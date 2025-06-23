Цукерберг взявся переманювати фахівців з ШІ, пакети виплат від Meta сягають по $100 млн

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Марк Цукерберг тепер особисто контролює найм фахівців зі штучного інтелекту в Meta, пропонуючи неймовірніші винагороди та навіть можливі поглинання стартапів. Мета компанії – наздогнати суперників і закрити прогалини в розвитку власних систем ШІ, повідомляє The Wall Street Journal.

Цього року в Meta пройшов ряд реструктуризацій після критики через затримку з випуском нових моделей штучного інтелекту та звинувачень у маніпуляціях. У квітні компанія зіштовхнулася з критикою щодо використання рейтингу Chatbot Arena від LM Arena, який, як зазначається в дослідженні, надавав розробникам ШІ можливість маніпулювати тестами продуктивності своїх моделей. Meta приватно тестувала 27 варіантів моделей на Chatbot Arena в період з січня по березень, якраз перед випуском Llama 4. Під час анонсу компанія оприлюднила лише результат однієї моделі – тієї, що опинилася на вершині рейтингу Chatbot Arena.

У відповідь на ці невдачі Цукерберг останніми місяцями розсилав персональні листи та повідомлення в месенджері WhatsApp провідним дослідникам, інженерам із розробки інфраструктури та засновникам стартапів. Деяким кандидатам він пропонував компенсації, що перевищують $100 млн, або обговорював купівлю їхніх проєктів.

Щоб організувати найм, Цукерберг створив приватний чат у WhatsApp під назвою "Recruiting Party 🎉" за участі керівників Meta із підбору персоналу. Він особисто аналізує наукові публікації кандидатів, організовує з ними вечері в резиденціях Meta в Пало-Альто та Лейк-Тахо й навіть планує, де стоятиме їхній робочий стіл.

Meta обіцяє обраним працівникам доступ до необмежених обчислювальних потужностей і фінансування користуючись з величезних доходів від реклами. Проте кандидати побоюються частих реструктуризацій і невизначеності в керівництві компанії. Додатково протиріччя створює позиція головного вченого Meta з ШІ Янна Лекуна, який сумнівається в тому, що нинішній підхід до великих мовних моделей призведе до справжнього «суперінтелекту».

Цукерберг ставить перед новою командою з близько 50 осіб завдання досягти "колосальних проривів", аби створити ШІ, що перевершить людський інтелект. Але з огляду на контрпропозиції від OpenAI та високу конкуренцію шанси Meta на успіх лишаються невизначеними.

Поміж потенційних наймів були співзасновники OpenAI Джон Шульман і Ілля Суцкевер, а також розробник відеогенератора Sora Білл Піблз. Крім того, Meta вклала $14 млрд у стартап Scale AI, CEO якого, 28-річного Александра Ванга, призначено керівником нової "Лабораторії суперінтелекту". Проте більшість запрошених Цукербергом ШІ-спеціалістів відмовилися переходити в Meta, а Сем Альтман з OpenAI запевняє, що ключові співробітники залишаються в його команді.

"Поки що жоден із найкращих наших фахівців не погодився на ці пропозиції", — жартома відзначив Альтман на недавній галузевій конференції.

У Meta відмовилися від подальших коментарів, пославшись на стандартну оцінку "корисного партнерства" та впевненість у подальшому розвитку ШІ.