Український розробник наземного робота TerMIT залучив $3,74 млн від MITS Capital

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українсько-американська інвестиційна група MITS Capital інвестувала $3,74 млн в українську робототехнічну компанію Tencore. Розробник відомий зокрема своїм мультифункціональним роботизованим комплексом TerMIT. Про це йдеться в пресрелізі MITS Capital.

Угоду анонсували під час Ukraine Recovery Conference (URC2025) в Римі. Інвестицію структуровано через правовий режим "Дія.City" напряму в українську юридичну особу Tencore.

"MITS Capital із гордістю підписує перший контракт між американським інвестором та українською компанією у сфері оборонних технологій через "Дія.City", – заявив CEO & Founding Partner MITS Capital Перрі Бойл.

У MITS Capital зазначили, що угода відкриває міжнародним інвесторам юридичний шлях для прямих інвестицій в українську юрисдикцію без необхідності пошуку обхідних шляхів.

"З початку 2025 року розроблений для технологічного бізнесу правовий режим "Дія.City" активно розширився на DefenseTech сектор й налічує понад 300 оборонних компаній-резидентів", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в MITS Capital, стаття 29 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" містить норми, які дозволяють створювати договір позики з альтернативою виконання зобов'язання. Додатковий захист сторін забезпечують домовленості в контракті про застосовне право з визначеними країнами для проведення арбітражів чи судів, чиї рішення автоматично визнаються в Україні.

"Цей механізм робить інвестиції в українські юридичні особи такими само надійними, як і у звичні для венчурного бізнесу C-Corp у Делавері або E-Residency company в Естонії", – акцентував CIO & Founding Partner MITS Capital Денис Гурак.

MITS Capital – заснована у 2024 році інвестиційна група з офісами в Києві та Нью-Йорку фокусується на інвестиціях в українські оборонні технологічні інновації. На липень 2025 року у портфоліо MITS Capital налічується 11 компаній.

Tencore – заснований в Україні розробник і постачальник роботизованих платформ, над якими працює команда із понад 200 людей. Розробка TerMIT має модульну архітектуру, яка адаптується під різні завдання. Платформа може використовуватися для логістики, евакуаційних місій, підтримки інженерних операцій, включно з мінуванням і розмінуванням, а також надання вогневої підтримки підрозділам на лінії фронту.

До слова, у червні стало відомо, що український виробник систем зв'язку Himera Radios та компанія Tencore спільно працюватимуть над створенням стабільного та захищеного зв'язку для наземних роботизованих комплексів.