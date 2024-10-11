Український Legal Tech: успішні кейси та вплив штучного інтелекту

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Що таке Legal Tech та коли він з’явився?

Піонером у впровадженні рішень Legal Tech є США. Там у 1977 році виникла перша Legal Tech компанія LexisNexis, яка почала надавати доступ до багатогалузевих баз даних. А на початку 2000-х вже почали з'являтися перші стартапи, які використовували саме IT у вирішенні юридичних завдань. Серед таких компаній можна назвати Rocket Lawyer та LegalZoom, що надавали та продовжують надавати послуги зі створення динамічних документів, розумних контрактів та правових консультацій.

Компанії LegalZoom та Rocket Lawyer є одними з найстаріших у Legal Tech

Загалом галузь Legal Tech сьогодні поєднує різні юридичні практики та цифрові технології, створюючи як комп'ютерні програми у широкому сенсі, так і офлайн та онлайн мобільні застосунки, чатботи, скрипти, пошукові системи з метою підвищення ефективності, швидкості, якості, зручності та економності вирішення тих чи інших юридичних завдань. Як наслідок, це тягне за собою зниження собівартості юридичних послуг, оскільки основними ціноутворюючими факторами в юридичній практиці є складність виконуваної роботи та витрачений на це час.

Існує припущення, що термін Legal Tech співвідноситься з терміном Legal Hack, з яким тісно пов'язаний міжнародний рух Legal Hackers.

Міжнародний рух Legal Hackers об'єднує юристів, айтівців та вчених

Цей рух народився у 2011-2012 роках в Америці. Йдеться про глобальну спільноту юристів, айтівців та вчених у більш ніж 150 містах світу, які вивчають та розробляють творчі рішення з найостріших проблем на межі права та технологій. Спільнота проводить зустрічі, хакатони, семінари, під час яких виявляє проблеми та можливості, за яких IT-рішення можуть покращити доступ до правосуддя, а також адаптувати законодавства різних країн та юридичні практики до технологій. Навесні 2017 року до руху долучилася й українська спільнота Kyiv Legal Hackers.

Українська спільнота Kyiv Legal Hackers

Організація позиціює себе як перший Український чаптер і частина міжнародної спільноти. Її учасники обмінюються досвідом та будують інноваційні рішення у сфері права.

Якщо пригадати історію виникнення Legal Tech в Україні, то, схоже, що довгий час тут панувала державна монополія, адже доступ до різних реєстрів та баз даних був переважно у держави. Але на згадку приходить, мабуть, один із перших приватних сервісів — LegalTech-інструмент для роботи з реєстрами «ЛIГА:ЗАКОН». В інтернеті можна знайти інформацію про те, що аж у 1992 році українські вчені Сергій і Марина Бондаренки та Володимир Єгіпко створили першу версію цієї інформаційно-правової системи, яка містила дані про діючі на той час закони та інші нормативно-правові акти. Інформаційним партнером системи був Кабінет Міністрів України. А Windows-версія системи «ЛІГА:ЗАКОН» з'явилася у 1995 році та розповсюджувалась через компакт-диски. Зараз це всім відома група компаній «ЛІГА», куди входить медіахолдинг Ligamedia.

У світі ж наразі спостерігається стрімкий розвиток цієї галузі, що в тому числі пов'язано із впровадженням ШІ у різні сфери життя. Нижче наведено список найбільших інвестицій у проєкти Legal Tech за останні 10 років. Дані від відомого юридичного журналіста Боба Амброджі.

У 2021 році глобальний ринок Legal Tech продемонстрував солідні доходи, досягнувши позначки у $27,6 млрд. Спостерігається позитивна тенденція зростання ринку, яка триватиме і далі: очікується, що до 2027 року ринок зростатиме за складеною річним темпом зростання (CAGR) на понад 4%.

Дані із сайту Statista

Важливими епіцентрами інновацій у сфері Legal Tech є Європа та Північна Америка, де знаходяться різноманітні компанії, які активно впливають на трансформацію юридичного ринку. Примітними гравцями є США та Велика Британія, країни з давньою історією юридичних послуг і з високою концентрацією технологічних інноваційних хабів.

Українські проєкти та стартапи галузі Legal Tech

За даними дослідження ГО "Legal Innovations", український ринок Legal Tech, попри відносну новизну, показує швидкі темпи росту. За оцінками експертів, до 2025 року він може сягнути $100 млн. Зростання вимагатиме від галузі подолання ряду існуючих викликів, включно з покращенням правової регуляторної бази для штучного інтелекту, збільшенням рівня довіри до онлайн-послуг, пристосуванням юридичної професії до нових умов та забезпеченням адекватного фінансування для інновацій.

Говорячи про українські Legal Tech проєкти, спочатку хочеться згадати найзнаковіші. Наприклад, AXDRAFT, який у 2017 році заснували брати Юрій та Олег Заремби. Він надає послуги з автоматизації юридичних документів. У квітні 2019 року стартап закрив раунд фінансування на суму $1,1 млн. У рамках раунду його оцінили у $10 млн. А вже у грудні 2020 року AXDRAFT продали міжнародній legaltech-компанії Onit. Брати залишити стартап і запустили новий проєкт — AISDR, який автоматизує пошук продажів, використовуючи генеративний ШІ.

Сумною виявилася доля українського сервісу для реєстрації торгових марок PatentBot. Він припинив свою роботу через війну. Раніше його оцінювали в $1,5 млн. Одним із найвідоміших і найуспішніших є український проєкт YouControl. Це аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів. Сергій Мільман заснував ТОВ «Ю-Контрол» у вересні 2014 року. Сьогодні YouControl містить інформацію із понад 220 відкритих джерел даних. Система формує повне досьє на кожну компанію та ФОП України. Скоринговий показник «Експрес-аналіз» досліджує діяльність підприємств за майже 600 факторами, в тому числі щодо актуальної та історичної пов’язаності з росією, Білоруссю, Іраном. У 2024 році компанії виповнилося 10 років.

Також популярним серед українців є проєкт Opendatabot. Це українська компанія, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу. Її заснував у 2016 році програміст із Дніпра Олексій Іванкін. Для громадян тут доступні сервіси сповіщень про борги та суди, перевірка даних для захисту від шахраїв, перевірка транспорту та нерухомості. На базі Opendatabot створюються різноманітні ІТ-сервіси, які дозволяють захистити компанії від рейдерських захоплень, контролювати контрагентів та турбуватися про співробітників.

В Україні, де існує велика кількість військовослужбовців та ветеранів, розробка і впровадження Legal Tech продуктів у цій сфері має значний потенціал для полегшення їхнього життя та покращення доступу до правової допомоги та підтримки. Сьогодні є лише декілька таких продуктів:

проєкт «Адвокати ЗСУ» є волонтерським рухом, створеним за ініціативи Головнокомандувача Збройних сил України, з метою надання юридичної підтримки військовослужбовцям та членам їх родин;

є волонтерським рухом, створеним за ініціативи Головнокомандувача Збройних сил України, з метою надання юридичної підтримки військовослужбовцям та членам їх родин; Юридична Сотня — це громадський проєкт, спрямований на надання безплатної правової допомоги громадянам. В рамках проєкту адвокати та юристи волонтери працюють, надаючи консультації, формують базу документів необхідні для захисту прав військовослужбовців та їх сімей, а також здійснюють захист прав у судах;

— це громадський проєкт, спрямований на надання безплатної правової допомоги громадянам. В рамках проєкту адвокати та юристи волонтери працюють, надаючи консультації, формують базу документів необхідні для захисту прав військовослужбовців та їх сімей, а також здійснюють захист прав у судах; Мережа правового розвитку — це мережа громадської співпраці правозахисних організацій, що надає юридичну допомогу населенню України, а також створює базу знань для правової освіти. Допомогу можна отримати через онлайн-чат на сайті.

За даними Legal Innovations NGO, в Україні налічується 65 Legal Tech продуктів, основними клієнтами яких є бізнес та громадяни. Багато з цих продуктів робить акцент на послуги з допомоги створення документів та аналізу даних з реєстрів. Наводимо повний список.

Airlaw Pro — це платформа, направлена допомогти пасажирам авіакомпаній отримати їх законну компенсацію за затримки, скасування або перебронювання рейсів, а також у випадках пошкодження та втрати багажу.

Legal Nodes — це маркетплейс, який пропонує мережу різноманітних правових постачальників з прозорим ціноутворенням та спеціальними пропозиціями для технологічних малих і середніх підприємств, дозволяючи клієнтам вибирати правові послуги, які найкраще відповідають їх потребам та бюджету.

AxDraft — це універсальна платформа управління контрактами, яка пропонує повністю автоматизовані, мобільно-дружні юридичні шаблони для складання, затвердження, підписання та зберігання контрактів, адаптована для відповідності юридичним бюджетам. Початково цей проєкт було розпочато як додатковий проєкт для спрощення складання контрактів за допомогою використання шаблонів у контрактах.

Liga — це бізнес-платформа, яка надає різні продукти та рішення в галузі права. Серед них вказані: система моніторингу законодавства liga360, система аналізу судових рішень verdictum, а також видання «ЮРИСТ&ЗАКОН», «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН» та «Вісник МСФЗ».

Monitor.Estate — це сервіс для автоматичного юридичного аудиту об'єктів нерухомості в Україні. Він збирає та аналізує дані про об'єкт та осіб, які з ним пов'язані, включаючи інформацію про учасників будівництва, обтяження та арешти майна, виконавчі провадження, судові справи, дозволи від забудовника, ліцензії від підрядника, цільове призначення землі. Сервіс пропонує юридичні консультації, перевірку фінансових схем та договорів з забудовниками, а також юридичну перевірку забудовників і нерухомості на вторинному ринку.

Бабуся від OpenDataBot — це сервіс для швидкого пошуку судових рішень та справ в Єдиному державному реєстрі судових рішень України (ЄДРСР). Він надає можливість знаходити рішення за різними критеріями: типом документа, типом справи, періодом часу, інстанцією, а також за конкретними ключовими словами чи номером справи. Сервіс розроблений так, щоб надати користувачам зручний інструмент для вивчення судових рішень та прозорості судового процесу.

OpenDataBot — це сервіс, який надає доступ до державних даних України для громадян та бізнесу. Через чатбот користувачі можуть перевірити компанії та фізичних осіб, моніторити судові справи, а також перевірити транспортні засоби та нерухомість. Для бізнесу сервіс пропонує захист від рейдерських захоплень, моніторинг важливих змін у контрагентів та перевірку санкційних списків.

Protocol — є онлайн маркетплейсом для дистанційного надання юридичних послуг та консультацій в Україні. Сервіс пропонує безплатні юридичні консультації, відеодзвінки з юристами, організацію тендерів на юридичні послуги, укладання електронних договорів, безпечні угоди, де гонорар юриста залежить від виконання встановлених умов, та каталог юристів для пошуку виконавця за певними критеріями.

ПравоМен — є чатбот-консультантом з юридичних питань, який працює 24/7 в усіх популярних месенджерах. Сервіс надає консультації з різноманітних юридичних питань, таких як влаштування на роботу, оренди житла, отримання необхідних документів, вступ до вищих навчальних закладів для українців закордоном, податкову систему тощо. Також чатбот пропонує створення готових юридичних документів до підпису. А ще Правомен пропонує доступ до відкритих даних з усіх держреєстрів для спрощення створення документів.

Автоматизації внутрішніх процесів та дашборди даних від Bot&Partners — структурування даних (допомагає зібрати дані з різних джерел та формувати їх у єдиний дашборд, що сприяє швидкому аналізу інформації та орієнтації у даних); автоматизація рутини (автоматизацією адміністративних та оперативних процесів команди за допомогою Notion, Coda, Google Sheets, Appsheet, Make, Pipe.bot, та Corezoid); автоматизація документообігу (що включає генерацію договорів, рахунків, актів, інтеграцію з Вчасно, менеджмент усіх документів та дашборди для менеджерів); менеджмент замовлень та бюджету (сервіс допомагає організувати роботу волонтерів, отримання запитів клієнтів, синхронізацію даних, генерацію супровідних документів, фільтрування даних, цільовий розподіл коштів за проєктами та бюджетними лініями, а також генерацію, погодження та підписання документів).

«Oblava bot» – це сервіс адвокатської підтримки у смартфоні від юридичної фірми Sayenko Kharenko, що дозволяє отримати консультації від команди адвокатів з кримінального права.

«Демон Данило» — є ботом-помічником від компанії Bot&Partners, який генерує рахунки для оплати послуг, товарів, та робіт через платіжні системи Wayforpay та Stripe.

Консультант — це маркетплейс від PRIKHODKO & PARTNERS з послугами, які надаються через платформу, включають загальні юридичні консультації, захист боржника, сімейні справи, соціальні питання, робочі питання, питання нерухомості та міграційні питання. Крім того, через додаток можна завантажувати юридичні та фінансові документи, які були створені досвідченими юристами й повністю відповідають законодавству.

Бот «Допит свідка» — це комп’ютерна програма, яка дає інструкції з дій у конкретних юридичних ситуаціях. Розроблена на основі алгоритмів, створених командою адвокатів «Соколовський і партнери» з 20-річним стажем.

Бот «Обшук» — це комп’ютерна програма, яка дає інструкції з дій у конкретних юридичних ситуаціях. Розроблена на основі алгоритмів, створених командою адвокатів «Соколовський і партнери» з 20-річним стажем.

Бот «Адвокат у смартфоні» — це комп’ютерна програма, яка дає інструкції з дій у конкретних юридичних ситуаціях. Розроблена на основі алгоритмів, створених командою адвокатів «Соколовський і партнери» з 20-річним стажем.

Бот «Перевірка ДСНС» — це комп’ютерна програма, яка дає інструкції з дій у конкретних юридичних ситуаціях. Розроблена на основі алгоритмів, створених командою адвокатів «Соколовський і партнери» з 20-річним стажем.

E-tender — є платформою для проведення держзакупівель в Україні через систему ProZorro. Вона надає можливість зручного пошуку тендерів і реєстрації для участі в них у трьох кроках.

Zakupivli.pro — є платформою, на якій підприємці можуть торгувати з державою. Цей вебсайт є офіційним учасником системи державних закупівель Prozorro в Україні. На платформі представлено різні тендери, і компанії можуть зареєструватися, щоб взяти участь у закупівлях, а також оголосити про закупівлю. Вебсайт також пропонує Prozorro Market та аукціони Prozorro.Продажі. На платформі також можна знайти комерційні закупівлі, аукціони, всі закупівлі, плани закупівель та підписані контракти.

Українська універсальна біржа — це майданчик, що здійснює організацію електронних біржових торгів, продаж майна платників податків, що перебуває у податковій заставі, та продаж на аукціонах та біржових торгах безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави. УУБ також є офіційним електронним майданчиком публічних закупівель Prozorro, а також акредитованим електронним майданчиком системи Prozorro.Продажі.

Prozorro — є українською публічною електронною системою закупівель, яка надає можливість державним, комунальним та комерційним організаціям проводити закупівлі прозоро та ефективно. Система забезпечує доступ до інформації про закупівлі, сприяючи здоровій конкуренції серед постачальників і прозорості у використанні публічних коштів.

SmartTender — є офіційним електронним майданчиком публічних закупівель Prozorro, який надає можливість організувати аукціони для продажу власності, провести тендери для закупівлі необхідних товарів та послуг, автоматизувати грошові потоки на ринку комерційних та держзакупівель, що зменшує людський фактор та виключає з нього пов'язані ризики.

Easytender — це онлайн-сервіс від юридичної компанії «‎Праве діло» для підготовки до тендерів, який надає тендерний супровід, допомагаючи збільшити шанси на перемогу. Сервіс пропонує швидкий розгляд умов тендеру і ситуації протягом 24 годин. Він доступний на будь-якому пристрої в будь-який час, гарантуючи надійність завдяки потужній юрпідтримці.

FastDoc — є онлайн конструктором юридичних документів, який надає зручний та безпечний метод для створення персоналізованих юридичних документів. На сайті FastDoc представлено великий вибір юридичних документів, початкові шаблони яких були створені досвідченими юристами. Шаблони стосуються більшості типових ситуацій. Щоб створити документ, потрібно заповнити анкету у вигляді форми. Документ формується поступово на ваших очах в результаті обробки ваших відповідей в анкеті. Після оплати ви маєте можливість завантажити створений документ у форматах Word та PDF, або документ може бути надісланий на вказаний вами e-mail.

Fop-vs-employment-tax — чатбот-асистент від Axon Partners, який допоможе розібратись наскільки твої підрядники схожі на працівників і чи загрожує тобі покарання від Держпраці. Чатбот на основі анкетування надає рекомендації щодо оформлення працівників та постійних підрядників, а також надає роз'яснення щодо правил інспектування Держпрацею.

Iplex — представляє платформу, яка надає доступ до програм та баз даних з нормативно-правової, судової та довідкової інформації. Платформа доступна на всіх популярних операційних системах, таких як MacOS, Windows, Android, та iOS, і може працювати на різних пристроях, включаючи персональні комп'ютери, макбуки, планшети та смартфони.

Legal Alarm — це сервіс від юридичної компанії Juscutum, розроблений для надання юридичної допомоги в будь-який час доби. Це мобільний застосунок для Android та iOS, який дозволяє користувачам в один клік звернутися по допомогу до юристів у випадках невідкладної потреби. Платформа розроблена для бізнесменів, підприємців, політиків, медійних осіб, редакторів, журналістів, мандрівників та всіх, хто переживає за власну безпеку та безпеку свого бізнесу.

OPENLEX — це платформа від Honcharuk and Partners law firm, створена для забезпечення простого та доступного алгоритму пошуку інвестицій для всіх категорій судових справ. Процес фінансування судових справ здійснюється шляхом взаємодії між Інвестором та Позивачем, які співпрацюють за посередництвом кращих фахівців у сфері права та фінансів, що значно збільшує шанси на успіх у судових справах.

Rent it Bot — ваш юридичний помічник у сфері оренди. Бот підготує для вас договір оренди та надасть рекомендації щодо ваших прав як орендаря.

Pravosud — є системою для пошуку та аналізу судової практики в Україні. Основні функції включають: пошук судових рішень, пошук законодавства, аналіз правових позицій Верховного Суду, аналіз практики суддів, аналіз контрагентів, моніторинг судової практики. Сервіс надає можливість швидко знаходити необхідні документи, аналізувати статистичні дані щодо розгляду справ, контролювати графік судових засідань та отримувати інформацію про судові справи та виконавчі провадження контрагентів. Все це допомагає користувачам ефективно готуватися до судових процесів та керувати їхньою юридичною діяльністю.

theDoc — є маркетплейсом, на якому розміщено найбільшу в Україні базу готових договорів — більше ніж 600 шаблонів договорів для різноманітних випадків життя. Користувачі можуть з легкістю знайти потрібний договір, ввести ключове слово для пошуку, наприклад, «договір оренди квартири» або «трудовий договір», та завантажити його одним кліком. Є можливість обрати договір зі списку популярних або переглянути всі доступні договори. Сервіс прагне зробити процес вибору та завантаження договору таким же легким, як і онлайн-шопінг​.

Vkursi.pro — є платформою великих даних, яка забезпечує перевірку контрагентів та досьє на бізнес в Україні. Вона пропонує декілька продуктів і сервісів, включаючи аналіз ринків, моніторинг подій, контроль майна, а також аналіз і моніторинг судових рішень. Користувачі можуть використовувати цю платформу для пошуку компаній, перевірки юросіб та фізичних осіб, а також для отримання інформації про реєстрацію нерухомості та обтяження майна.

YouControl — українська ІТ-компанія, що вже 10 років розробляє сервіси на основі відкритих даних і є лідером на ринку. Можливості продуктів бренду:YouControl — комплексна аналітична система для бізнес-аналітики, комплаєнсу, ділової розвідки та розслідувань. Система агрегує дані з понад 220 надійних джерел та формує повне досьє на кожну компанію України та ФОП, відстежує зміни та візуалізує зв’язки. Містить дані для перевірки іноземних компаній. Дозволяє за декілька секунд отримати актуальну інформацію про фізичну особу з офіційних джерел. За допомогою інтеграції API від YouControl користувачі можуть одержати кастомізоване рішення й автоматизувати більшість завдань, пов’язаних з перевіркою контрагентів та отримувати актуальні дані у CRM-систему;YC.Market — інструмент для аналізу ринку, пошуку клієнтів та партнерів. Є дієвим для розбудови нових можливостей в B2B, моніторингу новостворених компаній та фізичних осіб-підприємців в Україні. Також реалізує функцію аналізу конкурентів, дослідження обсягів і охоплення ринку, економічного розвитку різних регіонів і сфер;YC World — міжнародна платформа для побудови та візуалізації ділових зв'язків між компаніями та фізособами з країн СНД та Британії. Продукт містить 146+ млн звʼязків з 74 країн, в тому числі інформацію про пов’язаність контрагентів з рф та білоруссю.

Zakon Online — є аналітично-правовою системою для пошуку та аналізу судової практики в, яка надає доступ до рішень з правовими позиціями, прецедентами Верховного Суду та Європейського суду з прав людини, нормативними актами, і інфо про судові засідання.

Розірвання Шлюбу.Онлайн — сервіс від адвокатського бюро «Селезньов і Партнери», що дозволяє подати заяву на розлучення онлайн шляхом заповнення анкети на вебсайті. Після заповнення анкети користувач отримає готову заяву про розірвання шлюбу та детальну покрокову інструкцію. Документи надсилаються у форматі Microsoft Word.

Аліменти Онлайн — сервіс від адвокатського бюро «Селезньов і Партнери», що дозволяє подати заяву на аліменти онлайн шляхом заповнення анкети на вебсайті. Після заповнення анкети користувач отримає готову заяву про стягнення аліментів та детальну покрокову інструкцію. Документи надсилаються у форматі Microsoft Word.

Доступ до правди — сервіс надає можливість користувачам надсилати запити до розпорядників інформації. Процес включає вибір того, кому адресувати запит, створення самого запиту, його надсилання, та отримання відповіді. Сервіс може бути корисним для отримання публічної інформації від господарських суб'єктів або органів державної влади​.

«Суд на долоні» — це аналітичний сервіс, який надає можливість для пошуку, дослідження та візуалізації судових рішень в Україні. Сервіс інтегрує дані з Єдиного держреєстру судових рішень з інформацією з інших відкритих реєстрів, що дозволяє користувачам виконувати пошук у всіх реєстрах одночасно та отримувати оперативну статистику. Це спрощує роботу з реєстрами, оскільки не потрібно перемикатися між вкладками та звіряти інформацію.

Lexberry — є платформою для управління інтелектуальною власністю. Цей сервіс автоматизує рутинні процеси, допомагає уникнути помилок та пропуску строків, актуалізує дані з реєстрів, та полегшує взаємодію з заявником та відомством. Платформа пропонує можливість ведення заявок та реєстрацій, подання заявок за кілька хвилин, моніторинг, ведення промислових зразків, корисних моделей, винаходів, прямий обмін документами із відомством, синхронізацію даних та статусів з офіційними реєстрами, шаблонізацію документів, білінг за часом, створення звітів, електронний документообіг та облік роботи із підрядниками. Lexberry призначений для патентних повірених, юридичних компаній, власників торгових марок та патентів, і дозволяє автоматизувати щорічне підтримання чинності патентів, нагадувати про всі важливі строки та спрощує діловодство.

Lawyerd — це сервіс, що автоматизує захист авторських прав, надаючи можливість сертифікації продуктів, онлайн-моніторингу 24/7 для виявлення неправомірного використання вашої роботи, а також видалення будь-яких порушень в Інтернеті, надаючи вам повний звіт. Сервіс пропонує захист інтелектуальної власності для стартапів, NFT проєктів, художників та творців, допомагаючи реєструвати права швидко, легко та доступно. Окрім того, сервіс допомагає впроваджувати стратегії захисту бренду, зменшуючи витрати та прискорюючи процеси порівняно з традиційними юридичними послугами.

Clarity Project — це одна з найбільших в Україні аналітичних платформ на базі відкритих даних. А також єдина платформа, яка пропонує користувачам водночас і розширену аналітику публічних закупівель Prozorro, і актуальні дані більш, ніж 140 українських реєстрів. Разом із розширеною аналітикою Prozorro користувачі Clarity Project отримують доступ до актуальних та структурованих даних 140 українських реєстрів: даних ЄДР, судового реєстру та реєстру санкцій, фінансової‌ звітності, зв’язків між компаніями та фізичними особами, виконавчих проваджень, інтелектуальної власності юридичних та фізичних осіб, дозволів на будівництво, розширеного аналізу публічних фінансів etc.

ActiveLex — пропонує ряд продуктів та ресурсів для юридичних фахівців. Серед них: онлайн-ресурс юриста LEX: система аналітичних інструментів для юридичної практики; збірник відповідей на питання адвокатського іспиту LEX; онлайн ресурс адвоката LEX: система аналітичних інструментів для адвокатської практики; онлайн-продукт для нотаріусів LEX: спеціально розроблений робочий простір для нотаріальної практики; інформаційний портал LexInform: актуальні юридичні новини України та світу; магазин юридичної літератури LexMart: онлайн-магазин для юристів з великим асортиментом професійної літератури; LEX.Військовий юрист — новий інформаційно-аналітичний продукт, що покликаний надати юристам системи Міноборони та правникам, які захищають права військовослужбовців, зручний, надійний та сучасний інструмент для аналітичної роботи.

UrbanData – це ресурс, який консолідує відкриті та доступні дані у сфері містобудування України. Сервіс пропонує зручний пошук, аналітику та можливість перевірки будь-якого об'єкта містобудування, а також виявлення незаконного будівництва в онлайн режимі. UrbanData також надає доступ до реєстру атестованих спеціалістів у сфері містобудування, включаючи експертів, архітекторів та інженерів-проектувальників. Сервіс пропонує ряд послуг, зокрема підготовку та подання різноманітних документів, аналіз відмов та рекомендацій щодо усунення зауважень від ДАБІ.

Штрафи UA — це онлайн-сервіс для оплати штрафів ПДР в Україні. Він дозволяє користувачам сплачувати штрафи за номером постанови, отримувати електронну квитанцію на email, а також перевіряти та сплачувати штрафи через мобільний додаток. Окрім того, сайт пропонує покупку електронної автоцивілки, де користувач може розрахувати вартість, отримати поліс на email і оформити покупку за менше ніж за 2 хвилини. Сервіс також нагадує користувачам про оновлення їх автоцивілки.

Сервіс Povertay, який пропонується TAS Life, спрощує процес отримання податкових знижок для клієнтів, які придбали довгострокові поліси страхування життя (терміном дії понад 5 років). За допомогою сервісу можна легко заповнити та отримати в форматі PDF декларацію про доходи, яка потрібна для оформлення податкової знижки. Сервіс рекомендується для тих, хто хоче отримати податкову знижку без зайвих клопотів.

Платформа «ФінСкарга» дозволяє користувачам подавати скарги на фінансові установи за порушення в обслуговуванні, фінансових продуктах та махінаціях. Сервіс пропонує можливість оформити скаргу до НБУ, відстежувати статус її розгляду та отримувати кваліфіковані поради від юриста платформи у випадку невирішення проблеми. Споживачі можуть також самостійно відправляти звернення до НБУ через платформу.

Чатбот «Євросуд бот» було створено для того, щоб допомогти оцінити скаргу в Європейський суд з прав людини проти України, це по суті первинний фільтр перед подачею до Євросуду, який може відповісти на 60% типових питань до адвоката. Бот не тільки допомагає оцінити шанси в ЄСПЛ, але й пропонує підбірку матеріалів, пов'язаних з темою Євросуду, та навіть надає можливість записатися на консультацію до адвоката. Функціонал бота включає оцінку, чи стосується скарга прав, гарантованих Конвенцією, та чи трапилось порушення до, чи після ратифікації Україною Конвенції (11.09.1997). В кінцевому підсумку, якщо виявиться, що Євросуд визнає скаргу прийнятною, бот пропонує відеоінструкцію, як подати скаргу самостійно, або ж дає можливість поставити питання адвокату.

Noty.ai є вашим робочим AI-асистентом, який допомагає перетворювати комунікацію у конкретні завдання. Цей сервіс пропонує автоматизацію рутинних процесів та робить зустрічі 100% результативними, дозволяючи користувачам економити до двох годин щодня. засновники українці, реєстрація в Португалії.

ПЗ Lawyer E-Office спрямоване на автоматизацію юридичних процесів, включаючи управління клієнтською базою, автоматизовані розрахунки, командну роботу, моніторинг судових справ, доступ до реєстру судових рішень, створення документів, аналітику робочих та фінансових показників, планування подій і інтеграцію з іншими технологічними рішеннями.

Zayava Online є платформою, яка дозволяє подавати позовні заяви в суд України онлайн без адвоката. Користувачі можуть створити заяви на різні юридичні питання, такі як аліменти, розлучення, розподіл майна та інші клопотання. Всі заяви, доступні на платформі, розроблені так, щоб враховувати специфіку українського законодавства і судової практики.

Taxer — це платформа для автоматизації фінансово-юридичних процесів, яка дозволяє створювати та надсилати електронну звітність, оплачувати податки онлайн, отримувати автоматичні нагадування в податковому календарі, вести онлайн-бухгалтерію, користуватися актуальною базою знань та отримувати консультації від професійних юристів і бухгалтерів.

Вчасно — проєкт являє собою серію цифрових рішень для бізнесу в Україні, які надаються як послуги SaaS (Software as a Service). Ось декілька основних компонентів цього проєкту: система електронного документообігу «Вчасно»; Vchasno.EDI — це міжнародно стандартизований продукт для автоматизації та оптимізації електронного документообігу; Vchasno.Kasa — це програмний електронний касовий апарат, який дозволяє видачу фіскальних квитанцій швидко та зручно; Vchasno.QES — сервіс для видачі розширених електронних підписів з високим рівнем безпеки; інтеграція з бухгалтерськими системами.

Star.Docs від Київстар — це сучасна система для електронного документообігу, яка дозволяє створювати, узгоджувати та підписувати документи в цифровому форматі. За допомогою цього сервісу можна замінити паперові документи на електронні та працювати з ними онлайн з будь-якого пристрою в будь-який час. Електронні документи, створені у Star.Docs, мають таку ж юридичну силу, як і паперові документи​.

Signy є платформою для цифрового документообігу в Україні, яка надає можливість швидкої реєстрації, завантаження необхідних документів для підпису, таких як договори чи акти виконаних робіт, та їх подальшого підписання та відправлення за допомогою електронно-цифрового підпису. Сервіс доступний 24/7 з усіх пристроїв і обіцяє миттєве підписання документів без затримок. Також Signy надає можливість створення документів за особистими шаблонами, налаштування порядку підписання документа для команд, простоту інтеграції з програмами для обліку та іншими сервісами, а також підтримує вхід через Mobile ID.

Електронний документообіг (ЕДО) від Приват 24 пропонує безплатне рішення для створення та обміну документами 24/7, реєстрацію податкових накладних у Єдиному реєстрі, інвойсинг B2B з можливістю виставлення рахунків на оплату для українських бізнес-партнерів, а також надає інформацію щодо розрахунків із податками.

Paperless — це онлайн-сервіс, документообіг в Приват 24 для обміну та підпису документів, який також пропонує облік та електронну звітність. Після реєстрації користувачі можуть завантажувати, підписувати документи електронним цифровим підписом (ЕЦП) та надавати доступ іншим. Сервіс надає безплатну технічну підтримку 24/7.

Сервіс Document.Online дозволяє користувачам вести електронний документообіг. За допомогою порталу можна створювати, завантажувати, підписувати та відправляти документи, налаштовувати маршрути документів, погоджувати їх та відхиляти, а також коментувати документи, вести пошук документів у системі, створювати звіти та відправляти документи на додаткове погодження. Сервіс також дозволяє здійснювати дії з пакетами документів, налаштовувати сповіщення в Telegram та вести облік документів за допомогою облікового запису «Держзакупівлі.Онлайн»​.

Сервіс «Твоє право» надає безоплатну правничу допомогу в Україні. Проєкт поділяє допомогу на первинну та вторинну. Первинна включає надання правової інформації, консультацій, складення заяв та скарг, допомогу в доступі до вторинної допомоги та медіації. Вторинна допомога включає захист, представництво інтересів у судах та інших органах, складення процесуальних документів. Допомогу надають органи влади, місцевого самоврядування, приватні особи та спеціалізовані установи​. Є додаток для iOS.

Мобільний застосунок «Параюристи» пропонує освітні курси для параюристів, які після завершення отримають сертифікат. У додатку є база знань з кейсами від практиків, новини від професійної спільноти, можливість звернутися до фахівців системи БПД безпосередньо в додатку, та інформаційна підтримка спільноти, яка допоможе у будь-яких ситуаціях.

Pocket IP — це Legal Tech стартап, платформа для пошуку, документування та керування об'єктами інтелектуальної власності на світовому рівні, спроєктована з урахуванням потреб юристів та керівництва компаній. Цей сервіс пропонує зручне керування портфелем інтелектуальної власності через «єдине вікно», обираючи відібраних юристів з різних юрисдикцій на основі їх досвіду та експертизи.

Сервіс Trust Life пропонує накопичувальне страхування життя онлайн зі 100% гарантією виплат та інвестиційним прибутком до 22% на рік. Цей сервіс дозволяє обирати, прораховувати та оплачувати страховий поліс на одному сайті, обіцяючи опрацювання заявки та відправлення страховки в день оформлення. Користувачі можуть знайти понад 10 страхових полісів від перевірених компаній, що спеціалізуються лише на страхуванні життя. Сервіс також пропонує цілодобову підтримку та індивідуальний підбір поліса відповідно до потреб та планів на життя користувача.

Правовий навігатор «Принцип» розроблений для допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам в Україні. Ця онлайн-платформа пропонує інструменти для орієнтування в різних правових питаннях, які можуть виникнути у військовослужбовців та їх родин.Також на платформі можна знайти покрокові інструкції для поранених бійців, завантажити зразки документів та рапортів, що спрощує процедуру проходження реабілітації для військових. Сервіс надає відповіді на такі запитання, як отримати довідку про поранення та що робити для отримання матеріальної допомоги​.

Проєкт «Адвокати ЗСУ» є волонтерським рухом, створеним за ініціативи Головнокомандувача Збройних сил України, з метою надання юридичної підтримки військовослужбовцям та членам їх родин. Проєкт об'єднав адвокатів-волонтерів, які надають безоплатну кваліфіковану юридичну допомогу. У рамках проєкту надаються безплатні юридичні послуги, з можливістю звернення через різні засоби зв'язку, включаючи форму на сайті, Telegram та Viber чатботи, або електронну пошту. Право на безоплатну правову допомогу мають військовослужбовці ЗС України, бійці ТрО та ДФТГ, а також члени їх родин.

«Юридична Сотня» — це громадський проєкт в Україні, спрямований на надання безплатної правової допомоги громадянам. В рамках цього проєкту адвокати та юристи волонтери працюють, надаючи консультації, формують базу документів необхідних для захисту прав військовослужбовців та їх сімей, а також здійснюють захист прав у судах.

Мережа правового розвитку — це мережа громадської співпраці правозахисних організацій, що надає допомогу населенню, а також створює базу знань для правової освіти.

Також слід зазначити, що багато відомих українських традиційних юридичних компаній співпрацює з ІТ, медіа та технологічними бізнесами, а також розробляє для них софт чи допомагає у розробці сервісів. За словами експертів, деякі з цих юридичних компаній успішно продають такі Legal Tech рішення іноземним фірмам.

За словами CEO Clarity Project Олександра Нікітєнкова, через повномасштабну війну у 2022-2023 роках на українському ринку відбувся спад, але з другої половини 2023 року ринок почав оживати. «Ми це побачили по наших користувачах та платним підпискам. У 2024 році ми зросли у грошах втроє у порівнянні з 2023 роком. Кількість співробітників зросла також. Звільнень в команді не відбувалося. Тільки набір нових співробітників», — повідав Олександр.

CEO Clarity Project Олександр Нікітєнков

На наше прохання CEO Clarity Project назвав також свій суб'єктивний список ТОП-10 українських Legal Tech компаній: Liga, Youcontrol,

Clarity Project, VKursi, Opendatabot, Axon Partners, ZakonOnline, Jusnote, ДП «Національні інформаційні системи», «Дія».

Керівник практики АІ компанії Юскутум Петро Білик також розповів нам, що війна суттєво змінила український ринок Legal Tech. До її початку існували конкурси та програми, такі як Hiil Innovations for Justice, Startup Crash Test, Aequo Legal Tech Challenge, Liga Zakon Awards, які сприяли розвитку галузі. Legal Tech стартапи могли брати участь в акселераційній програмі 1991, а Український фонд стартапів надавав гранти.

«З початком війни ці конкурси припинилися, а Український фонд стартапів зосередився спочатку на проєктах у сфері Defense Tech, що вплинуло на розвиток Legal Tech ринку. Однак з'явилися нові можливості та сервіси, адаптовані до поточних потреб. Наприклад, «Правомен» почав надавати консультації для переселенців тощо», — зазначив Петро Білик.

Керівник практики АІ компанії Юскутум Петро Білик

За його словами, під час війни були запущені деякі освітні проєкти, наприклад, курс «Школа юридичного дизайну» від Лабораторії юридичного дизайну, який сприяє розвитку навичок у галузі. Також з'явився підручник «Юридичні інновації та стартапи», була проведена літня школа юридичних інновацій та стартапів для викладачів. А ще в УКУ існує курс «Цифрові інструменти для юристів», а в Kyiv School of Economics курс «Штучний інтелект для юристів». Ще до війни Міністерство цифрової трансформації випустило два курси «Цифрові юристи». «Щодо нашої компанії, ми є юридичною фірмою, яка також створює Legal Tech технології. Наразі ми продовжуємо активно діяти, адаптуючись до нових умов, минулого року запустили практику супроводу проєктів зі штучним інтелектом», — пояснив експерт.

Петро Білик також назвав нам свій ТОП список Legal Tech компаній та проєктів в Україні (у довільному порядку): Legal Alarm (застосунок для екстреного виклику адвоката від Юскутум), Lawyerd, Pravoman, AXDRAFT, Jusnote, YouControl, Liga360, Вчасно контракт менеджмент, Delegate.

Заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба відзначив, що через війну зріс попит на перевірку контрагентів, наприклад, на наявність санкцій.

Данило Глоба, заступник директора з правових питань YouControl

«В перші місяці повномасштабного вторгнення доходи аналітичної системи YouControl впали до нуля. Роботу ускладнювали закриті із початку війни реєстри з даними, якими оперує система. Пережити кризу допомогла наша адаптивність. Масових звільнень не було. Команда YouControl наразі налічує близько 120 фахівців. Ми активно наймаємо нових спеціалістів, зокрема для розвитку нових напрямків аналітики та покращення продуктів», — розповів нам експерт.

Перспективи галузі Legal Tech та вплив ШІ

Україна сьогодні є однією з найвідкритіших країн світу щодо відкритих публічних даних. Це створює можливості та великий потенціал для розвитку Legal Tech індустрії. Проте, на думку експертів, є кілька причин, що сповільнюють створення та розвиток таких продуктів. Йдеться про відсутність налагодженої комунікації між юристами та клієнтами, розрив між ІТ-сектором і юридичними знаннями, недостатню обізнаність юристів про можливості отримання фінансування для юридичних інновацій.

Аналізуючи сайти основних стартап-програм можна побачити, що Legal Tech проєкти складають менше ніж 10% від загальної кількості. Своєю чергою різні дослідження демонструють, що українці готові й чекають ще більше онлайн-рішень для юридичних питань.

«Більшість Legal Tech компаній використовують у своїх продуктах відкриті дані. Тому, на мою думку, вся індустрія дуже залежить від політичної волі закриття або відкриття певних реєстрів та даних. З 2022 року було закрито чимало реєстрів, які допомагали користувачам Legal Tech компаній ефективно приймати рішення», — пояснив Олександр Нікітєнков.

І ще є цікавий момент. Українці частіше за все переходять на Legal Tech продукти з Youtube, незалежно від того чи то приватний продукт, чи державний. Тож юристам варто подумати про розвиток блогів у Youtube.

Щодо впливу штучного інтелекту на ринок, то тут існує шалений розвиток ботів, стартапів та автоматизації процесів. Проте, схоже, що ШІ таки не замінить повністю роботу юристів, адже сам юридичний процес є забюрократизованим, законодавство в різних країнах не є однаковим, а регуляція самого штучного інтелекту не за горами. Наприклад, політики використання OpenAI забороняють долучення відповідних технологій (мовленнєвої моделі GPT, на яку спирається ChatGPT) до надання адресних юридичних консультацій без перевірки юристом.

«Юрист несе відповідальність за свої послуги якщо не майном, то репутацією. Суто через це, попри ймовірність помилок, живий юрист є більш раціональним варіантом. Нові підходи зможуть конкурувати лише за переконливих гарантій», — розповідав раніше старший юрист компанії «Василь Кісіль і Партнери» Віталій Мельянков.

А ось CEO Clarity Project вважає, що використання штучного інтелекту в Legal Tech проєктах буде трендом не одного року. «Наразі мені не відомі успішні кейси його використання, навіть компаніями із ТОП-10 мною вказаних. Але я думаю, що протягом року-двох ми побачимо зростання продуктів, які використовують LLM», — підсумував Нікітєнков.

На думку ж Петра Білика, потенціал галузі є значним, адже технології активно проникають у різні аспекти роботи юриста, особливо закордоном. «Із запуском електронного суду багато компаній почали використовувати цифрові можливості, що особливо актуально в умовах постійних обстрілів. Зростає нове покоління юристів, тому Legal Tech в Україні має великий потенціал для розвитку», — відзначив фахівець.

Наразі існують два дослідження української LegalTech галузі, проведені legaltech.org.ua та Lingo. Однак з початку війни карта Lega lTech України не оновлювалася, що ускладнює отримання актуальних даних про кількість компаній та фахівців у цій сфері. Тому точну кількість важко назвати, але можна припустити, що ситуація змінилася через поточні події.

Щодо перспектив розвитку української Legal Tech галузі, то керівник практики АІ в Юскутум виділив такі аспекти: активне впровадження нових технологій у юридичні процеси; зростання інтересу до штучного інтелекту, особливо серед великих компаній; вихід на міжнародні ринки — українські компанії розширюють свою присутність за кордоном, що створює потребу для юристів працювати з правом інших країн. Щодо ШІ, то експерт зазначив, що він допомагає автоматизувати рутинні завдання, такі як аналіз документів, пошук правової інформації та підготовка стандартних контрактів, а також підвищує точність та швидкість юридичних процесів.

На думку ж Данила Глоби з YouControl, перспективи розвитку галузі LegalTech в Україні виглядають оптимістично, особливо з урахуванням цифрової трансформації юридичного сектору. «Одним з трендів є автоматизація комплаєнсу, забезпечення бізнесу і держсектору інструментами для швидкої та якісної перевірки контрагентів, моніторингу змін тощо. Іншим трендом є автоматизація судових процесів, зокрема, впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Ну і ШІ вже починає активно впливати на український LegalTech-ринок, забезпечуючи автоматизацію рутинних завдань. Застосування ШІ дозволяє скоротити час на обробку інформації, підвищуючи ефективність юристів при складання проєктів документів і формулювання правових позицій», — зазначив фахівець.

За його словами, обмеження доступу до джерел офіційної інформації, яке спостерігається останніми роками, негативно впливає на діяльність аналітичних систем, побудованих на її аналізі. За таких умов ці системи не можуть ефективно розвиватись, що, своєю чергою, негативно відбивається на прозорості та безпеці бізнесу в Україні, боротьбі з корупцією та інших важливих процесах в бізнесі, суспільстві і державі.

Як бачимо, Legal Tech — це не лише новий IT-напрямок, але й необхідність сучасного суспільства. Україна має всі шанси стати лідером у цій галузі, враховуючи наявність великої кількості відкритих даних, технічного потенціалу і готовності українців до цифрових трансформацій. Деякі експерти з кібербезпеки акцентують на неналежній захищеності даних в Україні, проте активний розвиток Legal Tech як раз і може стати відповіддю на виклики та забезпечити ефективність, доступність і справедливість для користувачів. А штучний інтелект в цьому допоможе.

Також юристам, айтівцям та представникам галузі можуть бути корисними два цікавих дослідження, проведені USAID, LinGo та Legal Hackers Kyiv. Це аналіз світового досвіду розв'язання правових проблем та формування можливостей масштабування продуктів і путівник застосування технічних інструментів для створення Legal Tech продуктів.

P. S. Редакція Mezha.Media вітає всіх юристів з минулим святом :)