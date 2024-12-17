В Україні планують ввести стандарти швидкості мобільного інтернету

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №12094, який спрямований на встановлення мінімальних стандартів якості мобільного інтернету. Цей документ передбачає низку нововведень, які мають забезпечити швидший та надійніший зв’язок по всій країні, включно з віддаленими селами та дорогами між населеними пунктами.

Основні положення закону включають наступні нововведення:

Мінімальна швидкість інтернету: законопроєкт вводить стандарти швидкості, яких зобов’язані дотримуватись мобільні оператори. Це має дозволити українцям завантажувати відео чи здійснювати онлайн-дзвінки навіть у дорозі.

Контроль якості зв’язку: законопроєкт передбачає введення механізму перевірки якості мобільного інтернету через спеціальні мобільні застосунки, визначені регулятором — НКЕК. Користувачі зможуть тестувати швидкість з’єднання, а результати передаватимуться регулятору для аналізу та усунення проблем.

Національний роумінг: Передбачено, що національний роумінг працюватиме і після завершення воєнного стану в кризових ситуаціях, забезпечуючи доступ до зв’язку в екстрених умовах.

Окрім цього, законопроєкт №12094 має встановити нові методи оцінки якості зв’язку, зокрема час встановлення з’єднання, відсоток неуспішних викликів, затримка сигналу та швидкість передачі даних. А у разі невідповідності якості зв’язку встановленим стандартам, споживачі зможуть безплатно розірвати договір з оператором або вимагати компенсацію. При цьому якщо оператори будуть порушувати стандарти надання послуг, вони можуть бути оштрафованими на суму від 1 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок. Законопроєкт також зобовʼязує постачальників послуг взаємодіяти з національним центром оперативного управління комунікаційними мережами у кризових умовах.

Оскільки законопроєкт №12094 проголосований поки що в першому читанні, його чекає ще повторне голосування, після чого він буде направлений на підпис голови ВР, а потім на підпис президенту.