Система охорони здоров’я розвивається завдяки сучасним технологіям, і одна з ключових інновацій належить Salva Health у Колумбії. Компанія розробила портативний пристрій на основі штучного інтелекту для виявлення раку молочної залози та нещодавно виграла Startup Battlefield на TechCrunch Disrupt 2024.

В інтерв’ю Mezha.Media CEO Salva Health Валентина Аґудело розповіла про те, як розроблявся пристрій, скільки коштує його виробництво та про плани компанії на майбутнє.

Насамперед вітаємо з перемогою на Startup Battlefield! Що ви відчуваєте з цього приводу?

Disrupt – одна з найбільших платформ для стартапів у світі, і вже сама можливість взяти участь була надзвичайно приємною. Це був чудовий досвід для нас, щоб зрозуміти, як взаємодіяти з інвесторами в Кремнієвій долині та дізнатися про новітні технології.

Перемога в конкурсі була приголомшливою. Я щиро захоплююся іншими учасниками та вважаю їх надзвичайно кваліфікованими. Їхні рішення є максимально інноваційними, зі значущими цілями, це справді надихало нас.

Зрештою, я думаю, що все звелося до представлення проривних рішень, які також мали значущий вплив. Я дуже вдячна суддям за те, що вони визнали глибинну мету Salva Health, а також її інноваційний підхід.

Загалом, це був неймовірний досвід. Результати перемоги також були дивовижними. Ми отримали великий інтерес, як з погляду інвестицій, так і комерційних можливостей.

Як я розумію, ви вирішили створити пристрій близько шести років тому. Можете розповісти про це детальніше?

Насправді ідея пристрою для виявлення раку молочної залози з’явилася ще під час мого навчання в університеті. У нас був внутрішній конкурс з підприємництва, і для участі в ньому я об’єдналася з двома своїми найкращими друзями.

Разом ми розробили теоретичний проєкт зі створення пристрою, який міг би виявляти рак молочної залози на ранніх стадіях у недостатньо охоплених послугами групах населення. Ідея спершу була теоретичною, частково натхненною тим, що мама одного друга хворіла на рак щитовидної залози, а мама іншого – на рак молочної залози.

Тоді ми виявили іронію щодо смертності від раку молочної залози: він має один із найвищих показників виживання при ранньому діагностуванні, проте залишається основною причиною смертності від раку серед жінок. Якби ми могли вчасно доставити пацієнтів до лікарів, лікарі могли б їх успішно лікувати. Тож ми зрозуміли, що ми, як підприємці, маємо розв’язати цю проблему.

Наш проєкт переміг у внутрішньому конкурсі шість років тому, що зміцнило нашу віру в його важливість. Ми почали зі встановлення зв’язків з людьми, яких знали, та уклали партнерство з дослідницькою лабораторією, яка спеціалізується на інноваційних рішеннях в онкології – разом ми розробили наш перший MVP.

Після кількох випробувань ми побачили тенденції, які вказували на те, що ця концепція справді може бути життєздатною. Це призвело до партнерства зі страховою компанією, і за її підтримки ми змогли розробити весь протокол дослідження.

Ми витратили майже п’ять років на процес дослідження та розробки. COVID-19 трохи затримав нас, але це була дуже потужна фаза досліджень, і врешті-решт ми досягли моменту, коли можемо офіційно запустити пристрій.

Можете детально пояснити, як він працює? І як ви використовуєте в ньому штучний інтелект?

Пристрій називається Julieta, і він насправді досить простий. Ми розробили його з урахуванням недостатньо охоплених послугами верств населення та сільських районів, тому основна увага була приділена портативності та простоті використання. Він не потребує постійного доступу до електрики чи стабільного інтернет-з’єднання. Лише на одному заряді ми можемо провести понад 1 000 скринінгів.

Шість електродів для кожної молочної залози розміщуються на грудній клітці жінки та підключаються до пристрою. Потім система з’єднується через Bluetooth з інтерфейсом користувача — це може бути смартфон, планшет або комп’ютер. Тест можна розпочати простим натисканням кнопки “Старт” на інтерфейсі.

Пристрій спочатку проводить внутрішню перевірку, щоб переконатися, що електроди підключені належним чином, а потім починає дослідження. Після цього він експортує дані вимірювань. Ці дані надсилаються до нашого штучного інтелекту, де вони інтерпретуються, а результати повертаються назад до інтерфейсу користувача.

Щодо штучного інтелекту, є два основні компоненти. Перший – це прогностичний ШІ, який інтерпретує результати та надає оцінку ризиків. Другий – це автоматизаційний ШІ, який забезпечує повну автоматизацію процесу скринінгу.

Ми надаємо оцінку ризику раку молочної залози, а не діагноз. Наша система визначає жінок, яких слід пріоритизувати для подальшої діагностики та лікування. Зокрема, пристрій розподіляє жінок на тих, хто має ризик раку молочної залози, здорових, з аномаліями без ознак злоякісності або з аномаліями з потенційною злоякісністю. З цією інформацією система охорони здоров’я може пріоритизувати пацієнток, які потребують належної діагностики.

Чи правильно я розумію, що на цей час у вас є лише прототип вашого пристрою?

Ні, ми вже закінчили розробку пристрою, і процес валідації завершено. Ми чекаємо на отримання дозволу в Колумбії, це має відбутися на початку наступного року, щоб ми могли розпочати комерційний запуск. Насправді ми вже провели скринінг понад 2 300 пацієнтів у 11 медичних центрах у чотирьох містах Колумбії.

Що вам потрібно для виробництва цього пристрою, і наскільки це дорого? Також, скільки пристроїв ви плануєте виготовити наступного року і, можливо, через 10 років?

Щодо вартості, то пристрій насправді дуже дешевий у виробництві – він коштує нам приблизно $300 за один пристрій. Така низька вартість є великою перевагою, оскільки дозволяє нам ефективно масштабувати виробництво. Ми вже передали на аутсорсинг частину виробництва і ланцюжка поставок, що робить процес ще більш економічним. Наша мета на наступний рік – почати з 200 пристроїв у Колумбії, з наміром досягти 2 000 до кінця року. Згодом ми сподіваємося розширити виробництво до мільйонів пристроїв.

Ви збираєтеся виробляти та запускати його в Колумбії. Чи плануєте ви продавати його за кордоном – у США, Європі чи Азії?

Так, виробничий процес є дещо змішаним. Ми імпортуємо сировину з країн-постачальників, наприклад, з Китаю, а потім робимо остаточну збірку продукту в Колумбії.

Наша стратегія інтернаціоналізації базується на розширенні шляхом регуляторних дозволів. Оскільки це медичний пристрій, нам потрібен санітарний дозвіл у кожній країні, куди ми виходимо. Зараз ми чекаємо на отримання дозволу в Колумбії, який охоплює шість країн Латинської Америки. Це наш перший крок до розширення в Латинській Америці.

Тоді ми плануємо отримати сертифікат FDA у Сполучених Штатах. Після цього ми зможемо вийти на ринок CE в Європі, розширитися до Південно-Східної Азії, а потім до інших регіонів, таких як Африка та Австралія, отримавши дозвіл TGA.

Отже, наш графік зосереджений на наданні послуг недостатньо охопленим верствам населення шляхом розширення в Латинській Америці, Південно-Східній Азії та Африці. Для розвинених країн ми пріоритизуємо отримання дозволу FDA для ринку США, а потім розширимося в Європу.

Ви згадали, що собівартість виробництва становить близько $300. Як ви фінансуєте проєкт?

Ми завершили pre-seed раунд фінансування, який дозволив нам профінансувати весь етап досліджень і розробки проєкту. У цьому раунді ми отримали підтримку переважно від бізнес-ангелів, а також одного венчурного інвестора та декількох грантів, які сприяли нашому прогресу.

Тепер ми розпочинаємо seed раунд і шукаємо венчурний капітал і великих інвесторів, зацікавлених у підтримці нас на етапі запуску проєкту.

Скільки людей у вашій команді? Чи плануєте ви розширюватися за межі Колумбії в інші країни?

На цей момент наша команда складається з 12 експертів, і ми перебуваємо в процесі найму ще двох фахівців. Це збільшить нашу команду до 14 осіб у листопаді.

До нашої команди входять фахівці з біомедичної інженерії, математики, обчислювальної галузі, бізнес-адміністрування та розробки програмного забезпечення, що робить її дуже збалансованою та надійною командою.

Ми плануємо розширюватися далі, можливо, наприкінці наступного року, коли ми завершимо наш раунд фінансування і почнемо комерційний запуск. На той момент ми будемо шукати можливості для найму на міжнародному рівні.

Чи можливо, що в майбутньому жінки зможуть зайти у звичайний магазин і купити ваш пристрій для особистого використання без необхідності відвідувати лікарню?

Так. Зараз ми підходимо до нашого продукту з двома різними комерційними напрямками: інституційним та персональним. Інституційний напрямок – це той, який ми запускаємо першим, і він включає пристрій, який ми представили на TechCrunch.

Цей пристрій насамперед призначений для використання в комерційних установах, де ним можуть користуватися багато жінок. Нашими основними клієнтами для цього напрямку є страхові компанії, медичні центри та аптеки.

Продукт для особистого користування все ще перебуває в розробці. Хоча в ньому використовується та сама основна технологія, ми переробляємо фізичні компоненти, щоб людям було зручніше придбати та використовувати його вдома. Ця версія дозволить користуватися пристроєм особисто, наприклад, вам та вашій родині.

Які короткострокові та довгострокові цілі Salva Health?

У короткостроковій перспективі нашою головною метою є запуск нашого продукту та розширення по всій Латинській Америці.

У довгостроковій перспективі, за минулі шість років ми набули значного досвіду роботи в системі охорони здоров’я, що дозволило нам виявити як бар’єри, так і можливості, які можна вирішити за допомогою технологій. Наш перший продукт зосереджений на раку молочної залози, але Salva Health має дуже широке бачення, яке виходить далеко за межі цього.

Ми визначили можливості для використання подібних пристроїв для раннього виявлення захворювань в інших сферах. У міру розширення ми плануємо зосередитися на серцево-судинних захворюваннях і діабеті. Такий підхід створює значні можливості вплинути на життя мільйонів людей, забезпечуючи раннє виявлення цих критичних станів.

Хоча рак молочної залози залишатиметься центральним напрямком діяльності Salva Health в найближчому майбутньому, наше довгострокове бачення полягає в розширенні діяльності в інших сферах раннього виявлення захворювань. Завдяки нашому досвіду, підтримці та залученню пацієнтів ми впевнені, що зможемо впоратися з цими викликами.