Фітнес-трекери стали невіддільною частиною повсякденного життя, і смарткільце — останнє цікаве доповнення цих пристроїв. Вони супроводжують своїх власників як під час активності, так і уві сні.

Розумним годинником або браслетом зараз вже точно нікого не здивуєш, а от інтелектуальна каблучка — це більш незвичний девайс, який до того ж може бути стильною прикрасою. Її можна з’єднати зі смартфоном і користуватися цілим набором корисних функцій: від здійснення оплати до відстеження пульсу та якості сну тощо.

Критики називають смарткільця зменшеними версіями розумних годинників, які не пропонують нічого новаторського. Водночас ця категорія продовжує розширюватися та до неї долучаються такі великі технологічні компанії, як Samsung.

Що таке смарткільця — читайте у статті.

Як працює смарткільце

Смарткільця – це електронні пристрої для носіння на пальцях. Вони нагадують традиційні каблучки, але мають датчики та відстежують ті самі показники, що і смартгодинник, наприклад, сон, активність і самопочуття. Все це не потребує наявності екрана.

Кільця, як правило, мають довший час автономної роботи, ніж смартгодинники та потребують менше часу на заряджання.

Переваги та недоліки смарткілець

Той, хто хоче для себе функціональну прикрасу, безперечно оцінить переваги розумних кілець:

Компактність. Девайс легко носити щодня, він не заважає рухам.

Непомітність. Виконують функції, не привертаючи до себе уваги.

Стильний дизайн. Можуть бути не лише функціональним аксесуаром, але і модним доповненням образу.

Автономність. Не потребують частої підзарядки.

Водонепроникність. Більшість моделей можна не знімати, йдучи в душ, ванну чи басейн.

Надійний корпус, стійкий до ударів.

Вища точність вимірювання пульсу та температури тіла завдяки щільнішому приляганню кільця до тіла.

Серед недоліків смарткілець можна виділити:

Обмежену функціональність та відсутність екрана. Вони наразі не можуть замінити смартфон чи смартгодинник.

Не всім підходять. Деяким людям некомфортно носити такі кільця, особливо тим, хто має алергію на метали.

Часто більший розмір.

Якими бувають смарткільця

Смарткільце Oura Ring Gen3 . Одне з найбільш популярних розумних кілець на ринку. Oura надає дані про сон, активність і відновлення. Також гаджет моніторить пульс, температуру тіла та рівень кисню в крові. Крім того, кільце може відстежити підвищення рівня стресу в організмі й тоді запропонує знизити активність і надати пріоритет відпочинку. До переваг цієї моделі можна віднести хорошу функціональність, сумісність з Andriod та iOS, а також якісні матеріали. А от мінусом є доволі висока вартість та потреба щомісячної підписки.

Технічні характеристики:

Матеріал: легкий титан з антиалергенним, неметалевим внутрішнім формуванням.

Термін роботи батареї — від 4 до 7 днів.

Повна зарядка за 20–80 хвилин.

Сумісність: iOS і Android.

Водонепроникність.

Вартість: $299 та $349 залежно від дизайну, щомісячна підписка $5,99.

2. Ultrahuman Ring Air. Модель розроблена для любителів фітнесу, які прагнуть оптимізувати розумову та фізичну енергію протягом дня. Гаджет нагадує своєму власнику, коли вживати кофеїн, приймати сонячні ванни та відпочивати. Також кільце відстежує температуру тіла, частоту серцевих скорочень та фазу менструального циклу у жінок. Девайс можна синхронізувати з різними додатками, зокрема для фітнесу. Втім, його додаток не вміє експортувати дані та має доволі заплутаний інтерфейс. Проте перевагою кільця порівняно з Oura Ring Gen3 є відсутність щомісячної підписки.

Технічні характеристики:

Розмір: 5-14.

Матеріал: титан, покритий карбідом вольфраму.

Кольори: сірий матовий, чорний айстри, космічний сріблястий, біонічне золото.

Водонепроникність.

Датчики: температури тіла, 6-осьові датчики руху, моніторинг серцевого ритму та насичення киснем та серцевого ритму.

Батарея: до 6 днів.

Вартість: $349.

3. Смарткільце Samsung Galaxy Ring. Як і інші моделі, відстежує сон та активність. Також є аналіз хропіння, руху під час сну, затримки сну та відстеження частоти серцевих скорочень і дихання. Усі ці дані збираються та зберігаються в програмі Samsung Health.

Крім того, подвійним рухом пальця можна відкласти сигнал будильника чи зробити фото жестом.

Перевагами Galaxy Ring можна назвати функціональність, хорошу інтеграцію в екосистему продуктів Samsung, дизайн, якість виконання та відсутність підписки. Втім, мінусом є те, що кільце працює тільки з Android і найкраще буде працювати саме зі смартфонами Samsung.

Технічні характеристики:

Матеріал: титан.

Автономність: 7 днів.

Розмір: від 5 до 13.

Сумісність: Android.

Водонепроникність.

Зарядка: зарядний футляр.

Вартість: $399.

4. RingConn Smart Ring. Ще одне кільце, яке моніторить фізичну активність, пульс, насичення крові киснем, сон та рівень стресу. Окрім автономності на рівні 7 днів, комплектний зарядний чохол пропонує акумулятор на 500 мА⋅год, який, як обіцяє виробник, дозволяє підзарядити кільце ще 18 разів. Попри загалом хорошу функціональність, RingConn Smart Ring – це перший продукт від однойменного стартапу RingConn, тому тут є певні недоліки, користувачі жаліються на проблеми з синхронізацією та повільні оновлення, які усувають баги.

Технічні характеристики:

Матеріал: титан.

Автономність: 7 днів.

Розмір: від 6 до 14.

Сумісність: iOS і Android.

Водонепроникність.

Зарядка: зарядний футляр.

Вартість: $259.

5. Amazfit Helio Ring. Кільце в титановому корпусі з вагою всього 3,8 грама, яке пропонує відстеження фізичної активності, пульсу, температури тіла, насичення крові киснем. Але одним із недоліків цього кільця є необхідність доплатити, щоб отримати доступ до всіх звітів про здоровʼя. Крім того, каблучка доступна лише у двох розмірах — 10 і 12, але Amazfit планує випустити інші розміри в майбутньому. Воно також має нижчу автономність до 4 днів та надає не дуже детальну інформацію про сон.

Технічні характеристики:

Матеріал: титан.

Автономність: 4 дні.

Розмір: 10 і 12.

Датчики: пульсу PPG, температури, EDA.

Сумісність: iOS і Android.

Водонепроникність.

Вартість: $299.

6. Evie Ring. Смарткільце, розроблене для жінок, які хочуть стежити за своїм менструальним циклом і самопочуттям за допомогою функцій відстеження активності та сну, а також реєстрації настрою та симптомів.

Недоліком цього гаджета, зокрема, і є те, що він призначений тільки для жінок, а також сумісний лише з iOS. Ще один мінус — автономність до 4 днів, що помітно менше порівняно з іншими розумними кільцями.

Технічні характеристики:

Розмір: 5–11.

Матеріал: рідкий метал.

Кольори: срібло, рожеве золото, золото.

Водонепроникність.

Датчики: частота серцевих скорочень, SpO₂, температура тіла та активне метаболічне спалювання калорій.

Підключення: Bluetooth.

Акумулятор: близько 4 днів.

Вартість: $269.

Варто пам’ятати, що універсальних смарткілець поки не придумали, і кожне з них тяжіє до якоїсь конкретної функціональності. Тому обирати такий пристрій варто, орієнтуючись на власні потреби. Він безумовно може стати перспективним доповненням до персональних гаджетів, здатним значно підвищити якість повсякденного життя.