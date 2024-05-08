Загальні можливості ПК багато в чому залежать від наявного графічного адаптера. Відеокарта фактично визначає потенціал ігрової системи, робочої станції для обробки відео, ШІ-прискорювача, а також інших умов, коли потрібен потужний GPU-обчислювач. Які саме адаптери популярні в Україні? Ми проаналізували рейтинги популярності відеокарт на прайс-агрегаторах і великих онлайн-майданчиках та визначили “топ 10” серій, які частіше за інші приваблюють користувачів в Україні.

1. NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

На перших позиціях у поточних рейтингах зазвичай опиняються моделі лінійки GeForce RTX 4060 8 ГБ. Дуже хороший вибір для ігрових систем початкового рівня. Відразу після анонсу відеокарти даної серії були сприйняті з певною прохолодою – чимало користувачів очікували більшого приросту продуктивності при зміні чергового покоління відеокарт. Втім згодом відношення змінилось, особливо після зниження стартових роздрібних цінників, що традиційно були далекими від рекомендованих.

Молодша модель лінійки RTX 40 на базі процесора AD107 з архітектурою Ada Lovelace оснащена 8 ГБ пам’яті та загалом досить збалансована. Зазвичай GeForce RTX 4060 випереджає попередницю (RTX 3060) на 15%, під навантаженням споживає лише ~120 Вт енергії, а також підтримує DLSS 3.0 з Frame Generation, що дозволяє підвищити fps у проєктах з цією технологією масштабування. Економічна та досить потужна для режиму Full HD. Дуже широкий асортимент представлених моделей вочевидь також сприяє популярності відеокарт лінійки GeForce RTX 4060.



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2. NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ

Без перебільшення феноменальна модель з лінійки RTX 30, яка досі залишається дуже актуальною. За позицією у рейтингу популярності вона “можливо не перша, але й не друга”. Судячи за користувацькими запитами, на GeForce RTX 3060 підтримується високий попит. Модель була представлена ще на початку 2021 року, але вже на той час мала нехарактерне для свого класу оснащення. Саме комбінація процесора GA106 з 3584 обчислювачами, 12 ГБ пам’яті, 192-бітова шина та інтерфейс підключення PCI-E x16 досі залишають цю модель у користувацькому фокусі. Понад те, попит на неї не знижується. Саме GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою серед користувачів ігрового сервісу Steam і її частка продовжує зростати.

Представлена пізніше модифікація GeForce RTX 3060 8 ГБ вже відчутно (15–20%) повільніша за модель з 12 ГБ на борту. І тут справа не стільки у місткості пам’яті, як у використанні для цих версій вже 128-бітової шини пам’яті замість 192-бітової. Враховуючи невелику поточну різницю у вартості ($300 vs. $320–330), значно привабливішими виглядають саме класичні моделі GeForce RTX 3060 12 ГБ.

3. NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ

Типова представниця класу middle-top та дуже бажана модель для ігрових систем середнього рівня. Ультимативний варіант для Full HD “на максималках” та досить пристойне рішення для режиму 1440p. GeForce RTX 4070 має хороший баланс характеристик – GPU AD104 з 5888 CUDA-ядрами, 192-бітова шина та 12 ГБ пам’яті. При цьому графічний адаптер має енергоспоживання у 200 Вт, що є перевагою у цьому сегменті. Найбільш прискіпливі гравці вказують на нестачу наявної ОЗП та бажані варіанти відеокарт з 16 ГБ на борту, але в поточному асортименті NVIDIA наявні саме такі конфігурації.

Навіть з появою оновлених SUPER-модифікацій серії RTX 30, розробники залишили у строю GeForce RTX 4070, що лише підтверджує актуальність моделі. Додало привабливості цим відеокартам офіційне зниження рекомендованої вартості на $50. Цінове коригування відчувається і в Україні – стартові версії GeForce RTX 4070 вже пропонуються від ~$630. Так, на жаль доводиться констатувати, що добротні моделі середнього рівня тепер мають подібні цінники.

4. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Ця модель від NVIDIA також має історію появи, якій не позаздриш. Саме GeForce RTX 4060 Ti початково зазнавала нищівної критики з боку користувачів. Дійсно, те що десь пробачалось молодшій моделі RTX 4060, викликало неабияке обурення у випадку з Ti-модифікацією. Так, дійсно, на перший погляд, у цьому класі вже якось недолуго виглядають 128-бітова шина, 8 ГБ пам’яті зі скромною пропускною здатністю та інтерфейс підключення PCI-E x8. Тож такий “технічний багаж” негативно налаштував ігрову спільноту ще до отримання результатів тестувань. Дійсно, історія з GeForce RTX 4060 Ti – яскравий приклад того, що відеокарту не варто оцінювати лише за окремими показниками. Тут важливий комплексний підхід, який враховує всі нюанси.

На практиці виявилось, що GeForce RTX 4060 Ti на 25–30% швидша за RTX 4060 та на 10–15% переважає попередницю GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ. При цьому остання має 256-бітову шину й майже вдвічі більшу пропускну здатність пам’яті (448 ГБ/c vs. 288 ГБ/c). Архітектура графічних процесорів Ada Lovelace з радикально збільшеним кеш-буфером L2 дозволяє компенсувати нестачу ПЗП, тож кінцева кількість fps виглядає зовсім непогано у цьому сегменті. Версія GeForce RTX 4060 Ti з 16 ГБ пам’яті, що з’явилася згодом, майже не впливає на кількість кадрів/c в іграх, а от для спеціалізованих завдань, де така місткість доречна, подібні модифікації відеокарт також можуть буди цікавими.

5. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ

Оновлені SUPER-версії відеокарт стали корисним доповненням лінійки, що дозволили отримати більше продуктивності за ті ж гроші. GeForce RTX 4070 SUPER отримала GPU із суттєво збільшеною кількістю функціональних блоків, у порівнянні з таким для класичної GeForce RTX 4070. Попри те, що конфігурація підсистеми пам’яті залишилась незмінною, SUPER-модифікація принесла 10–15% приросту продуктивності. Мабуть, це навіть більше, ніж можна було очікувати від подібного оновлення.

У більшості випадків GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ демонструє рівень продуктивності GeForce RTX 3090 24 ГБ, поступаючись останній хіба що у режимі 4К. Втім суттєвою перевагою моделей лінійки RTX 40 є підтримка DLSS 3, що часом дозволяє стримати значне прискорення. Кількість проєктів з інтелектуальним масштабуванням та генерацію кадрів (Frame Generation) невпинно зростає, тож стає важливим аргументом на користь нових адаптерів. GeForce RTX 4070 SUPER отримала рекомендовану вартість аналогічну початковій ціні класичної GeForce RTX 4070. Базові версії SUPER-модифікацій зараз пропонуються за еквівалент $650–670.

6. AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

З асортименту AMD найбільший попит має Radeon RX 6600 8 ГБ. Безперечно це найпотужніша модель у ціновій категорії $250–300. Розробка 2021 року, яка завдяки чудовому співвідношенню ціна/продуктивність досі залишається дуже актуальною для доступних ігрових платформ початкового рівня.

У більшості проєктів Radeon RX 6600 лише мінімально поступається GeForce RTX 3060 12 ГБ, при цьому є чимало прикладів, коли модель AMD навіть перевершує опонентку. Дещо гірша ситуація з трасуванням променів, але у цьому класі відеокарт зазвичай пріоритетніша продуктивність у класичному режимі без додаткового візуального “навантаження”. Наявний асортимент Radeon RX 6600 8 ГБ невеликий, але за необхідності можна обрати підхожу модель.

7. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ

Дуже цікава модель для прогресивних ігрових конфігурацій. Мабуть, найочікуваніше оновлення лінійки RTX 40 під час анонсу SUPER-модифікацій. Модернізована модель заснована на чипі AD103 зі збільшеною кількістю обчислювальних блоків, має 256-бітову шину та отримала 16 ГБ пам’яті. Саме останнього тривалий час чекали досить вимогливі й раціональні гравці. Збільшений локальний буфер дозволяє вже без обмежень налаштовувати якість картинки навіть у “важких” проєктах у режимі 1440p та значно впевненіше почуватись у 4К.

До появи GeForce RTX 4070 Ti SUPER, охочим отримати потужну відеокарту NVIDIA з 16 ГБ пам’яті доводилось споглядати у бік суттєво дорожчої GeForce RTX 4080 16 ГБ. GeForce RTX 4070 Ti SUPER також не назвеш зовсім вже доступним графічним адаптером ($950+), але це можливість зекономити $200–300, отримавши лише на 5–10% менше fps.

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8. AMD Radeon RX 7800 XT 16 ГБ

Яскрава позиція класу middle-top, цього разу вже від AMD. Radeon RX 7800 XT 16 ГБ складає дуже гідну конкуренцію GeForce RTX 4070 12 ГБ, зазвичай випереджаючи останню у режимах без “покращень”. З появою на ринку SUPER-версій серії RTX 40 від NVIDIA, компанія AMD оптимізувала цінники своїх відеокарт, традиційно запропонувавши дещо краще співвідношення ціна/продуктивність. Наявність 16 ГБ пам’яті – додаткова конкурентна перевага цієї моделі, тож підвищена користувацька увага до Radeon RX 7800 XT вочевидь не випадкова.

В Україні доступний досить широкий асортимент відеокарт цієї серії, що дозволяє обрати найкращий варіант за своїми запитами та можливостями. Загалом Radeon RX 7800 XT 16 ГБ можна рекомендувати для оптимальних ігрових конфігурацій, що готові до будь-яких викликів як у режимі Full HD, так і 1440p.

9. NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ

В десятку популярних моделей також потрапила відеокарта GeForce GTX 1650. Попри те, що ця модель буде представлена ще у 2019 році, як бачимо, навіть у 2024 вона все ще залишається актуальною. Хоча тут скоріше доцільно використати термін “затребуваною”. Звичайно зараз ці моделі приваблюють виключно низькою ціною. Базові адаптери серії пропонуються від $150–160, тож якщо бюджет на придбання відеокарти обмежений схожим лімітом, то альтернативних варіантів небагато.

Звісно можливості моделі на TU117 з 896 обчислювачами та 4 ГБ пам’яті не вражають. У важких проєктах навіть у Full HD з мінімальною якістю графіки можуть виникати питання до кількості fps. Втім і вважати GeForce GTX 1650 зовсім вже заглушкою для слота також не варто. Вона дозволяє пограти у сучасні ігри, але якщо це пріоритетна модель використання ПК, краще за можливості орієнтуватись на більш продуктивні відеокарти.

10. NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ

Зачиняє десятку найбільш популярних серій відеокарт GeForce RTX 3050 8 ГБ. Відеокарти базової лінійки попереднього покоління RTX 30 попри досить привабливу ціну ($250+) останнім часом втрачають свої позиції. У даній ціновій категорії зараз значно потужніше виглядає Radeon RX 6600 8 ГБ, а якщо потрібна продуктивніша модель для ігор, частіше вже обирають GeForce RTX 3060 або GeForce RTX 4060.

На початку цього року NVIDIA запропонувала полегшену версію GeForce RTX 3050 6 ГБ. Для неї використовується чип GA107 з 2304 обчислювачами, при цьому зі зменшенням місткості пам’яті до 6 ГБ також знадобилось знизити розрядність шини зі 128 до 96 біт. У підсумку GeForce RTX 3050 6 ГБ втратила до 30% продуктивності від базової версії GeForce RTX 3050 8 ГБ. Навіть попри це цікавість до GeForce RTX 3050 6 ГБ зростає. Вочевидь тут приваблює чудова економічність – відеокарта споживає під навантаженням лише близько 70 Вт енергії та не потребує підключення додаткового живлення. Не менш важлива і ціна. Роздрібна вартість GeForce RTX 3050 6 ГБ вже починається з еквівалента $190–200, тому припускаємо що ці моделі поступово будуть витісняти адаптери лінійки GTX 1650. Все ж GeForce RTX 3050 6 ГБ відчутно швидша та підтримує DLSS 2.0, що досить принципово у цьому класі.

Окрім перелічених серій відеокарт, виокремимо моделі ще кількох лінійок, які за популярністю наближуються до пристроїв першої десятки.

Перш за все слід відзначити Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ. AMD провели досить вдалий перезапуск цієї моделі, яка початково офіційно пропонувалась лише для китайського ринку. З розширенням асортименту моделей, а також зниженням ціни, Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ можуть претендувати навіть на позицію в прогресивній конфігурації економного гравця. Тож не дивно, що цікавість до цієї моделі останнім часом суттєво збільшилась. Щобільше, в певних інтернет-магазинах Radeon RX 7900 GRE вже починають потрапляти до першої десятки популярних відеокарт.

Також проглядається зростання цікавості до Radeon RX 7700 XT 12 ГБ. Збалансована модель середнього рівня зі збільшеною місткістю пам’яті – хороший варіант для оптимальної ігрової конфігурації, коли на придбання відеокарти вдалось виділити ~$500. Radeon RX 7700 XT у середньому на 15–20% швидша за GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, до того ж наявність 12 ГБ пам’яті дає більше простору з налаштуваннями якості. Втім моделі NVIDIA у цьому класі дещо доступніші та мають нижче енергоспоживання.

Роздрібні цінники з еквівалентом $2000+ не зупиняють потенційних покупців GeForce RTX 4090 24 ГБ. За безкомпромісну продуктивність та можливості подібні рахунки згодні сплачувати як безкомпромісні гравці, так і користувачі, яким для спеціалізованих завдань потрібен максимально потужний GPU-обчислювач з 24 ГБ пам’яті на борту.

Вимогливі геймери з дещо скромнішими запитами та готовністю витратити на відеокарту $1200–1300 зазвичай споглядають у бік GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ. У цьому випадку SUPER-модифікація за продуктивністю майже не відрізняється від базової версії RTX 4080, але коштує дешевше, дозволяючи зекономити ~$200.

Певну цікавість слід відзначити стосовно Radeon RX 7600 8 ГБ. Хороша опонентка для GeForce RTX 4060 8 ГБ, що зазвичай коштує дешевше. Втім, як бачимо, навіть попри різницю у $30–50, користувачі частіше віддають перевагу моделям від NVIDIA.