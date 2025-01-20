TikTok, YouTube, Instagram & Co. Які соцмережі популярні сьогодні серед молоді?

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Соцмережі є невіддільною частиною нашого життя. Вони об'єднали мільярди людей по всьому світу, надаючи їм можливість спілкуватися, ділитися новинами, фото, відео та інформацією. Вони є незамінними інструментами для особистого використання, роботи та бізнесу.

За даними дослідницької компанії Gradus Research, що спеціалізується на соціологічних опитуваннях, Facebook, Instagram та TikTok є найбільш популярними соцмережами в Україні. Так, дослідження медіаспоживання серед українців, проведене компанією у жовтні 2024 року, показало, що 72% опитаних протягом тижня використовували Facebook, а 61% — Instagram: ці соцмережі є важливою платформою не тільки для новин, а й для соціальної взаємодії та самовираження. Серед стрімінгових сервісів популярність за YouTube Music із часткою у 45% респондентів.

«Зростаюча популярність стрімінгових сервісів та соціальних мереж як основних каналів для розваг вказує на значний вплив глобальних трендів, зокрема серед молодшої аудиторії. Такі зміни свідчать про формування нових звичок споживання контенту, що, ймовірно, матиме довгостроковий вплив на український медіапростір і визначатиме його подальший розвиток», — так прокоментувала результати дослідження, соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Ми вирішили заглибитися в цю тему та розібратися, які ж соцмережі є популярними серед молоді сьогодні та на які тренди слід очікувати в майбутньому на тлі запланованої заборони застосунку TikTok у США.

Найпопулярніші соцмережі серед української молоді

Спочатку трохи історії. Популярність в інтернеті соціальні мережі почали завойовувати у 1995 році з появою американського сайту classmates.com. Цей портал використовувався тоді більше для пошуку людей, ніж для спілкування. Проєкт виявився досить успішним. У наступні кілька років з'явився не один десяток аналогічних сервісів. Але багато хто вважає, що першою соцмережею у сучасному розумінні був проєкт SixDegrees.com. На сайті проєкту, який був створений у 1997 році, існували всі звичні нам елементи соцмережі: профіль, список друзів та навіть дошка місцевих оголошень. Сайт назвали на честь теорії шести рукостискань. Проте ця соціальна мережа не стала тоді популярною. Справжній же «бум» соціальних мереж почався трохи пізніше, коли в США були запущені всім нам відомі тепер соцмережі: LinkedIn, MySpace та Facebook.

Так виглядали перші в світі соцмережі

2003 рік ознаменувався появою LinkedIn — соцмережі бізнес-контактів, а також MySpace — міжнародної соціальної мережі, яка надавала більше інтерактивних можливостей, ніж усі попередники. У 2004 році Марком Цукербергом та його сусідами по кімнаті Едуардо Саверіном, Дастіном Московіцем і Крісом Г'юзом з метою об’єднання студентів Гарвардського університету було запущено Thefacebook, який спочатку знаходився за адресою thefacebook.com. Вже через рік соцмережа мала 2 мільйони користувачів з 500 університетів, а у 2006 році стала відкритою для всіх.

На фото ліворуч Марк Цукерберг, Дастін Московіц та Шон Паркер (колишній президент Facebook)

Але повернімось у 2025 рік. Як виглядають найпопулярніші соцмережі у світовому рейтингу сьогодні? За даними сайту StatCounter Global Stats, що показує глобальні дані щодо ринкової частки соцмереж, лідером ринку таки є Facebook. Наразі соцмережа Марка Цукерберга має понад три мільярди активних користувачів щомісяця. Meta володіє і соцмережею Instagram, яка займає другу сходинку в рейтингу. На третьому ж місці розташувався YouTube, що поєднує відеохостинг, соцмережу і пошуковик по відео.

Social Media Stats Worldwide Jan 2024 — Jan 2025 (Desktop, Mobile & Tablet)

А ще StatCounter Global Stats показує, що в Україні Facebook все ще займає першу сходинку. Далі йдуть YouTube та Instagram. В даному рейтингу не фігурує TikTok та Telegram. Інші платформи їх теж відносять до соцмереж.

Social Media Stats Ukraine Jan 2024 — Jan 2025 (Desktop, Mobile & Tablet)

Як писав Forbes Ukraine у квітні 2024 року з посиланням на дані компанії Kantar Ukraine, TikTok в Україні має середні показники користування за день серед соцмереж і месенджерів. На першому місці — Telegram із показником 88%, Instagram із показником 57% — на п’ятому. Соцмережа TikTok — на шостому місці із показником щоденного користування 40%. «TikTok разом із Telegram є лідерами у сприйнятті платформ як інноваційних, проте TikTok не має довіру споживачів — мережа має найнижчі показники довіри, так само як і Х. TikTok у сприйнятті українців є легкою розважальною платформою. Вона залишається специфічною, нішевою платформою для різноцільової комунікації», — заявляв тоді директор з розвитку бізнесу Kantar Ukraine Кирило Єжов.

Більш репрезентативну статистику дає Similarweb. Топ-15 соцмереж та онлайн-спільнот в Україні за жовтень-грудень 2024 року виглядав так👇

Social Media Stats in Ukraine Oct 2024 — Dec 2024, Similarweb

У старших вікових групах (13-15 та 16-35 років) рівень довіри до анонімних Telegram-каналів загалом невисокий. Діти віком 10-12 років найактивніше використовують TikTok: 65% опитаних відкривають застосунок щодня або кілька разів на день. YouTube дивиться 65%, використовують Telegram 63%, 47% щодня користуються Viber, 19% — Instagram.

Результати опитування у категорії дітей віком від 10 до 12 років

Серед підлітків віком 13-15 років найпопулярнішим є Telegram: 82% респондентів відповіли, що проводять час у застосунку щодня або кілька разів на день. TikTok популярний серед 78% опитаних, YouTube — 63%. Ще 48% щодня використовують Instagram, а 29% — Viber.

Результати опитування у категорії підлітків віком від 13 до 15 років

86% серед опитаної молоді від 16 до 35 років щодня використовують Telegram. Другим за популярністю є YouTube — 70%. 66% опитаних часто відкривають Instagram, Viber — 51%. На відміну від попередніх груп TikTok не такий популярний — щодня ним користується лише 46% опитаних.

Результати опитування у категорії молоді віком від 16 до 35 років

А ще дві молодші групи зазначили, що часто використовують заборонені в Україні російські соцмережі VKontakte та Odnoklassniki — від 1% до 7%.

Попри високу популярність Telegram серед усіх вікових груп, переважна більшість або зовсім не довіряє або скоріше не довіряє анонімним каналам (26% і 44% серед молоді та 24% і 48% серед підлітків).

Результати опитування щодо довіри до анонімних Telegram-каналів

У підлітків (13-15 років) і молоді (16-35 років) запитали й про толерантність до споживання російського контенту. Згідно з результатами, більшість виступає за абсолютне неприйняття такого контенту, але від 6% до 8% опитаних вважають цілком нормальним дивитися російські фільми, слухати російську музику та дивитися контент від російських блогерів.

Результати опитування у категорії підлітків віком від 13 до 15 років

Варто зазначити, що в опитуванні взяли участь 1415 молодих людей віком від 16 до 35 років, 494 дитини (10-12 років) і 512 підлітків (13-15 років), тобто загалом 2421 особи. Ці вибірки є репрезентативними для населення України відповідного віку. Теоретична похибка не перевищує ±4,4 % для молоді віком 10-12 років та молоді віком 13-15 років. Теоретична похибка не перевищує ±2,6% для молоді віком 16-35 років.

Результати опитування у категорії молоді віком від 16 до 35 років

За словами маркетолога і керівника інтернет-агенції UAWEB Антона Юдіна, поняття «соцмережі» сьогодні є широким: до нього можна віднести і YouTube, що поєднує в собі відеохостинг, соцмережу та пошукову систему, і Telegram, який є месенджером, але водночас виконує функції соцмережі.

«Можна взяти статистику, наприклад, у Statista або Kantar, але краще спостерігати за реальними прикладами. Я поспостерігав за своїми дітьми. Вони як сучасні діти проводять час вдома, одночасно спілкуючись з кількома друзями в аудіочаті та граючи в мережеві ігри. У цих іграх вони мають свої унікальні скіни та нікнейми, що створює відчуття іншого виміру. Якби мені в дитинстві сказали, що таке буде можливим, я б назвав це фантастикою. Серед них популярними є відеоплатформи: 1) TikTok; 2) Instagram Reels; 3) YouTube Shorts. Також популярним є відеоспілкування, наприклад, через «кружечки» в Telegram. Крім того, мережеві відеоігри, такі як Brawl Stars або Roblox, які можна частково вважати соцмережами завдяки їх атрибутам спілкування і взаємодії», — розповів нам фахівець.

Антон Юдін, маркетолог, керівник інтернет-агенції UAWEB

Проаналізувавши різні дані, експерт визначив п'ять трендів на 2025 рік:

▪️Подальше підвищення ролі відеоконтенту, особливо короткого;

▪️Впровадження і використання ШІ, зокрема для персоналізації контенту;

▪️Кросплатформеність: використання кількох соцмереж одночасно;

▪️Гейміфікація, яка дозволяє розвивати свій акаунт та виділятися;

▪️Мультиплатформеність: одна платформа пропонує максимум функцій.

На думку Ігоря Ісиченка, маркетинг-директора ГО «Має Сенс», що об'єднує фахівців для формування незалежного медіапростору, соцмережі у 2025 році продовжать змінюватися, і цей процес буде ще швидшим, ніж раніше.

Ігор Ісиченко, маркетинг-директор громадської організації «Має Сенс»

«Впевнений, що головними трендами стануть ШІ, короткі відеоформати та нові можливості монетизації для авторів. ШІ активно використовується для створення контенту — вже зараз ми бачимо зростання кількості та якості AI-згенерованих текстів, зображень та відео, і ця тенденція тільки посилюватиметься. Короткі відеоформати продовжать домінувати. Відео у TikTok, Instagram Reels і YouTube Shorts будуть ключовим форматом контенту. Але ми також побачимо зростання й інших інтерактивних форматів. Монетизація контенту стане ще важливішою. Кріейтори зосередяться на нових способах заробітку: підписках, донатах та ексклюзивному контенті. Платформи боротимуться за авторів контенту, пропонуючи їм більше інструментів для заробітку», — повідав маркетолог.

Для порівняння: За результатами дослідження Міжнародного республіканського інституту, у 2021 році найпопулярнішою соцмережею серед молоді в Україні був Instagram — 82% серед молоді віком 13-15 років, 64% — 16-35 років. Друге місце посів Facebook — 61%, але тільки серед молоді віком 16-35 років. Популярними вже були і месенджери Viber та Telegram. А от платформа TikTok лише здобувала популярність — 32% — серед молоді віком 10-15 років. ☝️Опитування було проведене з 22 лютого по 28 березня 2021 року

Які соцмережі в топі в американської молоді?

Сполучені Штати Америки традиційно задають світові тренди у багатьох галузях, зокрема й у сфері соціальних медіа. Напередодні інавгурації 47-го президента США Дональд Трампа у різних соціальних мережах бурхливо обговорюють «епопею» з китайською соціальною мережею TikTok.

Так, Верховний суд США визнав конституційним закон, що передбачає можливість заборони TikTok у країні, якщо його китайська материнська компанія ByteDance не погодиться на продаж. «Без сумніву, для понад 170 млн американців TikTok є унікальним і широким засобом самовираження, способом взаємодії та джерелом спільноти. Однак Конгрес вирішив, що продаж компанії є необхідним для вирішення обґрунтованих побоювань щодо національної безпеки, пов’язаних із практиками збору даних TikTok і його стосунками з іноземним супротивником» — написав суд у постанові.

Це рішення означає, що TikTok залишатиметься під загрозою заборони в США з 19 січня 2025 року, якщо президент Джо Байден не продовжить термін або якщо ByteDance не встигне продати компанію вчасно. Скоріш за все адміністрація Байдена, ймовірно, вирішить відкласти виконання рішення і залишить це наступній адміністрації після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа в понеділок 20 січня 2025 року.

Сам Трамп неодноразово заявляв, що намагатиметься врятувати TikTok. До речі, нещодавно стало відомо, що TikTok став головним спонсором вечірки на честь інавгурації нового президента США, яка відбудеться 19 січня, коли й повинен набути чинності закон, що забороняє соцмережу.

Тим часом через потенційну заборону TikTok у США користувачі масово мігрують у китайський застосунок Xiaohongshu, відомий як RedNote. І нові юзери вже зіткнулися з викликами, пов’язаними із китайською цензурою. RedNote, яка є клоном Instagram, запровадила обов’язкову реєстрацію за реальними іменами, що потребує наявності китайської SIM-картки.

Якщо ж говорити про найпопулярніші соцмережі серед підлітків у США, то тут в лідерах, як і раніше, YouTube, TikTok, Instagram та Snapchat. Згідно з опитуванням серед американських підлітків віком від 13 до 17 років, яке було проведено з 18 вересня по 10 жовтня 2024 року некомерційною дослідницькою організацією Pew Research Center, більшість підлітків користуються соціальними мережами та мають смартфон, і майже половина з них кажуть, що вони знаходяться у мережі майже постійно.

73% підлітків кажуть, що заходять на платформу YouTube щодня: це робить її найбільш відвідуваною. Ця частка містить 15% тих, хто описує своє перебування на YouTube як «майже постійне». Близько шести із десяти опитаних підлітків відвідують TikTok щодня. Ця частка містить 16% тих, хто описує своє перебування в TikTok як «майже постійне». Приблизно половина молодих американців заявляє, що заходить в Instagram або Snapchat щодня, у тому числі приблизно кожен десятий стверджує, що знаходиться на кожній з цих платформ «майже постійно».

Американських підлітків також запитали про те, як часто вони виходять в інтернет. Приблизно половина відповіла, що перебуває у мережі «майже постійно», порівняно з 24% десять років тому. Ця частка залишається незмінною протягом останніх кількох років. Загалом майже всі підлітки — 96% — повідомляють, що користуються інтернетом щодня.

А ось компанія-лідер у сфері молодіжних маркетингових досліджень та інсайтів YPulse за підсумками 2024 року зробила детальні висновки про найкращі соціальні платформи для молоді:

▪️TikTok — продовжує лідирувати завдяки своїм коротким відеороликам, привертаючи увагу Z-покоління трендами та викликами;

▪️YouTube — основне джерело відеоконтенту, навчальних матеріалів і розваг, що, як і раніше, має популярність у різних вікових груп;

▪️Instagram — популярний серед користувачів для обміну фотографіями та історіями, особливо завдяки таким функціям, як Reels, які підтримують його конкурентоспроможність;

▪️Snapchat — відомий своїм недовговічним контентом та забавними фільтрами, він зберігає міцну позицію серед молодих користувачів;

▪️Discord — набирає популярність через створення спільнот, особливо шанується серед геймерів та різних груп за інтересами;

▪️WhatsApp — хоча в першу чергу це додаток для обміну повідомленнями, його широко використовують для групових чатів та підтримки зв'язку;

▪️Facebook — хоча популярність соцмережі серед молодих користувачів знижується, вона все ще має значну користувальницьку базу;

▪️Threads — це відносно нова платформа, яка активно привертає увагу своїми текстовими соціальними взаємодіями;

▪️BeReal — цей застосунок, що заохочує автентичність, дозволяє користувачам ділитися з друзями моментами у реальному часі;

«Молоді люди все частіше взаємодіють із платформами, які віддають пріоритет справжності та спільноті, такими як BeReal та Discord», — підсумували у дослідницькій компанії YPulse.

За словами Антона Юдіна, ймовірний вихід TikTok з США та інших країн спричинить перерозподіл користувачів до платформ, подібних до Instagram Reels та YouTube Shorts. «Цю нішу також можуть зайняти нові соцмережі, такі як Threads, яку розвиває Марк Цукерберг. Threads все більше інтегрує функціональність твітів і коротких відео, та намагається обійти соцмережу X. Остання швидко змінюється та може стати більш відеоорієнтованою, особливо якщо викупить TikTok. Ще одна перспективна платформа — Mastodon, яка є децентралізованою соціальною мережею. Загалом з'являється дедалі більше соціальних мереж, які віддають пріоритет децентралізації, безпеці та інноваціям у взаємодії з користувачами», — пояснив нам керівник агенції UAWEB.

На його думку, основний перерозподіл аудиторії, найімовірніше, відбудеться на користь саме американських платформ. «Instagram Reels та YouTube Shorts, які вже активно розвивають формат коротких відео, отримають значний приріст користувачів. Кріейтори та бренди, які раніше заробляли на TikTok, будуть змушені швидко змінювати свої контентні та маркетингові стратегії, щоб зберегти аудиторію та монетизацію», — підсумував маркетинг-директор ГО «Має Сенс» Ігор Ісиченко.

За різними даними аналітиків, окрім Threads до соцмереж, які будуть набирати обертів у 2025 році, можна віднести такі платформи:

▪️Bluesky — мережа, яка була створена співзасновником Twitter Джеком Дорсі як децентралізована платформа для обміну повідомленнями; вона розробляється з акцентом на забезпечення більшої свободи, прозорості та контролю для користувачів; позиціюється як альтернатива таким соціальним мережам як Facebook та Twitter; Bluesky намагається створити новий стандарт для соцмереж, де користувачі матимуть більше контролю та можливостей для самовираження, уникаючи обмежень та проблем; за минулий рік аудиторія зросла у дев'ять разів — з 2,89 млн до 25,94 млн користувачів; у 2025 році соцмережа збирається інвестувати в потужніші системи виявлення шкідливого вмісту, а також обіцяє показати проєкт нових правил спільноти та перейти до відповідей на звіти щодо модерації безпосередньо в застосунку, що спростить спілкування з користувачами.

▪️Damus — запущена у 2023 році соціальна мережа, яка використовує децентралізований підхід, зокрема протокол Nostr, для забезпечення свободи слова, конфіденційності та безпеки користувачів; конкурує з іншими децентралізованими платформами, а також з Bluesky і Twitter.

▪️Lemon8 — соцмережа, розроблена китайською компанією ByteDance, яка відома іншою популярною платформою TikTok; Lemon8 фокусується на обміні фотографіями, подібно до Instagram, але з додатковим акцентом на створення та відкриття контенту у сферах моди, їжі, подорожей, lifestyle; аудиторія — молодь, lifestyle-ентузіасти, інфлюенсери, контент-мейкери.

▪️RTRO — нова соцмережа, яка здобуває популярність; платформа робить великий акцент на ретро-естетику та ностальгію, що відображається як у візуальному оформленні, так і у функціоналі; цільова аудиторія — молодь та креативні користувачі; як і інші соцмережі, RTRO може розвивати різні методи монетизації: рекламу, преміумфункції чи партнерства з брендами.

▪️Gowalla — соцмережа, яка зосереджується на геолокаційних сервісах та мобільних застосунках; фокусується на соціальній взаємодії через геолокацію, дозволяючи користувачам відкривати цікаві місця, ділитися досвідом та взаємодіяти з іншими користувачами; цільова аудиторія — мандрівники та дослідники, соціально активні користувачі.

▪️Kick — платформа для стримінгу, яка є альтернативою більш відомим платформам, таким як Twitch та YouTube; активно набирає популярності серед геймерів та стримерів; платформа пропонує вигідніші умови для стримерів у порівнянні з конкурентами — наприклад, значно більший відсоток доходу від підписок та донатів йде безпосередньо стримерам.

У підсумку, хоча перелік популярних соцмереж, в тому числі серед молоді, вже багато років залишаються незмінними, законодавчі ініціативи та прагнення зменшити розповсюдження дезінформації на Заході можуть значно вплинути на цей ринок у 2025 році та далі. Тож у нових проєктів також зʼявляється шанс завоювати прихильність більшої аудиторії.