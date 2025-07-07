Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

Джек Дорсі представив сервіс обміну повідомленнями, який працює через Bluetooth та не потребує інтернету

Джек Дорсі представив сервіс обміну повідомленнями, який працює через Bluetooth та не потребує інтернету
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
7 липня, 12:58
0

Співзасновник Twitter (тепер X) Джек Дорсі представив бета-версію Bitchat – нового децентралізованого P2P сервісу обміну повідомленнями, що працює через Bluetooth та не потребує інтернету, мобільних номерів чи серверів.

В оголошенні, зробленому в X, Дорсі написав, що провів вихідні, аби більше дізнатися про mesh-мережі Bluetooth, шифрування повідомлень та інші речі. Результатом цього став BitChat, подробиці про який він оприлюднив на GitHub та TestFlight.

Серед головних особливостей цього рішення є децентралізована mesh-мережа, що забезпечує автоматичне виявлення однорангових пристроїв та багатоходових ретрансляцій повідомлень через Bluetooth Low Energy. Самі ж повідомлення зашифровані завдяки обміну ключів X25519 та AEAD-режиму блочного шифрування.

Крім того, BitChat дозволяє зберігати та пересилати повідомлення завдяки кешуванню для користувачів, що перебувають в автономному режимі. Таким чином повідомлення будуть доставлені, коли користувачі знову під'єднаються до мережі.
Заразом BitChat використовує чати на базі кімнати та має підтримку команд у стилі IRC, як-от /join, /msg, /who тощо. 

Софт BitChat Джек Дорсі
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні