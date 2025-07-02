Figma подала документи для IPO та планує розширюватися

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Компанія з розробки програмного забезпечення для спільного дизайну Figma подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) документи для первинного публічного розміщення акцій (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером FIG, повідомляє CNBC.

Ця пропозиція стане одним із найбільш очікуваних IPO останніх років у зв’язку зі стрімким зростанням Figma та її високою оцінкою на приватному ринку. Наприкінці 2023 року плани Adobe придбати Figma за $20 млрд були скасовані через побоювання британського антимонопольного регулятора, через що Adobe довелося виплатити Figma компенсацію в розмірі $1 млрд за зірвану угоду.

В рамках заявки на IPO Figma розкрила свої фінансові показники, яких випливає, що у першому кварталі виручка компанії зросла на 46% — до $228,2 млн порівняно з $156,2 млн роком раніше. Чистий прибуток за цей період становив $44,9 млн проти $13,5 млн у першому кварталі 2024.

Станом на 31 березня Figma обслуговувала близько 450 000 клієнтів, серед яких понад 1 000 платять компанії щонайменше $100 000 на рік — на 47% більше, ніж роком раніше. Серед клієнтів — Duolingo, Mercado Libre, Netflix, Pentagram, ServiceNow і Stripe. У раду директорів Figma увійшов генеральний директор ServiceNow Білл МакДермотт.

Figma, заснована 2012 року директором і СЕО Діланом Філдом та Еваном Воллесом, стала піонером спільного дизайну в браузері. Філд, найбільший акціонер із 56,6 млн класу B акцій і 51% голосів, у зверненні до інвесторів зазначив, що вихід на біржу зміцнить "бренд, ліквідність, фінанси та доступ до ринків капіталу", а також дозволить ширшій спільноті Figma стати співвласниками.

Минулого року компанію оцінили в $12,5 млрд у ході тендерної пропозиції. Аналітики з Волл-стріт вважають, що IPO Figma може стати ще одним стимулом для відновлення активності на ринку технологічних розміщень після спаду, що розпочався наприкінці 2021 року. У червні успішно дебютували на біржі конкурентні компанії Circle та Chime, а в травні пройшло IPO Hinge Health.

Серед основних інвесторів Figma до IPO — венчурні фонди Index Ventures (17%), Greylock (16%), Kleiner Perkins (14%) і Sequoia (8,7%).

У проспекті Figma зазначила про "жорстку конкуренцію" та ризики втрати частки ринку, не вказавши конкретних суперників.

Понад 13 млн людей використовують Figma щомісяця, при цьому лише третина з них є дизайнерами. Близько 85% щомісячних користувачів перебувають за межами США, проте 53% виручки генерується в Америці.

У березні компанія презентувала Figma Sites — сервіс, що перетворює макети в готові вебсайти. Це один із продуктів, який диверсифікує бізнес Figma поза межами основного інструменту для спільного дизайну.

Станом на кінець березня на балансі Figma було $1,54 млрд готівки, еквівалентів і ринкових цінних паперів.

У листі інвесторам Філд зазначив, що як публічна компанія Figma "планує робити великі ставки", зокрема через поглинання. У квітні компанія витратила $14 млн на придбання активів однієї технологічної фірми та $35,5 млн на стартап із системою керування контентом. У червні Figma придбала Payload — startup із CMS, підтриманий Google і MongoDB, а також Modyfi.