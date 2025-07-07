Джек Дорсі представив сервіс обміну повідомленнями, який працює через Bluetooth та не потребує інтернету

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Співзасновник Twitter (тепер X) Джек Дорсі представив бета-версію Bitchat – нового децентралізованого P2P сервісу обміну повідомленнями, що працює через Bluetooth та не потребує інтернету, мобільних номерів чи серверів.

В оголошенні, зробленому в X, Дорсі написав, що провів вихідні, аби більше дізнатися про mesh-мережі Bluetooth, шифрування повідомлень та інші речі. Результатом цього став BitChat, подробиці про який він оприлюднив на GitHub та TestFlight.

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things.



bitchat: bluetooth mesh chat...IRC vibes.



TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2 — jack (@jack) July 6, 2025

Серед головних особливостей цього рішення є децентралізована mesh-мережа, що забезпечує автоматичне виявлення однорангових пристроїв та багатоходових ретрансляцій повідомлень через Bluetooth Low Energy. Самі ж повідомлення зашифровані завдяки обміну ключів X25519 та AEAD-режиму блочного шифрування.

Крім того, BitChat дозволяє зберігати та пересилати повідомлення завдяки кешуванню для користувачів, що перебувають в автономному режимі. Таким чином повідомлення будуть доставлені, коли користувачі знову під'єднаються до мережі.

Заразом BitChat використовує чати на базі кімнати та має підтримку команд у стилі IRC, як-от /join, /msg, /who тощо.