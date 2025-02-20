Як працюють інвестиційні фонди в Україні? Топ-20 стартап-інвесторів

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

У 2022 році Україну накрила так звана «венчурна зима». Інвестиційні фонди зменшили свій ентузіазм: за перший рік великої війни венчурні інвестиції в українські стартапи «просіли» на 74% до семирічного мінімуму.

За даними дослідження фонду AVentures Capital, у 2022 році загальна сума таких інвестицій становила $218 млн. Для порівняння у 2021 році: ця цифра сягнула рекордних $832 млн — українська платформа для аналізу ефективності відділів продажів за допомогою штучного інтелекту People.ai залучила понад $100 млн, її оцінили в $1,1 млрд; тоді ж юнікорном стала і Grammarly — платформа для перевірки граматики та стилю текстів англійською з використанням штучного інтелекту.

І ось у 2024 в Україні відбулося невелике відновлення ринку інвестицій. Про це свідчить повернення країни до топ-10 Східної Європи у рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2024 від дослідницького центру StartupBlink, де Україна піднялася на 3 сходинки й посіла 46 місце зі 100 країн світу👇

Дані дослідження Global Startup Ecosystem Index 2024

Шість міст України також увійшли до топ-1000 рейтингу: Київ з 75 балами в 11 разів перевищив Львів — другу екосистему в країні👇

Дані дослідження Global Startup Ecosystem Index 2024

«Джерелом успіху України в стартап-індустрії є талант розробників, який прагнуть бачити у своїй команді багато світових компаній. А головним викликом, парадоксально, є надзвичайна підтримка інших європейських країн, яка дозволяє українцям покидати країну та проживати закордоном. Ця допомога надзвичайно важлива під час повномасштабної війни, проте прогнозувати, який відсоток ІТ-талантів повернеться додому після завершення війни, поки неможливо», — сказано у репорті StartupBlink.

За словами Вікторії Тігіпко, яка є засновницею одного із перших українських венчурних фондів TA Ventures, 2024 рік став роком підсумовування венчурної зими й переоцінки цінностей у венчурному капіталі: «Криза відфільтрувала стартапи». Як пише Forbes Ukraine, майже за три роки спаду в глобальному венчурі смаки інвесторів радикально змінилися: тепер «сексі» не масштабування за будь-яку ціну, а здорова юніт-економіка, стійке зростання й фокус на прибутковості. Винятком стали ШІ-стартапи, для яких «зима» закінчилася з релізом ChatGPT і початком революції штучного інтелекту. Тут варто зазначити, що Україна наразі посідає друге місце за кількістю ШІ-компаній — понад 240 — серед країн Центральної та Східної Європи, поступаючись лише Польщі.

Дані дослідження Мінцифри, AI HOUSE та Roosh

Тож ми вирішили дізнатися, як працюють інвестфонди в Україні сьогодні і які тренди будуть визначальними в цій сфері у найближчому майбутньому. А ще ми зібрали добірку топ-20 найцікавіших стартап-інвесторів.

Інвестиційні тренди у 2025 році

Як пише TechCrunch, 2025 рік може стати важливим для венчурного капіталу, принісши як нові можливості, так і нові виклики. На думку венчурних капіталістів, все більше заможних інвесторів звертатимуться до приватних ринків — це дасть додаткові можливості для розвитку ШІ.

Експерти також вказують на те, що ринок все більше орієнтується на компанії з реальними доходами та клієнтським потоком, а не просто за кількістю користувачів. Одним із неочікуваних поворотів може стати зростання інвестицій у важкі технології, наприклад, у bio tech.

Керуючий партнер фонду Angel One Venture Fund (створений Українським католицьким університетом) Іван Петренко каже, що тренд наступних декількох років — це розвиток штучного інтелекту. «Без нього зараз нікуди. Ми бачимо, що відбувається і з Generative AI: дуже багато хайпу, він не спадає. Це точно залишиться в трендах на наступні декілька років. Я не думаю, що це бульбашка. Багато стартапів вчиться застосовувати ШІ й завдяки цьому покращує результати свого продукту, свій сервіс. В такі команди зараз всі хочуть вкладати гроші», — повідав нам фахівець.

Іван Петренко, керуючий партнер Angel One Venture Fund

За його словами, хорошим трендом буде bio tech та health tech — це те, в що зараз вкладаються величезні кошти, адже люди завжди хочуть бути більш красивими, більш здоровими. «Нам всім треба харчуватися, людей стає більше на планеті, існує постійна проблема з їжею, тому в цю галузь як вкладалися гроші, так і будуть вкладатися. Розвиток automotive наразі залишається сильним трендом, який не згасає. Він і далі буде рухатися вперед. Там, де можлива будь-яка автоматизація, автономні чи то роботи, чи то автомобілі — це також матиме перспективу», — відмітив інвестор.

Якщо ж говорити про Україну, то, на думку керуючого партнера фонду Angel One Venture Fund, розвиток defense tech і miltech — це дуже потужний тренд. «Індустрія дуже стрімко зростає. Якщо ще рік тому вона була хаотичною, то зараз набуває риси зрілої індустрії, в якій з'явилися сильні команди. Раніше цей ринок був зарегульованим та закритим. Ще рік тому про інвестування в defense tech зі сторони венчурних фондів навіть не було і мови. А зараз ми бачимо, що дедалі більше фондів розглядають таку можливість і хочуть грати в цю гру, бо вона є дуже цікавою. Україна тут може і повинна задавати тренд», — зазначив Іван Петренко.

А ось COO синдикату приватних інвесторів Toloka Анна Білик розповіла нам, що венчурний світ наразі трохи застиг в очікуванні того, як зміниться адміністрація в США і якою буде її нова політика. «У 2025 році, можливо, буде оживлення бірж. Можливо, будуть світові політичні позитивні сигнали, на які всі очікують і які стануть передумовою для збільшення кількості екзітів у 2026-2027 роках», — заявила експертка.

Анна Білик, COO в синдикаті приватних інвесторів Toloka

За її словами, незабаром можна очікувати на такі інвесттренди:

▪️США будуть «бумити» proptech-стартапами, адже в цій країні на ринку нерухомості спостерігається значний попит; це також відбуватиметься, якщо іпотечні ставки знижуватимуться чи зберігатимуться на такому ж рівні, а політика буде направлена на розвиток внутрішнього ринку;

▪️буде «бумити» і med tech, тому що інтерес до біохакінгу невщухає, особливо на західних ринках;

▪️будуть розвиватися криптобіржі, необанки, криптостартапи, тому що адміністрація в Білому домі вже заявила про США як крипто-державу;

▪️Ілон Маск зі своїм апетитом до космічної галузі, будучи в команді Білого дому, може надати поштовх до розвитку стартапів у сфері space tech.

«Miltech та defense tech — це класно, якщо казати про українські компанії. Вони поки що не scalable (не масштабовані). Галузь дуже зарегульована. На даний момент ми не розглядаємо інвестиції в цей сегмент. Не тому що інвестувати туди погано. Безперечно, українські стартапи в цьому сегменті нині дивують весь світ, але поки що лишаються поза межами нашої інвестиційної стратегії — ми інвестуємо переважно в зрілі компанії, що вже досягли певних результатів по прибутку та працюють на світових ринках», — зауважила COO в Toloka Анна Білик.

На думку tech-підприємця та партнера українського інвестиційного фонду SMRK VC Fund Влада Тісленка, якість інференсу моделей штучного інтелекту буде зростати, що дозволятиме стартапам збільшувати продуктивність все більшої кількості процесів в бізнесах.

Влад Тісленко, підприємець та партнер українського інвестиційного фонду SMRK VC Fund

«Ця ніша зараз займає найбільше моєї уваги. Також цікаво спостерігати за медичними технологіями та проєктами подвійного призначення. Ми не інвестуємо в miltech чи defense tech. Розглядаємо проєкти подвійного призначення, де основний ринок є цивільний. В пріорітеті deep tech, ШІ, проєкти з B2B SaaS бізнес-моделями», — заявив нам Влад Тісленко.

В українському же інвестфонді Nezlamni, який заснований чотирма партнерами-засновниками компанії Uklon, зазначили, що спостерігають зростаючий інтерес інвесторів у defense tech до автономних систем і ШІ.

Засновники інвестфонду Nezlamni: Сергій Смусь, Віталій Дятленко, Вікторія та Дмитро Дубровські; фото з сайту ain.ua

«Наразі наш головний фокус — інвестицій в defence-tech. Майбутнє визначатимуть безпілотні платформи, алгоритми прийняття рішень і програмні рішення. Дешеві та високоточні безпілотники замінюють традиційне озброєння, що потребує тривалого розгортання, забезпечуючи ефект насичення. Наші оборонні стартапи мають сильну експертизу в технологічній розробці, але стикаються з викликами у сфері продажів та бізнес-стратегії. Зокрема, проблемними залишаються — бізнес-модель, стратегія виходу на ринок, пошук партнерів, менеджмент, юридичний складник. Це свідчить про брак знань у побудові повноцінної венчурної компанії. Проте ситуація змінюється: зростає кількість державних і приватних програм з навчання, з’являються іноземні інвестори, готові підтримувати розвиток бізнес-складової», — заявили у фонді Nezlamni.

За словами Юрія Романюхи, керуючого партнера ангельського синдикату ICLUB (заснований TA Ventures), у зоні уваги клубу та фонду знаходяться 5 основних напрямів: fintech, deeptech, health- та biotech, D2C, enterprise tech.

Юрій Романюха, керуючий партнер ангельського синдикату ICLUB, заснованого TA Ventures

«Ми вбачаємо перспективи у робототехніці, Digital Health (з AI-персоналізацією) та використанні АІ в ПЗ. TA Ventures також розглядає сегмент оборонних технологій у ширшому контексті, враховуючи безпекові виклики, зокрема в галузі кібербезпеки, і має інтерес до технологій подвійного призначення. Тим паче Вікторія Тігіпко, як досвідчений трендвотчер та голова правління Українського фонду стартапів, стежить за розвитком українських стартапів і приділяє особливу увагу підтримці вітчизняного Defence Tech кластеру», — повідомив нам Юрій Романюха.

На думку ж Галини Ісаків, яка працює Head of Portfolio & Operations в українському інвестфонді SID Venture Partners, раптовий зліт ШІ-напрямку може супроводжуватись підводними каменями: так, реліз конкурентної моделі DeepSeek від китайського стартапу «зніс» сотні мільярдів доларів капіталізації в американських технологічних гігантів, і точно вплине на фандрейзинг-середовище; кожен наступний крок від таких гігантів як OpenAI, Antropic та інших може змінювати ситуацію.

Галина Ісаків, Head of Portfolio & Operations в українському інвестфонді SID Venture Partners

«Наш інвестиційний фокус не охоплює інвестиції у defence tech, проте ми активно дивимось проєкти із так званим Dual Use застосуванням, особливо на перетині великих даних, аналітики та AI. Ми намагаємось надавати підтримку стартапам у нішах, які добре розуміємо самі. Часто мова йде про AI та BigData, DeepTech-технології. Також фонд інвестує у FinTech, AdTech та B2B-вертикалі загалом. Ключовий фокус на стартапах із комерційним трекшеном, професійною командою та глобальними амбіціями», — розповіла експертка фонду SID Venture Partners.

За її словами, понад 90% фондів, запущених у 2021 році, поки не розподіляли прибутків своїм інвесторам — на ринок тисне відсутність нових IPO та зменшення M&A активності; і навпаки, у порівнянні із попередніми роками все більше стартапів закриваються чи підіймають раунди при старих (та навіть менших) оцінках. А ще венчурний світ зазнає концентрації — все більше грошей опиняються в руках в обмеженого кола топ-фондів, а новачкам треба вступати у ще більш агресивну конкуренцію.

«Глобально, ми все ще не оговтались після шокового періоду 2020-2021 років, коли роздуті оцінки та завищені очікування допомогли встановити рекорди у венчурному світі як за кількістю угод, так і у грошовому вираженні. Чим далі, тим більше буде очевидно, хто зміг адаптуватись до нових реалій», — пояснила нам Галина Ісаків.

Топ-20 цікавих стартап-інвесторів, що працюють в Україні

За 2024 рік, як повідомляє Forbes Ukraine, українські стартапи сумарно залучили $310,5 млн — була оголошена 241 угода; левову частку становили гранти за програмами Українського фонду стартапів та європейського проєкту Seeds of Bravery; дві третини суми забезпечив мегараунд на $200 млн шостого українського єдинорога Creatio, який оцінили у $1,2 млрд. Так виглядає динаміка українського венчура 2024👇

Інфографіка з сайту Forbes Ukraine

Зрозуміло, що стартапи залучали фінансування протягом минулого року як від українських інвестфондів, так і від іноземних. Ми зібрали невелику добірку із топ-20 цікавих стартап-інвесторів, що працюють в Україні.

Horizon Capital — провідна в Центрально-Східній Європі американсько-українська інвестиційна компанія, яка управляє шістьма фондами прямих інвестицій з активами понад $1,6 млрд та 30-річним інвестиційним досвідом у регіоні. Компанія є активним інвестором та підтримує підприємців-візіонерів, які трансформують бізнес-середовище. А ще Horizon Capital має понад 40 інституційних інвесторів. Головний виконавчий директор — Олена Кошарна. За даними аналітиків, це інвесткомпанія з найбільшим чеком в Україні. У 2022 році Horizon Capital оголосила про створення нового фонду прямих інвестицій в Україну Horizon Capital Growth Fund IV, що наразі має обʼєм коштів у $350 млн. Фокус — технологічні експортно-орієнтовані компанії з України та Молдови, які націлені на міжнародні ринки. «За останні 12 місяців інвестували понад $100 млн у п’ять компаній. Це EdTech-компанія Preply, MarTech-стартап Viseven, онлайн-школа програмування GoIT, IT-компанія Creatio. Ще одна інвестиція поки що залишається прихованою. Тож ми оптимістично налаштовані щодо України», — сказав у листопаді 2024 року старший партнер Horizon Capital Василь Тофан.

TA Ventures — один з найстаріших інвестиційних фондів в Україні, що продовжує інвестувати в український та міжнародний бізнес. Заснований Вікторією Тігіпко у 2010 році. У 2018 році TA Ventures запустив платформу для ангельських інвестицій ICLUB, з якою спільно інвестує у найперспективніші стартапи. На кінець 2024 року TA Ventures — найактивніший український венчурний фонд із 259 інвестиціями (включно з додатковими раундами у портфельні компанії), 83 екзитами й понад 150 активних стартапів у портфелі. З них, за словами Вікторії Тігіпко, 15 єдинорогів і 23 компанії з оцінкою від $100 млн до $1 млрд. На українські проєкти припадає менш як 10% портфеля TA Ventures. Фонд робить 60% інвестицій у США, 20% — у Європі, решту — у Південно‐Східній Азії, Латинській Америці, на Близькому Сході та Африці.

ICLUB — український ангельський синдикат, заснований у 2018 році фондом TA Ventures Вікторії Тігіпко. Мінімальна інвестиція у складі клубу наразі становить від $5000. За словами, керуючого партнера синдикату ICLUB Юрія Романюхи, на січень 2025 року клуб налічує 2000+ членів, які інвестували понад $60 млн у 87 угод та реалізували девʼять успішних екзитів. У 2024 році загальна сума коштів, проінвестованих членами ICLUB, склала $20 млн. Заробіток клубу становить 2,5% комісії за управління та 25% від вдалого виходу. Синдикат також сприяє створенню середовища, де інвестори можуть обмінюватися досвідом, розширювати свої знання про ринок і будувати мережу корисних контактів.

Юрій Романюха також розповів про найцікавіші угоди 2024 року:

▪️європейський бізнес з українським корінням Gropyus — стартап, що використовує передові технології для створення доступного, екологічного та автоматизованого житла;

▪️іспанський стартап TaxDown — платформа для швидкої подачі податкових декларацій та можливостями з оптимізації податкових зобовʼязань;

▪️американський стартап Perennial — SaaS-платформа, яка поєднує точну діагностику і чекапи для створення індивідуального плану оздоровлення;

▪️Kadeya — американський cleantech бізнес із замкнутим циклом для забезпечення водою працівників промислових майданчиків;

▪️Streamline — SaaS платформа з українським корінням на базі ML-алгоритмів, яка управляє ланцюгами постачання для середнього бізнесу у сфері виробництва та дистрибуції;

▪️De Soi — бренд напоїв, заснований співачкою Кеті Перрі, який пропонує безалкогольні аперитиви на основі натуральних адаптогенів.

«Минулий рік запамʼятався і яскравим екзитом ICLUB та TA Ventures із компанії Coterie: угода ввійшла до ТОП-5 найкращих за мультиплікатором і розміром. Наразі ми займаємося посиленням демократизації венчурних інвестицій, роблячи їх доступнішими для потенційних інвесторів. ICLUB працює над тим, щоб у найближчі 2-5 років кількість бізнес-ангелів клубу складала від 5000 до 10000. Також за цей період ми плануємо залучити від $50 до $250 млн інвестицій», — повідомив нам Юрій Романюха.

Toloka — синдикат приватних інвесторів, заснований у жовтні 2023 року. За перший рік роботи команда проінвестувала 12 угод на суму більше ніж $12 млн. Мінімальна сума угоди для учасників — від $5000. Засновниками синдикату є Олександр Колб, Тарас Кириченко та Ігор Шойфот. Toloka обирає для інвестицій переважно компанії, що працюють на великих та розвинутих ринках (Північна Америка, Європа тощо), а горизонт інвестування вказує на 3-5 років. Частину прибутку партнери синдикату передають на підтримку ЗСУ або фондів, що підтримують Україну та українців. У 2024 році синдикатом було залучено 1000+ партнерів для інвестування. Синдикат інвесторів Toloka залюбки консультує українські стартапи, менторить підприємців, а також надає підтримку та поради.

COO в Toloka Анна Білик повідала про такі успішні стартапи синдикату:

▪️інвестиція в компанію Scale AI, яка є основою майже для всіх компаній, що займаються штучним інтелектом; цей проєкт розмічає дані, створює масиви даних під різні запити; компанія вже має оборот понад $1 млрд;

▪️інвестиції в компанію Bolt, яка є лідером на ринку транспортних послуг; в неї було проінвестовано навіть два рази;

▪️інвестиція у цікавий стартап у ШІ-сфері — проєкт Capacity, який створює асистентів для відділів продажів та суппортів гучного кола компаній.

«Toloka інвестує передусім не в українські стартапи, а у швидкозростаючі проєкти світового рівня. З усім тим у нас в портфоліо є два стартапи з українським корінням: NewHomesMate — компанія з галузі property tech, яка має українських засновників і працює на ринку США; та компанія Gin e-bikes, що виробляє електробайки в Британії, в ній однією із засновниць є українка з Харкова. Якщо ви український підприємець і хочете отримати консультацію, то звертайтеся, ми відкриті», — зазначила Анна Білик.

За її словами, в планах на найближче майбутнє у синдикату Toloka продовжувати нарощувати свій портфель: «За другий рік роботи хочемо як мінімум подвоїти чи навіть потроїти суму інвестицій. З 1000 інвесторів за рік ми збираємося дійти до 2000 інвесторів, а також хочемо мати нашого представника в кожній великій стартап-агломерації світу. А ще у нас буде зростати наша команда: посилюватимемо напрямок deal flow — йдеться про аналітиків, які займаються пошуком стартапів; будемо розширювати команду, яка працює з нашими limited partners, тобто з інвесторами».

Angel One Venture Fund — створений Українським католицьким університетом. Першим інвестором фонду став Адріан Сливоцький — один із топ світових бізнес-мислителів. Фонд має на меті інвестувати в українські стартапи, сприяти реалізації їхніх ідей та розвивати стартап-культуру в Україні. Керівництво університету зібрало $1,5 млн ще у 2021 році, після початку повномасштабного вторгнення допомагало організовувати синдикативні угоди, а у 2024 році залучило ще $1 млн, який також буде направлений на інвестиції. Фонд інвестує в українські стартапи на стадіях pre-seed та seed та вказує середній чек у $200 000. У 2023 році було проінвестовано 4 угоди, а у 2024 році через синдикати закрито ще 7 угод. Angel One Venture Fund надає стартовий капітал для масштабування стартапів, заснованих на технологіях, інноваціях та інтелектуальній власності, створених українськими засновниками.

Фонду ще немає двох років, але, за словами керуючого партнера Angel One Івана Петренка, встиг вкластися в чотири цікавих стартапа:

▪️Clearly — платформа, яка поєднує психотерапевтів, психологів та клієнтів; тут є великий ринок в Україні та закордоном; стартап починав з України, а зараз вже виходить на іспаномовні ринки та розвивається там;

▪️Go to You — платформа для виробників зарядок для електромобілів; це вже доволі зріла компанія, яка працює глобально; їхній основний ринок — США; платформа впроваджує свої послуги вже у декількох десятках країн;

▪️Mosqitter — компанія, яка має на меті врятувати світ від малярії; це і хард і софт; у них є хард — це пристрій для промислового застосування, який на певній площі імітує подих людини, приваблює комарів і відповідно бореться з ними; зараз компанія готується до запуску mosqitter mini — це невеликий пристрій в b2c категорії, який буде продаватися, як домашній засіб для боротьби з комарами;

▪️Zeely — це платформа, яка за допомогою штучного інтелекту генерує контент в соцмережах для малого та середнього бізнесу, заміняючи маркетологів, створюючи рекламний контент; стартап зараз активно вивчає для себе новий ринок і готується до виходу на нього: до цього це був b2c, а зараз команда збирається виходити на b2b.

«Ми бачимо, що від початку інвестицій, наш портфель зріс в оцінці приблизно на 60%, що є дуже хорошим показником. Це не real money, це так звані paper money, але однак за ними ми оцінюємо успіх своїх стартапів і бачимо, що є прогрес», — пояснив нам Іван Петренко.

Представники фонду також активно розглядають питання інвестицій в українські в miltech-стартапи. Оскільки Angel One Venture Fund не може напряму інвестувати в такі проєкти, фонд пішов шляхом синдикативних угод. «У нас є пул інвесторів, яких ми залучили. І ми шукаємо defense-стартапи, готуємо їх і, якщо виявляється інтерес у наших інвесторів, то допомагаємо укладати угоди. Ми зробили вже 7 інвестицій впродовж останнього року. Це все українські проєкти», — розповів фахівець.

Чотири такі інвестиції, про які можна говорити, виглядають так:

▪️Swarmer — автономні ШІ-рішення для роїв безпілотників без привʼязки до платформи виробника;

▪️Mantis Analytics — ШІ-стартап, який допомагає держорганам, безпековим установам, аналітичним центрам та волонтерським командам чинити ефективний спротив в інформаційному полі;

▪️Frontline — займається розробкою та виробництвом роботизованих систем для Сил безпеки та оборони України;

▪️Buntar Aerospace — defence tech стартап, що розробляє продукти дальньої розвідки: БпЛА Buntar One і software для планування та виконання розвідувальних місій.

Загальна сума інвестицій в miltech-проєкти сягнула $1 млн.

«Якщо говорити про defense tech напрямок, то ми зараз працюємо над запуском окремого фонду, щоб вже інвестувати як фонд. Вже є інвестори, які готові інвестувати в це і ми працюємо над цим напрямком. Якщо говорити про конвенційний напрямок фонду, то тут є 4-5 команд, які ми зараз розглядаємо. Сподіваюсь, що впродовж 2025 року ми від 4 до 6 інвестицій зробимо в конвенційні стартапи. В планах на 2025 рік в ідеалі шість інвестицій в конвенційні стартапи й шість інвестицій в defense-напрямок», — підсумував керуючий партнер Angel One Venture Fund.

Nezlamni — український інвестиційний фонд, який був заснований у 2024 році чотирма партнерами-засновниками компанії Uklon: Дмитром Дубровським, Сергієм Смусем, Вікторією Дубровською та Віталієм Дятленком. Фонд фокусується на defence tech. Обʼєм фонду сягає $2 млн, план — проінвестувати до 10 стартапів. Станом на лютий 2025 року у фонду вже є п'ять інвестицій: Himera, Buntar Aerospace, Ailand Systems, Mantys Analytics та Frontline.

«Ми вважаємо, що сфера defence tech має значний потенціал і є надзвичайно важливою сьогодні. Багато наших портфельних проєктів уже демонструють успіх — залучають потужних іноземних інвесторів, вибудовують міжнародні партнерства та, що найголовніше, забезпечують українських військових ефективними технологіями. Збираємося продовжувати інвестувати в технологічні рішення та допомагати компаніям ставати успішними», — повідали нам у фонді Nezlamni.

SMRK VC Fund — український венчурний фонд інвестицій в IT-стартапи, які знаходяться на різних стадіях розвитку. Проєкт з'явився восени 2013 року і з того часу підтримує IT-продукти, концентруючись на фінансуванні стадій seed- і Round A. Це один з небагатьох українських інвестиційних фондів, що готовий вкладати в hardware на ранніх стадіях. Його засновниками є Олександр Косован та Олександр Довженко. Фонд інвестує в українські стартапи від $500 000 до $1,5 млн. Наразі у портфелі фонду знаходиться 11 активних проєктів.

За словами партнера SMRK VC Fund Влада Тісленка, серед найуспішніших інвестицій фонду за останні три роки є вкладення в такі стартапи:

▪️Esper Bionics — виробник біонічних протезів; за три роки випустили продукт на ринок, виробили сотні протезів, запустили партнерства з топовими організаціями в Україні та США, залучили $5 млн інвестицій;

▪️Osavul — ШІ-стартап з протидії дезінформації; запустили продукт на ринок, зробили десятки проєктів, зокрема, профінансованих Єврокомісією та НАТО, залучили $4 млн інвестицій;

▪️Deus Robotics — розробник систем роботизації логістичних компаній; інтегрували нових роботів у свою платформу, отримали довгострокові контракти з «Новою Поштою» і британським DPD, залучили понад $5 млн.

Щодо проблем, з якими стикається фонд, інвестуючи сьогодні в українські стартапи Влад Тісленко виділив складність бронювання та високий рівень стресу в Україні. У найближчому майбутньому SMRK буде продовжувати інвестувати в українські стартапи та надавати стратегічне супроводження портфельним компаніям, а також планує зібрати новий фонд.

«За останній рік в інвестиційному полі накопичилося багато негативу. Головна проблема, яку бачу, — державі не потрібні інвестори та інвестиції. Робиться надто мало, а подекуди навіть навпаки — ухвалюються рішення, що шкодять інвестклімату й не створюють умов для капіталовкладень. Але інвестиції потрібні: країні — для виживання, компаніям — для розвитку. На жаль, держава цього не розуміє», — заявив на панельній дискусії під час заходу щодо 3-ї річниці «Дія.City» Олександр Косован, CEO MacPaw та співзасновник інвестиційного фонду SMRK VC Fund.

SID Venture Partners — український інвестиційний фонд, створений у 2021 році з обʼємом у $10 млн. Він вже має понад 20 інвестицій в компанії з українськими засновниками, серед яких Awesomic, Finmap, Liki24, Haiqu та інші. Середній чек — $200 000, географія — Україна, Центрально-Східна Європа. Інвестиційний фонд наразі має дванадцять генеральних партнерів, багато з яких так чи інакше повʼязані зі шведсько-українською IT-компанією Sigma Software. А ще у SID Venture Partners є 31 інвестиційна угода на суму понад $5,5 млн.

«Багато зі стартапів, що ми проінвестували протягом останніх трьох років, тільки набирають обертів та активно розширюють свій бізнес. Так, наприклад, маркетплейс Liki24 за цей час вийшов на вісім міжнародних ринків у ЄС, дизайн-стартап Awesomic став офіційним партнером флагманського акселератора Y Combinator, квантовий стартап Haiqu завойовує багатомільйонні гранти із провідними лабораторіями, а сервіс із пошуку нерухомості Jome закриває угод на десятки мільйонів доларів щомісяця. Також ми вже маємо один екзит — портфельну AI-компанію ELAI.IO придбала американська корпорація Panopto», — розповіла нам Head of Portfolio & Operations в SID Venture Partners Галина Ісаків.

У планах фонду активно інвестувати в українських фаундерів, а також у глобальні стартапи. «Зараз SID підсилює присутність у Кремнієвій Долині — ми проводимо там ексклюзивні івенти, маємо партнерів, інвестуємо у стартапи із Y Combinator. В майбутньому плануємо підняти додаткові кошти для розширення інвестактивності: це буде один фонд схожого формату, та новий під більші раунди», — підсумувала Галина Ісаків.

Green Flag Ventures — американський інвестиційний фонд, який має на меті проінвестувати до 25 українських компаній, що працюють у форматі Dual Use: зазвичай це оборонні технології, що можуть мати використання й у цивільному житті. Засновники — Джастін Зііф та Дебора Ферламб. Розмір фонду не розкривається, але максимальний чек — близько $1 млн, також Green Flag Ventures закладає можливість повторного інвестування.

U.Ventures — один із н

D3 — фонд, орієнтований на miltech і defence tech в Україні. За — фонд, орієнтований на miltech і defence tech в Україні. За даними видання scroll.media, обʼєм фонду оцінюють у $30 млн, серед інвесторів — колишній керівник Google Ерік Шмідт. За інформацією PitchBook, фонд вже зробив 16 інвестицій у 15 стартапів. Початковий чек — $125 000, але угоди можуть бути значно вищі. Як сказано на сайті фонду,

Vesna Capital — і — і

1991 Ventures — інвестиційний фонд обʼємом понад $18 млн, родом з Великої Британії, але націлений на стартапи з України та Центрально-Східної Європи. Заснований українцями Денисом та Віктором Гурськими. В планах — зробити близько 40 інвестицій. Фокус уваги інвестфонду направлений на галузі Govtech, Cybersecurity та Fintech.

United Angels Network — інвестиційний клуб, мета якого — спільні ангельські інвестиції. Створенний Іваном Дмитрасевичем та Олександром Ремінним у 2024 році. На кінець грудня через клуб було проінвестовано 9 проєктів на суму $950 000. Учасники клубу сплачують внесок у $3000 щорічно, мінімальна сума інвестицій у стартап для учасників — від $10 000.

ZAS Ventures — венчурний інвестфонд з Києва, географія інвестицій — Україна та Центрально-Східна Європа. Засновники фонду — Андрій Зінчук та Артем Волхонський. З моменту заснування фонд вже проінвестував понад $2 млн у 6 стартапів, двічі на різних стадіях — у ШІ-стартап Zeely, який генерує контент в соцмережах для бізнесу.

SMOK Ventures — інвестиційний фонд, що вкладається у стартапи Центрально-Східної Європи. Він є частиною глобальної мережі фондів на чолі з Полом Брагіелем. Загалом інвестиційна структура має понад $400 млн під управлінням та зосереджена на ринках, що розвиваються. Інші два партнери SMOK Ventures — колишня СЕО ReaktorX Діана Козярська і технологічний підприємець Борис Мусієлак. В Україні команду представляє принципал фонду Олександр Яценко. На січень 2025 року у SMOK Ventures закрито 4 інвестиції в українські стартапи. Фокус уваги фонду направлений на штучний інтелект, Software, Gamedev та ін.

Flyer One Ventures — у — у

N1 — український інвестиційний фонд, створений підприємцем Никитою Ізмайловим ще у 2018 році. До 2022 року фонд встиг проінвестувати до $10 млн, зараз у портфелі фонду — 4 стартапи. Основний фокус фонду — Fintech, оскільки команда N1 має експертизу у цій сфері. Зараз фонд сфокусований на підтримці стартапів, у які вже встиг проінвестувати.

Digital Future — український інвестиційний фонд підприємця Олексія Вітченка. До початку повномасштабного вторгнення проінвестував кілька десятків мільйонів доларів у понад 30 стартапів, відновив активність у 2024 році. Фокус уваги інвестиційного фонду направлений сьогодні на штучний інтелект, Fintech, HealthTech та B2B SaaS. Найвідоміші екзити — стартап з кібербезпеки SOC Prime та маркетплейс репетиторів Preply. У жовтні 2022 року керуючим партнером інвестиційного фонду Digital Future став стартапер та бізнес-ангел Дмитро Білаш.

Roosh Ventures — український венчурний інвестиційний фонд, який запустили у березні 2021 року співзасновник стартапу Reface Денис Дмитренко та ранній інвестор Сергій Токарєв. Як пояснювали тоді засновники, Roosh Ventures влаштований за так званою вічнозеленою моделлю — він реінвестуватиме зароблене на успішних угодах, а не формуватиме класичні фонди з 5-10-річним терміном життя. Інвестфонд вкладається у стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А в різних індустріях, фокусуючись переважно на сфері корпоративних SaaS-рішень, Fintech, геймінгу та продуктах на базі ШІ. За чотири роки фонд проінвестував у такі стартапи, як Deel, TheGuarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Arkis і понад 40 інших компаній. Roosh Ventures має офіси у Києві, Парижі та Лондоні.

А ось Україна, схоже, має шанс стати одним із глобальних defense tech хабів світу. «Партнери захоплюються експертизою наших розробників, а також тим, що українські рішення показують свою ефективність на реальному полі бою. Український defense tech став цікавим не тільки з погляду технологій, а і як бізнес. Зараз до українських розробок проявляє зацікавленість понад 100 інвестиційних партнерів з більш як 30 країн світу. Серед них — великі венчурні фонди, ангельські синдикати, приватні інвестори», — сказав у одному із нещодавніх інтерв'ю віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.