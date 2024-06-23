Огляд ASUS ROG Falchion RX Low Profile: компактна бездротова клавіатура з оптичними перемикачами

Переважна більшість сучасних механічних клавіатур є повнорозмірними, низькопрофільних моделей дуже небагато. Але вони по-своєму цікаві й дивно, що ця ніша поки не дуже заповнена. Сьогодні ми розповімо саме про таку клавіатуру ASUS ROG Falchion RX Low Profile. Не дивлячись на свою приналежність до ігрової лінійки Republic of Gamers, вона буде цікава не тільки геймерам завдяки компактності, можливостям підключення, а також підтримці як PC, так і Mac.

Характеристики ASUS ROG Falchion RX Low Profile

Форм-фактор 65%, низькопрофільна Перемикачі Оптико-механічні: ASUS ROG RX Red Low-Profile (також доступні Blue) Програмовані кнопки Усі Кількість одночасно нажатих кнопок Без обмежень (NKRO) Частота опитування 1000 Гц Підсвічування RGB (16,8 млн кольорів) Вбудована пам’ять 5 користувацьких профілів Підставка під зап’ястя Відсутня Підключення Дротове (USB 2.0), радіо (2,4 ГГц), Bluetooth 5.1 Довжина кабелю 2 м Розміри (ДxШxВ) 306 x 110 x 26,5 мм Вага 595 г без кабелю Ціна в Україні 8399 грн

Комплектація

Пакування лінійки Republic of Gamers не змінювалось роками, тож як завжди маємо яскраву чорно-червону коробку з купою зображень та інформації про ASUS ROG Falchion RX Low Profile.

Комплект постачання містить саму клавіатуру, кабель USB Type-A на USB Type-C довжиною 1,8 м, адаптер з причіпкою з порту USB Type-A на USB Type-C, USB-трансміттер Omni, набір стікерів, документацію та кришку для транспортування, що також може використовуватись як підставка у вигляді своєрідного лотка.

Дизайн та конструкція

ASUS ROG Falchion RX Low Profile вийшла надзвичайно компактною. По-перше, завдяки низькопрофільній конструкції: кейпкапи та перемикачі мають зменшену висоту та повний хід. Висота клавіатури складає всього 26,5 мм. По-друге, клавіатура має форм-фактор 65%, тож не має додаткового цифрового блоку та окремого ряду функціональних клавіш.

Щобільше, ASUS стверджує, що клавіатура за розмірами відповідає ще меншим 60% моделям. Цього вдалося досягти завдяки максимально щільному компонуванню, клавіші займають майже усю площу клавіатури. Над блоком кнопок є чорна смужка на всю ширину корпусу, яка відображає індикатори та має певну додаткову функціональність, про яку ми розповімо трохи згодом.

ASUS ROG Falchion RX Low Profile доступна тільки у світлому варіанті оформлення: це поєднання білого, сріблястого та світло-сірого кольорів. Виглядає надзвичайно стильно. Основа клавіатура зроблена з пластику, але верхня панель металева. Метал доволі товстий і якісний, практично не прогинається. Клавіатура має конструкцію Skeleton, тобто перемикачі не закриті додатковою кришкою, їх добре видно між металевою пластиною та ковпачками.

Єдине, що трохи дивує, зважаючи на ціну — використання ABS-пластику для кейкапів замість більш довговічного PBT, що зазвичай більш звично бачити у топових моделях. Але ASUS використовує додатковий шар твердого покриття, яке має надати ковпачкам витривалості. За відчуттями, воно схоже на PBT.

Усі верхні символи підсвічуються рівномірно. І тут варто зазначити один важливий момент. У нашому семплі є кирилиця, включно з українськими літерами. ASUS планувала постачати ASUS ROG Falchion RX Low Profile з латинськими та українськими символами, але щось пішло не так і у магазинах клавіатура виключно з латиницею.

На задній частині клавіатури у правій частині є декілька важливих елементів. Трипозиційний перемикач режиму підключення: кабель, 2.4 ГГц та Bluetooth. Перемикач режимів роботи PC та Mac. Порт Type-C для заряджання та підключення кабелем, а також магнітна “кишеня” для USB-ресівера Omni для зберігання.

В лівій частині ASUS ROG Falchion RX Low Profile розміщено більш незвичні для клавіатур елементи: сенсорна панель та кнопка, що перемикає режими її роботи. Сенсорну панель можна використовувати для регулювання гучності, відтворення медіа, яскравості підсвічування. Четвертий режим можна налаштувати. Наприклад, для прокрутки сторінок чи запуску застосунків.

Поточний режим роботи вказаний у лівому кінці верхньої чорної смужки. Ця смужка має підсвічування на всю ширину у вигляді діагональних ліній та напис Republic of Gamers. Вона відображає відповідні анімації при використанні сенсорної панелі, розрядженому акумуляторі, заряджанні, режимі підключення по Bluetooth тощо. В її правій частині розміщені індикатори Caps Lock та вимкнення кнопки Windows.

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Нижня частина ASUS ROG Falchion RX Low Profile зроблена зі світло-сірого пластику і вкрита звичними для клавіатур компанії діагональними смужками та великим логотипом ROG. На самій нижній частині та на подвійних відкидних ніжках є гумові вставки, завдяки яким клавіатура не ковзає по столу. Ніжки дозволяють встановити клавіатуру під двома різними кутами на додачу до горизонтального розміщення.

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Комплектна кришка-футляр виконує одразу дві функції. Вона захищає клавіатуру при транспортуванні, або грає роль підставки під час використання. На ній також є чотири масивні гумові вставки для хорошого зчеплення з поверхнею стола.

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Комплектний кабель Type-C світло сірого кольору, він має довжину 1,8 метра. На відміну від актуальних ігрових мишок ASUS, використовується не так званий кабель ROG Paracord, а більш звичний варіант з тканинним обплетенням. Він легкий і доволі гнучкий. Хоча це буде важливо хіба що якщо використовувати клавіатуру під час заряджання.

Ергономічність та перемикачі

Більшість користувачів стаціонарних ПК звикли до повноформатних клавіатур. Тому перехід на компактні форм-фактори може бути не найлегшим. ASUS ROG Falchion RX Low Profile має форм-фактор 65%. Тобто відсутній не тільки додатковий цифровий блок, а й ряд функціональних клавіш, які доступні у цьому випадку через Fn з рядом цифр.

Кнопки Ins, Del, PgUp, PgDn розташовані вертикально с права та не відділені від основного блоку. Home та End доступні через комбінації Fn з PgUp та PgDn відповідно. Блок стрілок не відділений від інших клавіш, але самі клавіші стандартного розміру. Також вони відповідають за регулювання режиму та яскравості підсвічування у комбінації з Fn.

Enter та Backspace однорівневі довгі. Правий Shift трохи коротший через навігаційний блок. Є багато додаткових функцій на кшталт керування мультимедіа, перемикання між профілями, пристроями Bluetooth та перевірки заряду акумулятора. Вони також доступні через Fn, відповідні позначки розташовано на передній частині кейкапів.

Після етапу звикання якихось критичних проблем у використанні ASUS ROG Falchion RX Low Profile немає і великого бажання переходити назад до повнорозмірних моделей не виникає. З власного досвіду, після переходу відсутність ряду F зовсім не бентежить. Але не вистачає NumPad: з нього вводяться спеціальні символи. Усі вони доступні (на будь-якій клавіатурі) через комбінацію кнопок Win+”.”.

Більш критичним відсутність NumPad може стати для певного більш вузьконаправленого ПЗ. Наприклад, під час 3D-моделювання в Blender за допомогою додаткового цифрового блоку швидко і зручно перемикати вигляди по різних осях. Без NumPad єдиний відносно зручний спосіб — комбінація Alt + натиснуте колесо мишки та рух мишки у потрібному напрямку.

Як перемикачі в ASUS ROG Falchion RX Low Profile використовуються фірмові оптико-механічні ROG RX Low-Profile. Загалом, конструктивно і за відчуттями, це — механічні перемикачі. Але замість фізичного замикання контактів, для активації використовується оптичний датчик, що дозволяє зменшити затримку введення. На огляді варіант з лінійними ROG RX Red Low-Profile, також існує версія з тактильними Blue.

Якщо більш заглибитись в особливості перемикачів, то, окрім істотно зменшеної висоти, вони мають ще декілька нюансів. На відміну від класичних Cherry та їм подібних, середня частина не хрестоподібна, а квадратна і має всередині порожнину для світлодіода, що дозволяє зробити рівномірне підсвічування усіх символів. Ковпачки кріпляться по кутах перемикача, що знижує їх коливання. Додатково є X-подібні стабілізатори для усунення хитання клавіші.

Під довгими клавішами є додаткові стабілізатори. ROG RX Red Low-Profile мають точку спрацьовування 1 мм ходу, повний хід — 2,8 мм. Початкова сила натискання становить 40 г, точка активації — 45 г, а повне натискання — 55 г. Стверджується, що ресурс перемикачів становить 100 млн натискань.

Перемикачі ASUS ROG Falchion RX Low Profile змащені з заводу. Мають плавний, рівномірний і пружний хід без піску. Для поглинання шуму та вібрацій, в конструкції є два шари демпфуючої силіконової піни. Загалом, клавіатура вийшла дуже зручною, нею приємно користуватись. При цьому, вона займає мінімум місця на робочому столі та не буде обтяжувати якщо нею користуватись на колінах.

Ще один момент, до якого доведеться звикнути (окрім форм-фактору) — дуже швидке спрацювання при мінімальному дотику. Для ігор це дуже добре, але при наборі текстів спочатку можуть бути друкарські помилки.

Функціональність та можливості

У ASUS ROG Falchion RX Low Profile передбачено три типи підключення: за допомогою кабелю, по Bluetooth, а також 2,4 ГГц з комплектним USB-трансміттером Omni. Ним комплектуються усі останні бездротові моделі ігрової периферії ASUS. Він має корисну особливість: до одного Omni можна під’єднати одночасно і клавіатуру, і сумісну мишку, що дозволить звільнити один USB-порт.

Для бездротового підключення 2,4 ГГц використовується фірмова технологія ROG Speednova. Як стверджується, вона забезпечує низьку затримку введення та стабільне з’єднання. Під час тестування жодних розривів зв’язку не спостерігалось. Але, на випадок можливих проблем, можна скористатись кабелем та комплектним адаптером з Type-C на Type-A та розмістити USB-радіоприймач ближче до клавіатури.

ASUS ROG Falchion RX Low Profile підтримує N-key roll over (NKRO), тож вміє опрацьовувати будь-яку кількість одночасно натиснутих кнопок. Одна з приємних особливостей клавіатури — вбудована пам’ять для п’яти профілів та купа сполучень клавіш для найнеобхідніших функцій, завдяки чому можна мінімізувати необхідність у використанні фірмово програмного забезпечення.

Це особливо зручно на випадок підключення до незнайомого ПК. Підказки для сполучень клавіш є на передній частині кейкапів, а також повний список зазначено в інструкції.

Як і переважна більшість сучасних ігрових клавіатур, ASUS ROG Falchion RX Low Profile має RGB-підсвічування з великою кількістю режимів роботи та підтримкою ефектів AURA та синхронізацією з іншими пристроями ROG.

ASUS ROG Falchion RX Low Profile живиться від вбудованого акумулятора, ємність якого не вказана. Але Обіцяють тривалий час роботи: 430 годин по 2,4 ГГц без підсвічування. По Bluetooth цей показник навіть більший, 575 годин. З RGB-підсвічуванням на 50% яскравості по 2,4 ГГц цей показник становить 108 годин. В реальних умовах, при використанні близько 8 годин на день з максимальною яскравістю підсвічування, за тиждень посадити акумулятор не вдалось, тож автономність у клавіатури чудова.

Для усіх ігрових пристроїв ROG використовується загальний застосунок Armoury Crate. Налаштування ASUS ROG Falchion RX Low Profile розміщені в окремому відповідному розділі. Перша вкладка відповідає за призначення дій чи макросів на клавіші. У другій налаштовується сенсорна панель: деякі непотрібні режими можна відключити, а останній налаштувати за своїм бажанням.

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Третя вкладка відповідає за налаштування підсвічування. Тут варто звернути увагу ще на останню вкладку Light Sync Control. У останніх версіях Windows 11 сама ОС може керувати підсвічуванням. І, залежно від обраного режиму, підсвічування може ніяк не реагувати на налаштування самої клавіатури. У четвертій вкладці можна налаштувати параметри енергозбереження, а у п’ятій — перевірити наявність нової прошивки.