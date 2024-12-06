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ByteDance мусить продати TikTok до 19 січня 2025 року, інакше його заблокують у США

ByteDance мусить продати TikTok до 19 січня 2025 року, інакше його заблокують у США
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Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
6 грудня 2024, 18:37
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Федеральний апеляційний суд США у п'ятницю, 6 грудня 2024 року, виніс рішення, що закон, який дозволяє заборонити TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance його не продасть, не порушує Першу поправку до Конституції. Про це повідомляє Bloomberg.

Після того, як Президент США Джо Байден підписав закон про заборону TikTok у квітні, материнська компанія ByteDance шукала різні шляхи, щоб запобігти цьому. Зокрема, компанія подала апеляцію, стверджуючи, що цей закон порушує Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Колегія з трьох суддів у Вашингтоні одноголосно підтримала закон, підтвердивши, що він не порушує свободу слова, гарантовану Першою поправкою. Через це рішення, ByteDance має час до 19 січня, щоб продати TikTok, інакше додаток може бути заборонений у США.

Заборона соціальної мережі набуде чинності за день до інавгурації наступного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Трамп раніше виступав проти заборони TikTok і може ускладнити виконання цього закону, але йому буде важко скасувати заборону через рішення Апеляційного суду США.

Бізнес TikTok США ByteDance
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