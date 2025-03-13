В Україні побільшало людей, а інтернетом користуються 31,5 млн осіб — звіт Digital 2025 про інтернет-аудиторію

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

В Україні кількість інтернет користувачів на початок 2025 року становила 31,5 млн осіб, а рівень проникнення інтернету сягнув 82,4%.

Як йдеться у регіональному звіті глобального дослідження Digital 2025, яке опублікувала дослідницька компанія DataReportal, у порівнянні з 2024 роком населення в Україні зросло на 2,2% або 838 000 осіб.

У даному дослідженні, окрім кількості інтернет-користувачів, також можна знайти дані про пристрої і тип підключення, швидкість інтернету і статистику за соцмережами. Так, у січні 2025 року в Україні було 21,6 млн користувачів соцмереж, що дорівнювало 56,4% населення. Дані GSMA Intelligence свідчать про те, що 94,1% мобільних з’єднань в Україні зараз можна вважати "широкосмуговими", тобто вони підключаються через мобільні мережі 3G, 4G або 5G. Переважна більшість користувачів мобільного інтернету мають Android (67%), iOS — 32%.

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Дані дослідження Digital 2025 від компанії DataReportal

Найпопулярнішими браузерами в Україні є Chrome — 58%, EDGE — 15% та Safari — 10%. А ще 85% українців користуються Google для пошуку (запити переважно російською), ну і частка російського Yandex все ще значна — 11%. Щодо демографії, то 70,4% населення проживає в містах, 29,6% — у сільській місцевості; 53,5% становлять жінки, 46,5% — чоловіки; а ось середній вік населення України сягає майже 42 років.

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Щодо соцмереж, то за даними рекламних ресурсів Google, на початок 2025 року YouTube в Україні мав 21,6 млн користувачів; дані, оприлюднені в рекламних ресурсах Meta, свідчать про 13,9 млн користувачів Facebook; в Instagram на початку року було зафіксовано 12 млн користувачів. У свою чергу TikTok демонструє оцінку в 17 млн юзерів з України, LinkedIn — 5,8 млн, а ось соцмережа Ілона Маска X (ex-Twitter) — 1,61 млн користувачів. Вона стала рекордсменом зі зменшення охоплень — тут потенційне охоплення реклами зменшилося на 64,6% у порівнянні з початком 2024 року. Слід відмітити, що ці дані не є репрезентативними, адже можливі значні відмінності між розміром рекламної аудиторії і загальною кількістю активних користувачів.

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Дані дослідження Digital 2025 від компанії DataReportal

Нагадаємо, за результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, користування електронними держпослугами в Україні за 2024 рік знизилося з 64% до 55%, а «Дією» — з 51% у 2023 році до 42% у 2024 році.

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