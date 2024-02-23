Компанія Samsung представляє новий фітнес-трекер Galaxy Fit31, оснащений передовими технологіями моніторингу здоров’я.

Galaxy Fit3 є на 45% ширшим за попередню модель, має алюмінієвий корпус і 1,6-дюймовий дисплей. Також компанія заявляє, що трекер може працювати до 13 днів на одному заряді. Крім цього, тут є захист від води та пилу за стандартами 5ATM та IP68.

Пристрій відстежує режими сну, може виявити хропіння і контролюватиме рівень кисню в крові. Пристрій надаватиме користувачам персоналізовані рекомендації щодо режиму сну, які допоможуть краще зрозуміти, що відбувається уві сні, та досягти позитивних змін.

Протягом дня Galaxy Fit3 дозволяє моніторити свою щоденну діяльність. У трекері можна відстежувати понад 100 типів тренувань та легко переглядайте результати. Крім того, Galaxy Fit3 надає користувачам поглиблене розуміння загального стану здоров’я – показники частоти серцевих скорочень, рівня стресу та відстеження циклів.

Щоб забезпечити користувачів надійним захистом, Galaxy Fit3 має декілька безпекових функцій – виявлення падіння та екстрений виклик SOS. При падінні пристрій запропонує зателефонувати в службу екстреної допомоги. Якщо користувач потрапив у надзвичайну ситуацію, він може надіслати сигнал SOS, натиснувши п’ять разів на бічну кнопку.

Трекер можна використовувати як пульт дистанційного керування для камери смартфона, а також для відтворення та керування мультимедійними файлами на підключеному пристрої.

Кожен користувач також зможе персоналізувати свій трекер під себе і зробити його більш стильним, за допомогою циферблату, яких тут заготовлено понад 100 та різних ремінців.

Для безперебійної роботи, коли користувачі не хочуть, щоб їх турбували, можуть автоматично синхронізувати режими між трекером і підключеним смартфоном. Якщо смартфон загубився, функція «Знайти мій телефон» допоможе відшукати втрачений пристрій.

Galaxy Fit3 буде доступний в Україні з 23 лютого у трьох кольорах: темно-сірому, срібному та рожевому золоті. Рекомендована ціна – 2299 грн.