний режим. Нагорі у неї можна побачити штативне гніздо — стримери таке рішення мають оцінити.

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Усі відеороз’єми розташовані в невеличкій ніші під кріпленням підставки: це DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 та USB-C — останній також підтримує заряджання під’єднаного пристрою (на жаль, лише 7,5 Вт, тобто це рішення для підключення смартфона, а не ноутбука).

Також тут можна знайти роз’єм для дротових навушників, а от USB-концентратор в ASUS ROG Strix XG259CMS відсутній. Блок живлення у цієї моделі зовнішній.

Меню

ASUS ROG Strix XG259CMS керується за допомогою трьох апаратних кнопок та 5-позиційного джойстика, що розташовані в правому нижньому куті на задній панелі. На дві кнопки можна призначити користувацькі функції в системному меню (за замовчуванням це виклик ігрового меню GamePlus та меню відеорежимів GameVisual), натискання або відхилення джойстика викликає головне меню — “швидкого” меню з головними функціями у цієї моделі немає.

Першим пунктом тут іде ігровий розділ — у ньому можна налаштувати ступінь овердрайву, активувати змінну частоту оновлення, обрати відеорежим у меню GameVisual, отримати доступ до ігрових параметрів у GamePlus (наприклад, увімкнути відображення частоти кадрів і навіть графік її зміни з часом) та налаштувати ELMB (Extreme Low Motion Blur).

Меню Image містить традиційні налаштування зображення — яскравість, контрастність, фільтр синього кольору у підсвічуванні, динамічний контраст тощо. У наступному меню, Color, можна змінити колірну температуру, гамму, насиченість кольорів та обрати один з трьох варіантів колірного простору — sRGB, DCI-P3 або задіяти повне колірне охоплення панелі. Такі налаштування зазвичай бачиш в професіональних моделях для роботи з графікою, і зустріти їх в ігровому моніторі дещо несподівано.

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Меню Input Select дозволяє вручну перейти на інший відеовхід, у MyFavorite можна змінити функції “гарячих клавіш”, а в System Setup містяться системні налаштування — мова та поведінка екранного меню (українська локалізація присутня), рівень гучності навушників (власних динаміків у монітора немає), скидання всіх налаштувань на заводські параметри тощо.

Функціональність

Як і в ASUS ROG Strix XG27ACS, у цій моделі використовується панель, виготовлена за технологією Fast IPS. Вона характеризується значно меншим часом реакції, ніж звичайна IPS, і за цим параметром вже наближається до ігрових TN-панелей — так, виробник зазначає час реакції на рівні 1мс (GtG).

Варто зауважити, що назва Fast IPS має скоріше маркетингове забарвлення, і принаймні за офіційним описом не відрізняється від аналогічних панелей в інших виробників, що мають назву Rapid IPS.

Діагональ екрана 24,5 дюйми, роздільна здатність – 1920х1080 точок. Щільність пікселів становить майже 90 PPI, розмір точки – 0,2825 мм: це вже досить великі пікселі, які можна без особливих труднощів розгледіти з типової відстані від монітора.

Втім, для суто ігрового монітора це не варто вважати серйозним недоліком: скоріше навпаки, адже така роздільна здатність не висуває завищених вимог до потужності ігрової системи та дозволяє отримати високу кількість кадрів/сек – тобто скористатись головною перевагою цієї моделі, а саме високою частотою оновлення.

Так, її стандартне значення в ASUS ROG Strix XG259CMS становить 300 Гц (при підключенні через DisplayPort; для з’єднання через HDMI максимальна доступна частота – 240 Гц), причому в екранному меню, у розділі Gaming, за допомогою пункту Overclocking її можна додатково підвищити до 310 Гц.

Ще донедавна такі значення для IPS-моніторів було важко уявити – для кіберспортивних дисциплін, де мінімальні прийнятні частоти починаються з 240 Гц, TN-монітори зі значно гіршою якістю зображення просто не мали альтернатив.

ASUS ROG Strix XG259CMS підтримує технологію адаптивної частоти AMD FreeSync Premium та сумісний з NVIDIA G-Sync. Яскравість в цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у звичайному режимі у ньому немає.

Як і в деяких інших ігрових моделях, тут є можливість підвищення чіткості в динамічних сценах шляхом відключення підсвічування “через кадр” (пункт ELMB в ігрових налаштуваннях, має п’ять ступенів інтенсивності). Це значною мірою знижує максимальну яскравість та призводить до мерехтіння екрана, проте повністю усуває розмиття зображення в динаміці та шлейфи за об’єктами, що швидко рухаються.

При цьому завдяки високій частоті оновлення мерехтіння відчувається не так сильно, як на моніторах 144-180 Гц (хоча користувачі з чутливими очима все ж таки його помітять).

ELMB несумісний з технологіями адаптивної частоти й може використовуватися лише на фіксованих частотах оновлення — але в цьому моніторі, як свого часу і в XG249CM, також додатково є ще одна власна технологія ASUS — ELMB SYNC, яку можна активувати заразом з AMD FreeSync Premium або NVIDIA G-Sync.

Якість зображення ASUS ROG Strix XG259CMS

Покриття екрана — традиційне матове, воно зберігає свої властивості незалежно від кута погляду, на відміну від “напівматового”, яке стає майже глянсовим, якщо дивитися на нього збоку. Так званий кристалічний ефект присутній, але майже не помітний — краще за все його видно на макрознімку екрана.

Виробник вказує час реакції панелі на рівні 1 мс (GtG). Це дуже добрий показник і головна перевага технології Fast IPS, яка виявляється значно швидшою за традиційні IPS-панелі (у яких офіційний час реакції зазвичай не нижчий за 4 мс).

В налаштуваннях є можливість розгону панелі через OSD — пункт Variable OD в ігровому меню. Цей параметр має 20 рівнів інтенсивності й можливість повного вимкнення. Зазначимо, що навіть без овердрайву чіткість зображення в динаміці є дуже високою – розмиття об’єктів, що швидко рухаються, зовсім незначне.

Овердрайв має мінімальний вплив – його робота стає помітною лише після десятого рівня розгону, але різниця навіть між максимальним розгоном і його повною відсутністю незначна. Зазначимо, що артефактів овердрайву немає навіть на максимумі (зазвичай виглядають як темні шлейфи за об’єктами, що швидко рухаються екраном).

В цілому швидкісні характеристики ASUS ROG Strix XG259CMS на дуже високому рівні: в динамічних іграх, наприклад, шутерах від першої особи, зображення залишається чітким і плавним, без розмивання і сіпання при швидких обертах камери. У керуванні також не відчувається будь-якої затримки, швидкість реакції того, що відбувається на екрані, на дії гравця практично миттєва.

Рівномірність чорного дуже добра: у темній кімнаті на чорному фоні навіть на високій яскравості екран не має якихось відчутних світліших або темніших “плям”.

Glow-ефект традиційно для IPS досить сильний: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється відчутне світіння теплого відтінку (зліва), або холодного (справа).

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Стосовно кутів огляду, вони типові як для IPS-панелі та дуже пристойні: яскравість знижується відчутно, контраст і насиченість – значно меншою мірою; зміни колірної температури майже немає.

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При першому включенні встановлюється екорежим, якщо від нього відмовитися, система включає режим GameVisual — Racing. З нього й почнемо.

Попри офіційно заявлене розширене колірне охоплення (110% sRGB) і наявність у налаштуваннях вибору колірного простору, в ASUS ROG Strix XG259CMS охоплення виявляється стандартним – різниця між варіантами Wide Gamut та DCI-P3 у відповідному пункті майже відсутня (для першого варіанту охоплення становить 97% sRGB, 78% Adobe RGB, 80% DCI-P3, для другого – відрізняється буквально на 1%). У варіанті sRGB охоплення додатково трохи зменшується: до 95% sRGB, 73% Adobe RGB, 73% DCI-P3. Схоже, цей пункт в екранному меню монітор отримав у спадок від інших моделей з розширеним колірним охопленням.

Колірне охоплення, Wide Gamut – DCI-P3 – sRGB:

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Точність кольоровідтворення, на подив, найкраща у режимі Wide Gamut – тут вона практично ідеальна, максимальне значення ΔE = 1,26, середнє – лише 0,3 (за винятком одного кольору, який вибивається з загальної картини через особливості тестового колориметра). Це дивує, тому що зазвичай режим максимального охоплення панелі не передбачає ніяких заводських калібрувань – але не в цьому випадку.

У режимі sRGB результат також дуже добрий, але трохи гірший – середнє значення ΔE = 0,56. А от у DCI-P3 – режимі, який, здавалося б, якраз і має проходити заводське калібрування – показники набагато гірші: максимальне значення ΔE майже сягає п’яти, середнє – 2,26. Нагадаємо, вважається, що пересічний користувач може помітити різницю між еталонним кольором та тим, як його показує монітор, якщо цей параметр для нього перевищує 3.

Найнижча яскравість — 35 кд/м², це дуже добре як для десктопного монітора; за такої яскравості можна цілком комфортно грати або працювати навіть у повній темряві. Максимальна яскравість трохи вище заявленої (440 кд/м²), статична контрастність точно відповідає офіційним характеристикам – 1020:1.

Колірна температура в ASUS ROG Strix XG259CMS регулюється як у професійній моделі — вибором одного з семи режимів, назви яких показують значення цього параметра. Втім, у кожному з них реальне значення температури виходить дещо вищим за заявлене — наприклад, у режимі “6500K” колірна температура виявляється на рівні 7300K.

Отримати ж 6500K цілком можливо навіть без калібрування монітора: за допомогою функції зменшення частки синього у підсвічуванні (Blue Light Filter у розділі Image). Вона має 4 рівня інтенсивності, і на другому монітор демонструє ідеальну відповідність стандартній колірній температурі.

У монітора є налаштування гамми, причому, як і з температурою, доступно набагато більше варіантів, ніж зазвичай в ігрових моделях. Користувач може обирати серед цілих 5 шаблонів гамми, від 1,8 до 2,6, і в кожному з них реальне значення цього параметра ідеально відповідає заявленому. Зауважимо, що для використання у Windows і в більшості ігор оптимальним варіантом є 2,2 – зі збалансованою насиченістю та добре опрацьованими деталями як у тінях, так і в яскравих зонах.

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Рівномірність колірної температури прийнятна: максимальне відхилення ΔE у різних зонах екрана трохи більше за 5. А от рівномірність білого поля набагато краща: різниця між найяскравішою зоною (центр) і найтемнішою (правий нижній кут) становить 13% – як на ігрову модель, не призначену для роботи з графікою, це дуже добре.

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У режимі sRGB відключається більшість ручних налаштувань, але, на щастя, не яскравість – вона встановлюється у 25%, тобто 120 кд/м². Це типове значення для роботи в умовах офісного освітлення, проте добре, що користувач може її змінювати за власними уподобаннями.

Значення гамми трохи підвищене, до 2,3 – це робить зображення трохи насиченішим, з глибшими тінями. Максимальна яскравість може становити 440 кд/м², контрастність – 1080:1, колірна температура встановлюється на рівні 7300K. Точність кольоровідтворення також дуже добра, але гірша, ніж у режимі Racing: максимальне значення ΔE = 1,99.

Інші відеорежими GameVisual відрізняються базовими налаштуваннями яскравості, контрасту, насиченості кольорів, гамми тощо. Трохи осторонь тут стоїть режим MOBA, в якому від усієї колірної гамми залишаються лише зелений та червоний кольори, та режим Night Vision, в якому імітується зображення у пристрої нічного бачення.

Візуально порівняти між собою режими GameVisual можна у наступній галереї.