А ви теж помічали, що з часом заряджати смартфон треба частіше? Щойно приїхавши з магазина, він здатний тримати заряд 2-3 дні, а от уже через рік — щонайбільше день. Найчастіша причина такої проблеми — неправильна експлуатація ґаджета.

Більшість із нас, наприклад, легковажно може залишити смартфон заряджатися на всю ніч, не задумуючись, що в такий спосіб скорочує термін «життя» його акумулятора. Окрім того, користувачі допускають і низку інших помилок у користуванні, яких техніка не пробачає.

У середньому батарея смартфона розрахована на 1 000 циклів повної зарядки-розрядки, хоч її «живучість» залежить ще й від інших факторів: якості акумулятора, способу використання, умов зберігання, температури. Після кожного заряджання акумулятор поступово втрачає свою місткість.

Тож як правильно заряджати смартфон, щоб продовжити термін служби його батареї, та що робити, коли телефон не заряджається?

Як правильно заряджати смартфон

Довкола цієї теми гуляє багато міфів. «Знавці» радять по три кола розряджати-заряджати новий телефон і ледь не танцювати з бубном. Однак правда в тому, що сучасним літій-іонним батареям цього не треба.

Зарядити смартфон до 100% треба тільки перед першим використанням. Це допоможе активувати акумулятор і калібрувати його до максимальної місткості. Використовуйте «рідний» зарядний пристрій, тобто той, який був в упаковці, оскільки інші можуть заряджати недостатньо ефективно або навіть пошкодити акумулятор.

Також варто пам’ятати, що смартфон не можна заряджати в умовах екстремальних температур або на прямому сонячному світлі. Якщо на вулиці мороз, або спека більш ніж +40 градусів, то повернувшись з вулиці, дочекайтеся, поки девайс повернеться до кімнатної температури і лише тоді під’єднуйте зарядний пристрій.

Як продовжити термін служби акумулятора

Правила поводження зі смартфоном, які продовжать термін його служби, можна звести до кількох простих кроків:

Намагатися тримати рівень заряду в діапазоні 20%-80% — не розряджати повністю та не перетримувати після 100%;

Не залишати телефон «на зарядці» на всю ніч;

Калібрувати 2-3 рази на рік. З часом інформація про рівень заряду девайса на екрані та його фактичний рівень можуть не збігатися. Процес калібрування вимірює поточний стан батареї та оновлює дані гаджета щодо рівня її заряду;

Використовувати тільки оригінальні зарядки;

Уникати перегріву пристрою — не лишати на сонці або поблизу джерел тепла;

Вимикати фонові програми або функції, якими не користуєтеся, як-то Bluetooth, Wi-Fi , GPS;

Використовувати енергоощадні режими та оптимізовувати налаштування екрана (зменшувати яскравість).

Щоб відкалібрувати акумулятор, виконайте такі дії:

Дочекайтеся, поки акумулятор повністю «сяде» та вимкнеться;

Зарядіть ґаджет до 100% та не від’єднуйте ще 8 годин. Користуватися ним у цей час не можна;

Далі вимкніть смартфон і заряджайте ще годину.

Варто пам’ятати, що калібрування батареї — не панацея від усіх проблем, однак покращення можна помітити вже після першого циклу. За потреби процедуру можна повторити. Якщо пошкодження акумулятора серйозні, варто звернутися у сервісний центр виробника смартфона. Там фахівці зможуть діагностувати проблему і запропонувати рішення.

Чи можна розряджати телефон до 0%?

Щоразу розряджати телефон повністю не рекомендується. Глибоке розрядження може призвести до пошкодження та неправильної роботи батареї в майбутньому.

Під’єднання до мережі повністю «порожнього» акумулятора може спричинити різке підвищення температури. Загалом літій-іонні акумулятори краще функціонують у широкому діапазоні заряду, наприклад 20%-80%.

Лишати телефон надовго з повністю розрядженим акумулятором теж не рекомендується, бо є ризик що не зможете його увімкнути без фахівців. Якщо плануєте тривалий час не використовувати гаджет — зарядіть приблизно до 70%-80%.

Чи можна заряджати смартфон до 100%?

Заряджання смартфона до 100% і тим більше тривале його утримання підключеним до зарядного пристрою теж шкідливе. Дуже важливо від’єднувати вчасно, щоб уникнути перегріву акумулятора.

Сучасні смартфони мають функцію, яка вимикає заряджання, щойно на екрані висвітиться 100%. Однак коли заряд падає до 99%, знову вмикає. Так може відбуватися всю ніч, що призводить до зношування батареї.

Як прискорити заряджання телефона?

Це питання стало дуже актуальним для українців у період блекаутів. Коли світло з’являється лише на кілька годин і до розеток шикуються цілі черги — швидка зарядка стає дуже цінною функцією.

Отож, щоб заряджати смартфон швидко:

не використовуйте його під час заряджання;

ввімкніть функцію економії заряду;

якщо не чекаєте дзвінка, вимкніть телефон, у такому разі швидкість заряджання буде максимальною, оскільки ґаджет не споживатиме енергію взагалі.

Чи можна користуватися смартфоном, коли він заряджається?

Загалом сучасні девайси здебільшого призначені для використання за таких умов і здатні нормально функціонувати. Однак варто враховувати кілька факторів:

ігри та інші інтенсивні операції можуть призвести до повільнішого заряджання, оскільки смартфон витрачає на них багато енергії;

батарея може нагріватися більше, ніж зазвичай.

Небажані наслідки можуть виникнути під час користування телефоном на зарядці з несправним акумулятором — наприклад, «надувся» або надто швидко нагрівається. У такому разі він може навіть вибухнути.

Що робити, коли не заряджається телефон

Рано чи пізно будь-який ґаджет може зіткнутися з проблемою, коли заряд не йде. Причин цього може бути кілька:

пошкоджений зарядний пристрій;

проблеми з роз’ємом зарядки на смартфоні;

пошкодження акумулятора;

помилки у програмному забезпеченні.

Якщо ви під’єднали девайс до мережі, але він ніяк не реагує, спершу перевірте надійність підключення: смартфона до кабелю, а його — до адаптера. Спробуйте замінити якусь із цих ланок.

Також перевірте роз’єм зарядки на наявність забруднень — там не має бути пилу та ворсинок. Крім того, з часом роз’єм може окислюватися під впливом вологи — після походів до басейну, використання під дощем.

Очистити роз’єм можна самостійно в домашніх умовах, але враховуйте, що деталі смартфона завжди делікатні й не люблять застосування сили. Якщо ви не впевнені у своїй вправності, краще звернутися з таким запитом до сервісного центру.

Ще одна причина, з якої смартфон не заряджається, може ховатися в помилках програмного забезпечення. Якщо ви перевірили все вище зазначене і не знайшли джерело проблеми, воно може бути в ОС або драйверах — спробуйте виконати повне програмне скидання пристрою.

Також можливий варіант, коли телефон імітує заряд, але в підсумку не заряджається. У такому разі, можливо, у нього вийшов із ладу контролер в основній платі, і тоді залишається тільки звернутися в сервісний центр для повної перевірки девайса і заміни плат.

Дотримуючись усіх порад, ви зможете продовжити роботу смартфона. Експлуатуйте ґаджет розумно, щоб не довелося шукати нестандартні рішення, коли він вирішить «попрощатися» у найбільш непідхожий час.