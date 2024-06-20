Огляд ASUS ROG Keris II Ace: легка та зручна бездротова мишка з топовим сенсором

Окрім ноутбуків та комплектуючих, компанія ASUS під брендом Republic of Gamers активно випускає і цікаву ігрову периферію. Переважно, топового рівня з флагманськими характеристиками. Сьогодні до нас на огляд потрапила нова ігрова мишка ASUS ROG Keris II Ace, що має топовий оптичний сенсор, має підвищену частоту опитування, а також вміє працювати як у дротовому, так і бездротовому режимі. Та це не усі цікаві особливості мишки, зараз ми розповімо про неї більш детально.

Характеристики ASUS ROG Keris II Ace

Розміри та вага 121 x 67 x 42 мм 54 г Сенсор ROG AimPoint Pro Роздільна здатність 42 000 DPI Максимальна швидкість 750 IPS Максимальне прискорення 50G Підключення USB, Bluetooth 5.1, RF 2.4 ГГц Перемикачі ROG Optical Micro Switch, 100 млн натискань Форма для правої руки Кабель знімний, ROG Paracord 2 м Час автономної роботи 107 годин (радіоканал, без підсвічування) Частота опитування З ROG Polling Rate Booster: до 4000 Гц (радіоканал), до 8000 Гц (дротове підключення) Роз’єм USB Type-C Кількість програмованих кнопок 5 Рекомендована ціна 7 399 грн

Комплект постачання

ASUS ROG Keris II Ace постачається у звичній для ігрових гаджетів компанії чорно-червоній коробці з великою кількістю яскравої поліграфії. Комплект постачання виявився цікавим.

Окрім мишки, в комплекті є USB-ресивер ROG Omni, кабель ROG Paracord, адаптер для підвищення частоти опитування ROG Polling Rate Booster, адаптер з USB Type-C на Type-A, чотири наліпки на боковини корпусу та основні клавіші (в нашому випадку вже були наклеєні на мишку) та документація. На офіційному сайті також зазначається, що мають бути запасні тефлонові ніжки та стікери, але до нас вони не доїхали.

Дизайн та конструкція

ASUS ROG Keris II Ace — мишка середніх розмірів з ергономічною асиметричною формою для використання правою рукою. Свого часу у нас була на огляді ASUS ROG Keris першого покоління, що була дуже непоганою. Форму ASUS ROG Keris II Ace змінили доволі суттєво.

Мишка повністю зроблена з матового пластику з шорсткою поверхнею. Випускається у чорному та білому кольорах. Білий варіант виглядає значно цікавіше та оригінальніше. ASUS ROG Keris II Ace має середні розміри, компактною її назвати не можна. При цьому, інженерам ASUS вдалось зробити її дуже легкою, всього 54 г.

Бічні грані мишки мають вигини для зручного положення пальців. Зліва — увігнута зона для великого пальця, справа — своєрідний виступ, на який чудово лягає безіменний палець та мізинець. З обох боків є діагональні насічки, що сприяють хорошому зчепленню та надійному хвату. У нашому випадку вони вже прикриті наліпками. Додаткові бічні кнопки середніх розмірів, зроблені зі світло-сірого пластику.

Єдиний елемент ASUS ROG Keris II Ace з підсвічуванням — це колесо прокрутки. Воно підсвічується повністю і має гумове покриття з насічками. Логотип ROG на задній частині спинки мишки світло-сірого кольору вирішили зробити без RGB. Це — стандартна практика в останніх моделях ASUS.

Обидві основні кнопки відділені від решти корпуса ASUS ROG Keris II Ace. Використовується конструкція, при якій між кнопками та перемикачами відсутній проміжок, завдяки чому вони зовсім не хитаються і не тремтять. Як і має бути в ергономічних моделях для правої руки, кнопки мають різну висоту.

Роз’єм Type-C розміщено у невеликому заглибленні посередині передньої частини мишки. Сам кабель має довжину 2 метри, конектори — USB Type-A та USB Type-C. Використовується вже знайоме за останніми моделями обплетення ROG Paracord. Воно дуже легке, гнучке та зручне у використанні. Але іноді збирається складками.

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На нижній частині ASUS ROG Keris II Ace є чотири трикутні тефлонові ніжки, оптичний сенсор ROG AimPoint Pro з круглою тефлоновою вставкою, перемикач режимів підключення, місце для зберігання USB-трансміттера, а також кнопки перемикання режимів DPI та підключення. Вони також задіяні для деяких додаткових налаштувань без необхідності використання ПЗ.

Комплектний адаптер USB Type-C на USB Type-A призначений для розміщення ресивера ближче до мишки. Він має металеву кліпсу для фіксації на ігровій поверхні.

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ROG Polling Rate Booster має розміри досить великої флешки зі стандартним конектором USB для підключення до ПК та роз’ємом USB, в який підключається ресивер, або кабель.

Ергономічність, форма та вага

ASUS ROG Keris II Ace — легка мишка, що має чудовий розподіл ваги. Вона не перевішує ні вперед, ні назад при відриві від поверхні. ASUS стверджує, що мишка підходить під будь-який тип хвату. “Кіготь” — загалом специфічний тип хвату, що використовується не дуже часто. Для нього хотілось би трохи крутіший вигин спинки мишки. А от для хвату “долонею” чи “пальцями” мишка підходить чудово.

Мишка не вислизає з руки завдяки шорсткій поверхні пластику, а також наліпкам, що мають текстуровану поверхню, яка трохи нагадує гуму за відчуттями. Хоча і без них усе має бути добре завдяки рельєфним додатковим насічкам на боковинах.

В основних кнопках використовуються оптичні перемикачі ROG Optical Switch з ресурсом 100 натискань. Для активації в них використовується оптичний датчик замість традиційного фізичного замикання контактів. Завдяки чому мінімізується затримка. Вони мають дуже чіткий, інформативний та приємний клік. Додаткові кнопки також реалізовані непогано: натискаються чітко та не хитаються. Але проміжок між ними відчувається не дуже добре.

Колесо прокрутки має хорошу гумові поверхню з насічками й працює дуже тихо на будь-якій швидкості. Але відсічки не дуже інформативні. На високій швидкості відчуваються слабенько.

Функціональність та можливості

ASUS ROG Keris II Ace отримала новий топовий оптичний сенсор ROG AimPoint Pro. Компанія не вказує цю інформацію, але схоже, що це кастомний варіант флагманського PixArt PAW3950, який прийшов на заміну дуже вдалого і популярного PAW3395. Специфікації сенсора вражають: максимальна роздільна здатність складає 42 000 DPI, відхилення <1%, максимальна швидкість відстежування 750 дюймів за секунду, а максимальне прискорення — 50g.

Таких показників з запасом достатньо для будь-якої роздільної здатності екрана та для будь-якого найвибагливішого користувача. За час тестування він показав себе виключно з хорошої сторони: стабільна робота, ніяких паразитних рухів, зірвати його практично неможливо.

Ще одною особливістю мишки є вищезгаданий ROG Polling Rate Booster. За його допомогою можна отримати частоту опитування до 4000 Гц у бездротовому режимі 2,4 ГГц та до 8000 Гц у дротовому. В той час, як стандартний показник становить 1000 Гц. Теоретично, це має зменшити час затримки та збільшити плавність рухів. Але це вже скоріше залежить від індивідуального сприйняття людини: хтось зможе помітити різницю, хтось — ні.

ASUS ROG Keris II Ace підтримує три типи підключення: за допомогою кабелю, Bluetooth (до трьох пристроїв) та по радіоканалу 2,4 ГГц з комплектним USB-ресивером Omni. Його важлива особливість полягає у тому, що до одного Omni можна під’єднати не тільки мишку, а й сумісну клавіатуру. Але у такому випадку частота опитування буде обмежена 1000 Гц. Стверджується що фірмова технологія ROG Speednova забезпечує мінімальну затримку та стабільне з’єднання. За час використання підключення було стабільним.

Компанія стверджує, що ASUS ROG Keris II Ace може працювати в режимі 2,4 ГГц до 107 год із вимкненим підсвічуванням і 67 год з увімкненим. За власними враженнями, можна сказати, що приблизно так і є: при активному використанні увесь робочий день, заряджати її доводиться приблизно раз на 5-6 днів. По Bluetooth буде ще довше: до 134 год із вимкненим підсвічуванням і 89 год з увімкненим. Але частота опитування буде обмежена 250 Гц, що підійде тільки для роботи.

Частина налаштувань мишки доступна без необхідності в фірмовому ПЗ Armoury Crate. За допомогою кнопки DPI на нижній частині мишки можна перемикати чотири раніше налаштовані рівні роздільної здатності. Також є плавне регулювання роздільної здатності. Для цього потрібно натиснути кнопку DPI на три секунди, після чого збільшувати чи зменшувати рівень DPI за допомогою колеса прокрутки. Профілі перемикаються комбінацією кнопки DPІ та натискання на колесо прокрутки.

Коротке натискання на кнопку Pair послідовно перемикає один з трьох каналів підключення по Bluetooth, а режим сполучення по Bluetooth вмикається довгим натисканням. Щоб змінити поточну частоту опитування, потрібно затиснути клавішу Pair та натиснути задню бокову кнопку. Для зміни висоти відриву від поверхні, потрібно затиснути клавішу Pair та передню бокову кнопку. Для скидання усіх налаштувань до стандартних потрібно одночасно затиснути три верхні кнопки (права, ліва та колесо) разом з кнопкою DPI на три секунди.

Для більш детальних налаштувань ASUS ROG Keris II Ace використовується звичний застосунок Armoury Crate. Є можливість налаштувати дії на кнопки та колесо прокрутки, чотири рівні роздільної здатності, частоту опитування, підсвічування (в тому числі підтримується синхронізація AURA), висоту відриву від поверхні та відкалібрувати роботу мишки залежно від використовуваної поверхні. Є готові налаштування для поверхонь ASUS, а також калібрування під будь-яку іншу. Є можливість налаштувати до 5 профілів, які зберігаються у внутрішній пам’яті мишки.