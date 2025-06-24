OpenAI забирає клієнтів у Microsoft, загострюючи конкуренцію між партнерами

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Минулої весни фармацевтична компанія Amgen повідомила, що хоче впровадити Microsoft Copilot для 20 тисяч співробітників — це було важливим доказом віри у багатомільярдні інвестиції Microsoft у генеративний ШІ. Але вже за рік Amgen перейшла на конкурентний продукт — ChatGPT від OpenAI, пише Bloomberg.

Ця ситуація ускладнює відносини між Microsoft і OpenAI. Хоч Microsoft і є найбільшим інвестором стартапу, вона паралельно розвиває власні моделі й навіть підтримує конкурентів OpenAI. OpenAI натомість активно розширює платні сервіси для бізнесу й уже має 3 мільйони платних корпоративних користувачів — на 50% більше, ніж кілька місяців тому. Microsoft же стверджує, що Copilot обслуговує 70% компаній зі списку Fortune 500, а кількість платних користувачів зросла утричі.

Зараз обидві компанії фактично пропонують схожі рішення — розумних асистентів для роботи з текстами, аналізу даних або створення звітів. Але користувачі, знайомі з ChatGPT у побуті, легше погоджуються користуватися ним і в офісі. Microsoft прагне виділити Copilot через глибоку інтеграцію у власні сервіси й багаторічний досвід роботи з корпораціями. Проте навіть ці переваги не гарантують лідерства.

Деякі клієнти віддають перевагу Copilot через нижчу ціну — $30 на місяць порівняно з $60 у ChatGPT Enterprise. Але OpenAI вже розробляє гнучку модель ціноутворення, яка прив’язана до обсягу використання, тому її ціна може виявитися конкурентною.

На тлі цієї конкуренції Microsoft звітує про великі угоди — як із Barclays, Accenture і Volkswagen, де по 100 тисяч працівників користуються Copilot. Однак для Microsoft важливо залучати ще більше користувачів, інакше ринок продовжить схилятися до ChatGPT.

Тож конкуренція між Microsoft і OpenAI лише набирає обертів. Хто з них переможе — покаже лише час.

До речі, нещодавно також з'явилась інформація, що OpenAI хоче послабити контроль Microsoft над своїми ШІ-продуктами та обчислювальними ресурсами, а також забезпечити згоду технологічного гіганта на перетворення організації на прибуткову компанію.