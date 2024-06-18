Секс-боти з ШІ – майже обов’язковий атрибут будь-яких кіберпанківських творів і схоже невдовзі перши з таких ботів з’являться у продажу. Китайський виробник реалістичних секс-ляльок Starpery Technology готується презентувати першу ляльку з ШІ на основі великої мовної моделі вже цього року. Про це пише South China Morning Post.

Starpery Technology, зараз навчає власну велику мовну модель на кшталт ChatGPT, щоб покращити свої продукти за допомогою штучного інтелекту. Нові секс-ляльки з безпрецедентними можливостями у чоловічій та жіночій формі незабаром з’являться на полицях.

“Ми розробляємо секс-ляльку наступного покоління, яка може голосом та фізично взаємодіяти з користувачами, а прототипи очікуються вже в серпні цього року», – заявив генеральний директор компанії Еван Лі. “Технологічні виклики залишаються, особливо в досягненні реалістичної людської взаємодії. Хоч реалізувати простий діалог начебто легко, створення інтерактивних відповідей передбачає розробку складної моделі спеціалізованими компаніями-розробниками” – додав пан Лі.

Традиційні секс-ляльки, що мають металевий скелет та реалістичне силіконове тіло, обмежені простими відповідями та не мають виразних можливостей, необхідних для спілкування з людиною.

“Нове покоління секс-ляльок, які працюють з використанням ШІ та оснащені датчиками, можуть реагувати як рухами, так і голосом, значно покращуючи досвід користувача, зосереджуючись на емоційному зв’язку, а не лише на базових розмовних здібностях”, – сказав Лі.

Крім секс-ботів Starpery Technology планує розробляти роботів здатних виконувати хатні справи, допомагати людям з обмеженими можливостями та забезпечувати догляд за літніми людьми. До 2025 року компанія хоче випустити свого першого “розумного сервісного робота”, здатного надавати більш складні послуги людям з обмеженими можливостями. Згідно з планом компанії, до 2030 року ці роботи зможуть взятися на себе частину небезпечних для людей робіт.

Схоже світ Detroit: Become Human ближче ніж нам здавалося.