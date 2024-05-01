Дмитро Суслов – співзасновник та директор українського стартапу Uspacy, який створює онлайн-сервіс для компаній малого та середнього бізнесу.

Участь у будь-якому заході — це чітке розуміння власних цілей і завдань, а також ретельна підготовка до нього. Для команди Uspacy це вже далеко не перша подія, тому ми сформували певні принципи ефективної роботи. Розповім на прикладі TechChill Riga 2024, з якого ми повернулися тиждень тому.

Як потрапити

За місяць до події Міністерство цифрової трансформації України разом з Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Startup Wise Guys та Techosystem за підтримки Western NIS Enterprise Fund у партнерстві з Seeds of Bravery та Advantage Ukraine оголосили початок відбору 8 стартапів до першої української делегації на конференцію TechChill. Оскільки ми ще не були на ній, а її профіль співпадав з нашими інтересами, то ми вирішили податися на конкурс.

Далі все за звичною схемою: подання заявки, оцінювання її на відповідність формальним критеріям, конкурсний пітч і оголошення переможців, які представлятимуть Україну в складі національної делегації. Цього разу нам пощастило, але так буває далеко не завжди. Іноді ми можемо не відповідати портрету стартапу, якому варто потрапити на захід, а іноді з нами змагаються команди, яким вдається краще представити себе. Ми ніколи не засмучуємося через це, оскільки здорова конкуренція та різноманіття тільки покращують стартап-екосистему України в цілому.

Доречі, не обов’язково намагатися відвідати взагалі всі конференції, реєстрацію на яких відкривають для українців. Якщо ви розумієте, що якийсь захід не є профільним для вас, не залучає потрібну вам аудиторію або змінює ваші пріоритети, то краще відмовитися на користь інших активностей або виконання поточних рутинних завдань. Фактично, зекономити час та кошти стартапера.

Цілі й завдання

«Поїхати потусити» — це, звісно ж, варіант, але коли ти хочеш досягти своєї мети, як підприємець, то маєш чітко усвідомлювати свої очікування від відвідування заходу. Наприклад, TechChill позиціюється, як одна з найбільших балтійських технічних подій, що об’єднує підприємців, інвесторів і технічних ентузіастів для обговорення останніх тенденцій, інновацій і можливостей у технологічній галузі. І оскільки Uspacy зараз активно залучає фінансування, то ми одразу домовилися всередині команди, що цього разу поїздка буде сфокусована на знайомстві з інвесторами та пошуку потенційних партнерів на європейському ринку.

Практично всі міжнародні заходи мають власні платформи для спілкування учасників та управління їх часом. Тому після отримання квитків ми одразу зареєструвалися на такій платформі та встановили їх мобільний застосунок. Дві його ключові функції — це пошук потрібних нам людей та бронювання зустрічей з ними. А ще дуже зручно, що він інформує про розклад активностей та нагадує про зустрічі та заплановані події.

Від команди Uspacy у TechChill брали участь троє співзасновників. Ми розділили всю базу для потенційних зустрічей на три категорії — інвестори, партнери та клієнти. Найбільше «дісталося» нашому технічному директору Кирилу, який обрав спілкування з інвесторами. Для цього він написав десятки звернень, з яких в календар потрапили 12 зустрічей за два дні.

Крім цього, ми розуміли, що спілкування з учасниками української стартап-спільноти є невіддільною частиною цього заходу. Звісно ж, приємною частиною, бо час від часу на подібні заходи з’їжджаються українці, розкидані війною по всьому світу, а побачитися з давніми друзями — це окреме задоволення.

А ще ми замовили оновлені футболки, які поєднували наш фірмовий стиль з візерунком української вишиванки, щоб Uspacy чітко можна було ідентифікувати саме як українську компанію.

Додаткові події

Наше знайомство з TechChill почалося з благодійного забігу Run For Ukraine, який відбувся в перший, не виставковий день конференції. Від команди Uspacy біг наш директор з продукту Спартак, який з легкістю подолав дистанцію.

Насправді це був символічний захід, оскільки ніхто не слідкував за часом. Головне було зібрати кошти для наших захисників та захисниць на передовій та привернути увагу до України.

Також в перший день відбувся тренінг Fifty Founders Battle Bootcamp для тих, хто наступного дня мав виступати на головній сцені конференції перед суддями. Його обов’язково варто було відвідати, щоб отримати цінні поради від тренера. А ще організатори зробили так, щоб взагалі всі, хто знаходився в залі, міг дати зворотний зв’язок спікеру.

А ще команда Uspacy взяла участь в UA Startup Showcase, де серед кількох десятків інших команд розповіла про свій продукт. Це не було змаганням, але ми розглядали цю активність як ще один шанс нагадати про себе потенційній авдиторії.

Робота на виставці

Робота на українському стенді була схожа на будь-який інший захід, який ми відвідували раніше. Прийти своєчасно, вибрати зручне місце, налаштувати ноутбук, щоб демо-відео було видно якомога краще. Спілкуватися з усіма, кого зацікавив наш продукт, демонструвати його та обов’язково обмінюватися контактними даними, щоб занести їх у нашу CRM-систему. Фотографуватися, спілкуватися з колегами, обійматися з давніми друзями, не забувати пообідати та пити воду, бігати слухати цікаві пітчі, не запізнюватися на заброньовані зустрічі. І так з десятої ранку до шостої вечора.

Все виглядає доволі просто, але насправді активність на конференції — це повноцінна робота, від якої втомлюєшся більше, ніж від звичної офісної рутини. Вона вимагає особливої концентрації, залученості, уваги до співрозмовника.

Враховуючи темп комунікації на подібних заходах, я б радив ніколи не бути самому на них. Мінімум дві, а оптимально три людини, які можуть підміняти одне одного або відлучатися без шкоди для ефективності роботи команди.

Численні вечірки

Будь-яка конференція — це не тільки основна програма (виставка чи виступи), а ще й численні вечірки, тематичні й не дуже афтепаті, нестримний нетворкінг та години спілкування.

Особисто я не палкий шанувальник вечірок до ранку, тому цього разу цей «тягар» упав цілком на моїх партнерів по Uspacy. Звісно ж, я жартую, оскільки саме з таких подій у нас з’являлися нові знайомі, потенційні партнери, інвесторські ліди або навіть конкретні домовленості про наступні кроки.

Я наполегливо рекомендую не пропускати розважальні активності на міжнародних заходах, бо часто на них встановлюються нові корисні зв’язки.

Робота після заходу

Конференція не закінчується з поверненням додому. Бо дуже важливо не забути внести всі ліди у свою CRM-систему, написати кожному, з ким познайомився на заході, нагадати всім про досягнуті домовленості та визначити наступні кроки.

Іноді це займає кілька днів, але це обов’язкове домашнє завдання, без якого роботу на конференції чи виставці не можна визнати задовільною.

Висновки