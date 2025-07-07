Джек Дорсі представив сервіс обміну повідомленнями, який працює через Bluetooth та не потребує інтернету

Співзасновник Twitter (тепер X) Джек Дорсі представив бета-версію Bitchat – нового децентралізованого P2P сервісу обміну повідомленнями, що працює через Bluetooth та не потребує інтернету, мобільних номерів чи серверів.
В оголошенні, зробленому в X, Дорсі написав, що провів вихідні, аби більше дізнатися про mesh-мережі Bluetooth, шифрування повідомлень та інші речі. Результатом цього став BitChat, подробиці про який він оприлюднив на GitHub та TestFlight.
Серед головних особливостей цього рішення є децентралізована mesh-мережа, що забезпечує автоматичне виявлення однорангових пристроїв та багатоходових ретрансляцій повідомлень через Bluetooth Low Energy. Самі ж повідомлення зашифровані завдяки обміну ключів X25519 та AEAD-режиму блочного шифрування.
Крім того, BitChat дозволяє зберігати та пересилати повідомлення завдяки кешуванню для користувачів, що перебувають в автономному режимі. Таким чином повідомлення будуть доставлені, коли користувачі знову під'єднаються до мережі.
Заразом BitChat використовує чати на базі кімнати та має підтримку команд у стилі IRC, як-от /join, /msg, /who тощо.