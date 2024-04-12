Сьогоднішній “гість” редакції – ASUS ROG Strix XG27ACS, монітор у дуже популярній категорії ігрових екранів “27 дюймів, 1440p”. Це, мабуть, найуніверсальніший варіант, який однаково добре підходить як для роботи, так і розваг — при цьому він не надто вимогливий до продуктивності ПК у “важких” іграх, та й ціни на такі моделі ще досить помірні.

Характеристики ASUS ROG Strix XG27ACS

Діагональ 27” Кривина ні Співвідношення сторін 16:9 Тип панелі Fast IPS Роздільна здатність 2560×1440 Частота оновлення 180 Гц Колірне охоплення Розширене, 97% DCI-P3 / 133% sRGB Яскравість 350 кд/м² (типова) 400 кд/м² (пікова у HDR) Контраст 1000:1 Підтримка HDR VESA DisplayHDR 400 Настінне кріплення VESA 100×100 Регулювання нахил вперед-назад, зміна висоти, поворот вліво-вправо, портретний режим Роз’єми 1х DisplayPort 1.4, 1х HDMI 2.0, 1x USB-C (DP Alt Mode), аудіо мініджек Додаткова функціональність USB-C Power Delivery (7,5W), AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC (сумісність), штативне гніздо Габарити (разом з підставкою), ШхГхВ 642 x 220 x 513 мм Вага 6,6 кг Ціна в Україні 12,5 тис. грн

Дизайн

Як і в іншої моделі з серії Republic of Gamers, що була у нас на огляді кілька місяців тому, в ASUS ROG Strix XG27ACS немає ніякого RGB-підсвічування — навіть лого позаду.

Загалом, монітор має досить стриманий вигляд, але завдяки фірмовому візерунку на задній панелі та помітному логотипу ROG на підставці у ньому без проблем можна впізнати ігрову модель.

Корпус із матового пластика сірого кольору, з мінімальною присутністю глянсових вставок позаду і тонким червоним кільцем з мірною лінійкою навколо ніжки — елемент дизайну, який ASUS зазвичай використовує в моделях для роботи з графікою.

Навколо екрана є тонка “невидима” рамка, що ховається під захисним склом — разом з тонкою лінією бічної грані корпусу зображення оточує рамка шириною 8 мм по боках і зверху та ~22 мм — знизу.

Підставка дещо незвичної, як для ігрового монітора, компактної форми. Під екраном у ній є заглиблення для смартфона — у випадку, якщо він підтримує горизонтальний режим Always-On Display, це може бути зручно.

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Ніжка має всі необхідні ступені свободи — регулювання екрана по висоті (хід 120 мм), повороти вліво-вправо (+45° ~ -45°), нахил вперед-назад (+20° ~ -5°) та перехід у портретний режим. Нагорі у неї можна побачити штативне гніздо — стримери таке рішення мають оцінити.

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Усі роз’єми розташовані в невеличкій ніші під кріпленням підставки: це DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 та USB Type-C — через останній також можна передавати відеосигнал, причому роз’єм підтримує заряджання під’єднаного пристрою (на жаль, лише 7,5 Вт).

Також тут можна знайти роз’єм для дротових навушників, а от USB-концентратор в ASUS ROG Strix XG27ACS відсутній. Блок живлення у цієї моделі вбудований.

Меню

ASUS ROG Strix XG27ACS керується за допомогою трьох апаратних кнопок та 5-позиційного джойстика, що розташовані в правому нижньому куті на задній панелі. На дві кнопки можна призначити користувацькі функції в системному меню (за замовчуванням це виклик ігрового меню GamePlus та меню відеорежимів GameVisual), натискання або відхилення джойстика викликає головне меню — “швидкого” меню з головними функціями у цієї моделі немає.

Першим пунктом тут іде ігровий розділ — у ньому можна налаштувати ступінь овердрайву, активувати змінну частоту оновлення, обрати відеорежим у меню GameVisual, отримати доступ до ігрових параметрів у GamePlus (наприклад, увімкнути відображення частоти кадрів і навіть графік її зміни з часом) та налаштувати ELMB (Extreme Low Motion Blur).

Меню Image містить традиційні налаштування зображення — яскравість, контрастність, фільтр синього кольору у підсвічуванні, динамічний контраст тощо. У наступному меню, Color, можна змінити колірну температуру, гамму, насиченість кольорів та, дещо несподівано, обрати один з трьох варіантів колірного простору — sRGB, DCI-P3 або повне колірне охоплення панелі.

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Меню Input Select дозволяє вручну перейти на інший відеовхід, у MyFavorite можна змінити функції “гарячих клавіш”, а в System Setup містяться системні налаштування — мова та поведінка екранного меню, рівень гучності навушників (власних динаміків у монітора немає) тощо. Варто також зазначити наявність української локалізації екранного меню — таке досі зустрічається, на жаль, не так часто.

Функціональність

В ASUS ROG Strix XG27ACS використовується 27-дюймова панель, виготовлена за технологією Fast IPS. Це розвиток звичайної IPS, який характеризується значно меншим часом реакції, і за цим параметром вже наближається до ігрових TN-панелей — так, для цієї моделі виробник зазначає час реакції на рівні 1мс (GtG). Варто зауважити, що назва Fast IPS має скоріше маркетингове забарвлення, і принаймні за офіційним описом не відрізняється від аналогічних панелей в інших виробників, що мають назву Rapid IPS.

Роздільна здатність екрана – 2560х1440 точок, щільність точок складає майже 109 PPI, розмір точки 0,2335 мм. Це можна вважати оптимальним показником для доступного ігрового монітора: пікселі достатньо малі, щоб зображення мало щільний вигляд, при цьому роздільна здатність (а відповідно, і вимоги до потужності системи) ще не занадто високі. Можна зазначити, що розгледіти окремі пікселі з типової відстані від екрана зможуть лише користувачі з дуже гострим зором — всім іншим для цього доведеться наблизитися впритул до зображення.

Максимальна частота оновлення становить 180 Гц (через DisplayPort та USB-C; при підключенні через HDMI максимум — 144 Гц). Крім того, ASUS ROG Strix XG27ACS підтримує технологію адаптивної частоти AMD FreeSync та сумісний з NVIDIA G-Sync.

Яскравість в цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у звичайному режимі у нього немає.

Як і в деяких інших ігрових моделях, в ASUS ROG Strix XG27ACS є можливість підвищення чіткості в динамічних сценах шляхом відключення підсвічування “через кадр” (пункт ELMB в ігрових налаштуваннях, має п’ять ступенів інтенсивності). Це значною мірою знижує максимальну яскравість та призводить до мерехтіння екрана, проте повністю усуває розмиття зображення в динаміці та шлейфи за об’єктами, що швидко рухаються.

ELMB несумісний з технологіями адаптивної частоти й може використовуватися лише на фіксованих частотах оновлення — але в цьому моніторі, як свого часу і в XG249CM, також додатково є ще одна власна технологія ASUS — ELMB SYNC, яку можна активувати заразом з AMD FreeSync або NVIDIA G-Sync.

Крім екранного меню, керувати монітором можна також за допомогою офіційної утиліти DisplayWidget Center. Вона потребує підключення через USB-C будь-яким способом — не тільки у режимі передачі відео (DP), але й простим USB-кабелем для передачі даних, і пропонує зручніший спосіб налаштування всіх основних параметрів.

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Якість зображення ASUS ROG Strix XG27ACS

Покриття екрана — традиційне матове, воно зберігає свої властивості незалежно від кута погляду, на відміну від “напівматового”, яке стає майже глянсовим, якщо дивитися на нього збоку. Так званий кристалічний ефект присутній, але помірний — краще за все його видно на макрознімку екрана.

Виробник вказує час реакції панелі на рівні 1 мс (GtG). Це дуже добрий показник і головна перевага технології Fast IPS, яка виявляється значно швидшою за традиційні IPS-панелі (у яких офіційний час реакції зазвичай не нижчий за 4 мс).

В налаштуваннях є можливість розгону панелі через OSD — пункт Variable OD в ігровому меню. Цей параметр має 20 рівнів інтенсивності й можливість повного вимкнення. Зазначимо, що навіть без овердрайву чіткість зображення в динаміці є дуже високою – розмиття об’єктів, що швидко рухаються, зовсім невелике.

Вже на другому ступені розгону чіткість стає помітно вищою, і поступово покращується до 10-го, де починають з’являютися ледь відчутні артефакти овердрайву у вигляді темних шлейфів за об’єктами. Проте помітити їх можна, лише якщо спеціально видивлятись.

Подальше підвищення рівня овердрайву вже майже не впливає на і без того гарну чіткість у динамічних сценах, проте артефакти посилюються і на максимумі їх вже добре видно. Тож ми б рекомендували залишити ступінь розгону на 10 рівні, який встановлений виробником.

Овердрайв вимкнено/2/5/10/15/20:

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Рівномірність чорного посередня: у темній кімнаті на чорному фоні за високої яскравості екрана можна розгледіти трохи світлішу зону у правій частині. Втім, під час гри або роботи це ніяк не заважає.

Glow-ефект досить сильний: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється відчутне світіння теплого відтінку (справа), або холодного (зліва), причому з правого боку воно помітно сильніше, ніж з лівого.

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Стосовно кутів огляду, вони типові як для IPS-панелі та дуже пристойні: яскравість, контраст і насиченість знижуються дуже помірно, зміни колірної температури майже немає.

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При першому включенні встановлюється екорежим, якщо від нього відмовитися, система включає режим GameVisual — Racing (його українська назва, “завдяки” скороченню слів у локалізації, перетворилася на незрозумілий “Режим перег.”). З цього й почнемо.

Початкове налаштування колірного охоплення встановлює відповідний параметр у значення “Широка гамма” — в такому випадку воно повністю покриває простір sRGB і становить 92% DCI-P3 (86% Adobe RGB) — практично як заявлено в офіційних характеристиках. В режимі емуляції DCI-P3 охоплення трохи зменшується (до 91% цього простору), в емуляції sRGB — до 98% sRGB (74% DCI-P3, 73% Adobe RGB).

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Трохи незвично бачити можливість регулювання цього параметру незалежно від вибору відеорежиму, тим більше в ігровому моніторі (зазвичай режими емуляції колірних просторів виконуються у вигляді власних відеорежимів), але приємно — це дозволяє вибирати різне охоплення, а відповідно, і насиченість кольорів, для будь-якого відеорежиму GameVisual.

Найнижча яскравість — 36 кд/м², це дуже добре як для десктопного монітора; за такої яскравості можна цілком комфортно працювати або грати навіть у повній темряві. Максимальна яскравість у режимі SDR трохи вище заявленої — 390 кд/м², це майже “паспортна” пікова яскравість для HDR-контенту. А от статична контрастність нижча за офіційну — максимальне її значення, яке нам вдалось отримати, становило 850:1, це небагато навіть для IPS-панелей.

Колірна температура в ASUS ROG Strix XG27ACS регулюється як у професійній моделі — не традиційними трьома шаблонами “тепла/нормальна/холодна”, а вибором одного з семи режимів, назви яких показують значення цього параметра. Втім, у кожному з них реальне значення температури виходить трохи вищим за заявлене — наприклад, у режимі “6500K” колірна температура виявляється на рівні 6900K.

Зауважимо також, що цей параметр дозволяє регулювати температуру у дуже широкому діапазоні — від 4200K до 11200K, тож користувач за бажанням може зробити зображення як дуже теплим, практично жовтим, так і відверто холодним, коли білий колір видається насправді синім. З такими регулюваннями, до речі, відпадає необхідність в окремому пункті “Фільтр синього світла”, який знижує частку синього у підсвічуванні (хоча він у цього монітора також є).

У монітора є налаштування гамми, причому, як і з температурою, доступно набагато більше варіантів, ніж зазвичай в ігрових моделях (точніше, в тих, де такий параметр взагалі є — тому що в цій категорії моніторів він зустрічається не завжди).

Так, користувачеві доступно цілих 5 шаблонів гамми, від 1,8 до 2,6, і в кожному з них, реальне значення цього параметра ідеально відповідає заявленому. Зауважимо, що для використання у Windows і в більшості ігор оптимальним варіантом є 2,2 – зі збалансованою насиченістю та добре опрацьованими деталями як у тінях, так і в яскравих зонах.

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Рівномірність колірної температури відверто посередня: максимальне відхилення ΔE у різних зонах екрана становить майже 8%. А от рівномірність білого поля вже краща: найяскравішою зоною є центр екрана, найтемнішою — верхня частина; різниця в яскравості між ними становить 11%, що досить добре як для ігрового монітора; при цьому різниця з іншими частинами екрана помітно менша — переважно 6-9%.

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ASUS ROG Strix XG27ACS проходить заводське калібрування основних відеорежимів, тому точність кольоровідтворення у нього дуже висока: так, у режимі повного колірного охоплення максимальне значення ΔE лише 1,56, середнє — 0,38. Це відмінний показник, якого зазвичай очікуєш від моніторів для професійної роботи з кольором, але аж ніяк не від ігрової моделі.

У режимі sRGB середнє значення ΔE майже таке саме — 0,51, у DCI-P3 середня точність найнижча, але й тут вона дуже висока — 0,84. Нагадаємо, вважається, що пересічний користувач не в змозі помітити різницю між еталонним кольором та тим, що показує монітор, якщо ΔE не перевищує двох.

Інші відеорежими GameVisual відрізняються базовими налаштуваннями яскравості, контрасту, насиченості кольорів, гамми тощо. Трохи “осторонь” тут стоїть режим MOBA, в якому від усієї колірної гамми залишається лише зелений колір, та режим “Нічне бач.”, в якому імітується зображення у пристрої нічного бачення.

Візуально порівняти між собою режими GameVisual можна у наступній галереї: