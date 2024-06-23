Жанр фільм-нуар має досить чіткі правила та неписані закони, порушати які не рекомендується у якому б сетингі чи/та часі не відбувалися події нуарного кіно. Чи то класичні нуарні детективи 1940-50-х років, чи то неонуар 1960-70-х, чи то неоннуар 1980-х, чи то фантастичний та кіберпанківський технонуар. Саме до останнього піджанру і відноситься французький анімаційний фільм “Марс-Експрес” / Mars Express, який вийшов зараз в український прокат.

Назва “Марс-Експрес” / Mars Express Жанр фантастика, детектив Режисер Жеремі Перін Ролі озвучували Леа Друкер, Матьє Амальрік, Даніель Ньо Лобе, Марі Буве, Себастьян Шассань, Марта Келлер та інші Студії Everybody on Deck, France 3 Cinéma, Gebeka Films Хронометраж 1 година 29 хвилини Рік 2023 Сайт IMDb

Події стрічки “Марс-Експрес” / Mars Express відбуваються у 2200 році здебільшого на Марсі, плюс вступ на Землі та декілька незначних епізодів у космосі. Марсіанська колонія Ноктіс – світ корпорацій, кіберпанка і… дуже приємне місце для життя. Колоністи живуть під величезним куполом, містечко під яким наповнено сучасними будинками, затишними оселями, зеленими парками, озерами та широкими автострадами. Його мешканці відпочивають, працюють над технологіями майбутнього, вчаться в престижних технологічних університетах тощо. Усю брудну роботу виконують роботи, а безхатьки та інші невдахи живуть у підземеллях Першої Бази, звісно ж живуть у такому улюбленому жанром технонуар стилі “High tech. Low life”.

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Головна героїня стрічки – приватний детектив Алін Рубі. Вона разом зі своїм напарником Карлосом Рівера, роботом копією вбитого п’ять років тому реального напарника жінки, повертається з Землі на Марс. Вони вдвох вполювали на материнській планеті жінку-хакера, що займається визволенням роботів та вкрала важливу інформацію у корпорації, якою керує інший друг детектива. Але по прибутті на Марс з’ясовується, що ордер на втікачку анулювали, а Алін радять взятися поки що за іншу справу. Вона не забарилася – це пошуки дівчини-студентки, що чотири дні тому зникла з кампусу разом з сусідкою по кімнаті. Як це зазвичай буває в фільмах-нуар, усі ці події пов’язані. А власно Mars Express – це корабель, який обслуговує лінію Земля – Марс.

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Подивімось наскільки Mars Express відповідає вимогам та коду жанру нуар.

Суворий неговіркий детектив, який був раніше копом та/або служив в армії, багато палить та час від часу перехиляє пляшку або бокал віскі? Є! І нехай крутий детектив тут жінка і вона, відповідно сучасним вимогам кіноіндустрії, не палить у кадрі, це неважливо.

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Заплутаний сюжет, у якому усі намагаються підставити головних героїв, а наприкінці обов’язково є несподіваний поворот, після якого один з героїв [“Спойлери, спойлери!” – як казала дружина одного відомого Доктора] а інший відправиться в довгу-довгу подорож? Є!

Брутальні та криваві вбивства у дусі кіберпанка, тобто технонуара, з відрізаними кінцівками, відірваними головами та фонтанами крові? Є!

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А ось з la femme fatale тут трохи не склалося. Хоча можна вважати що в Mars Express цей образ поділено між трьома жінками. Сама детектив Алін Рубі femme достатньо fatale, принаймні вбиває вона справно і багато. Плюс жінка-хакер, яку ловить Алін та її напарник теж в деякому сенсі la femme fatale. Плюс ще один персонаж [“Спойлери, спойлери!”], який ідентифікує себе як жінку, теж дуже і дуже фатальний. Тож, умовно кажучи, теж є…

Хоча сексуальної напруги між головними героями у стрічні геть немає, якось це не по-нуарному, попри купу еротичного контенту у стрічці. Це і секс-боти обох статей на будь-який смак у дусі Detroit: Become Human (це вже скоро), і злиття розумів, яке замінює секс роботам, та й взагалі напівоголені жінки та чоловіки так і лізуть у кадр. А ось сексуальної напруги, від якої в класичному нуарі часом дзвенить повітря, в Mars Express немає.

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А ще тут немає такого важливого атрибута нуар як ніч та дощ. Нічних сцен небагато, а вдень Ноктіс залитий потоками синього земного світла від штучного неба-купола. З іншого боку, часом купол глючить і ми отримуємо заміну дощу у вигляді “Небо кольору телевізора, налаштованого на «мертвий» канал.” Так, все як заповів великий Ґібсон.

Взагалі-то в “Марс-Експрес” / Mars Express вистачає цитат та посилань на класичні нуарні фільми та кіберпанк-твори. Тут і перефразування сцени першого “Згадати все” / Total Recall з Арнольдом Шварценеггером. І трошки від “Джонні Мнемонік” / Johnny Mnemonic з Кіану Рівзом. І посилання на Cyberpunk 2077 та на Cyberpunk: Edgerunners. Та що там, тут є навіть власна органічна версія величезного розумного танка Фучікома з оригінального аніме “Привид у броні” / Ghost in the Shell (1995).

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У “Марс-Експрес” / Mars Express дуже приємний “чистий” графічний стиль та анімація, які поєднують 2D і ненав’язливе 3D. Деякі пейзажі Марса, а також сцени з кораблями у космосі взагалі можна ставити на шпалери. Плюс радує дизайн андроїдів, техніки, увага до деталей світу.

Тут є навіть жарти щодо відсутності зв’язку як спосіб обійти набридлу директиву, а також відсутність вільного місця при спробі оновлювати старі моделі андроїдів. А ще в Mars Express досить цікаво передбачають тотальну асексуальність людей по відношенню один до одного, а також майбутнє аутсор-галер, на яких студенти вишів банально здають власні мізки у погодинну оренду.

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“Марс-Експрес” / Mars Express приємно дивитися. Це закінчена історія на півтори години, але… це дуже прямолінійна історія, яка слідує буквально усім сюжетними стежками жанру нуар, тобто передбачити якщо не ім’я злочинця, то фінал фільму можна майже на самому початку.

Плюс тут є великі проблеми з розвитком головної героїні. Ми знаємо про детектива Алін Рубі лише те, що вона служила в армії, що вона асексуальна, багато п’є, не любить кидати справу і втрачати людей і… все. Так, це повністю відповідає канонам жанру нуар, але все ж таки, на дворі не 1940-ві. Той самий Карлос Рівера, свідомість вбитої людини у застарілому тілі андроїда, і те більш живий ніж головна героїня. Ми бачимо його близьких, розуміємо що він відчуває.

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А ще стрічці дуже не вистачає емоцій, навіть в найбільш напружені моменти вона трохи прісна. Особливо у порівнянні з нещодавнім Cyberpunk: Edgerunners.

З іншого боку “Марс-Експрес” / Mars Express приємно дивитися, попри деякі вади це непоганий кіберпанківський мультфільм. Технонуар детективів не вистачає, не все ж передивлятися “Той, хто біжить по лезу” / Blade Runner та “Той, хто біжить по лезу 2049” / Blade Runner 2049.

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Бюджет “Марс-Експрес” / Mars Express склав лише €9 млн, але фільм все одно провалився у прокаті зібравши лише $1,5 млн, бо реклами майже не було. З іншого боку, ця стрічка прямо таки створена для стрімінгових сервісів, навіщо випускати його в кінотеатрах не зрозуміло. Проте, якщо в вас буде нагода подивитися Mars Express на великому екрані – зробіть це.