Як тільки OpenAI досягне AGI, Microsoft втратить доступ до нових моделей компанії

Маловідомий пункт у партнерській угоді між Microsoft і OpenAI став вирішальним фактором, який формує їхні стратегії щодо ШІ та визначає майбутнє штучного загального інтелекту (AGI). За словами джерел, обізнаних зі змістом контракту, саме OpenAI має виключне право визначати момент досягнення AGI – тобто "високоавтономної системи, що перевершує людей у більшості економічно цінної роботи", як це визначено у статуті OpenAI – і це рішення фактично позбавить Microsoft доступу до нових моделей, пише Wired.

Про цей пункт уперше стало відомо під час інтерв’ю з CEO Microsoft Сатья Наделлою у травні 2023 року, коли він припустив, що якщо настане ера надінтелекту, "усі домовленості скасовуються", що тоді сприймалося як філософський жарт. Проте подальші розслідування підтвердили, що контракт прямо передбачає: якщо OpenAI оголосить про досягнення AGI, Microsoft втратить доступ до моделей, а чинність угоди, яка мала тривати до 2030 року, буде анульована.

Цей пункт має три частини: по-перше, рада директорів OpenAI визначає, чи досягнуто AGI, по-друге, оцінює, чи є AGI "достатнім" – тобто таким, що може генерувати прибуток понад $100 мільярдів, чого достатньо, щоб винагородити як Microsoft, так й інших інвесторів OpenAI. Microsoft повинна погодитися з цим висновком, але не може безпідставно оскаржувати його – у разі суперечки остаточне слово за судом. Третя частина передбачає, що протягом дії контракту Microsoft не має права самостійно розробляти власний AGI. Фактично, OpenAI може вільно рухатися до AGI, а Microsoft обмежена лише комерційними продуктами та не може створювати власні передові моделі.

Пункт був включений у контракт, тому що команда OpenAI на чолі із Семом Альтманом справді вірила у реалістичність AGI у середньостроковій перспективі, тоді як Microsoft на чолі з Наделлою вважала AGI далеким сценарієм і погодилася на умови, оскільки ризики здавалися незначними до 2030 року. Проте у 2025 році розклади змінилися.

Альтман публічно заявляє, що AGI може з’явитися вже цього року, а тим часом триває запекла світова гонитва за талантами серед компаній Meta, Anthropic і Google DeepMind, які переманюють провідних дослідників ШІ із космічними зарплатами. Для Microsoft це дедалі тривожніший сценарій: якщо OpenAI оголосить про досягнення AGI, Microsoft залишиться без доступу до нових моделей і буде змушена починати розробку власних з нуля — попри те, що нині вся її стратегія ШІ тісно пов’язана з технологіями OpenAI. Зараз Microsoft інтегрує моделі OpenAI у продукти Copilot для Microsoft 365 та Azure OpenAI Service, які є ключовими для її комерційного ШІ-напрямку.

Наразі навколо цього пункту тривають перемовини, оскільки OpenAI намагається змінити свою структуру управління – перетворитися з моделі, де неприбуткова організація контролює прибутковий підрозділ, на публічну корпорацію суспільної користі. Це дозволить зняти обмеження на прибуток та дозволить інвесторам і співробітникам прямо володіти акціями. Така зміна потребує погодження Microsoft, що дає їй важіль для вимог перегляду або навіть повного скасування цього пункту.