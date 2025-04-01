Людиноподібні роботи: складнощі розробки, можливості та застосування

Роботи, які нагадують людей, – колись вони були лише в кіно та книжках. Але завдяки стрімкому розвитку технологій це реальність, яка от-от настане. Вже скоро у нас можуть масово з'явитися "механічні помічники" для допомоги у різних галузях, як-от логістиці, сфері обслуговування тощо.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг вважає, що менше ніж за п'ять років людиноподібних роботів почнуть активно застосовувати на виробництві – галузь має чітко визначені завдання, з якими роботи можуть впоратися в контрольованому середовищі.

Тема привертає увагу багатьох, зокрема Apple. За твердженнями аналітика Мін-Чі Куо, техногігант розглядає можливість випуску антропоморфних роботів. Усе начебто на початкових етапах досліджень, а масове виробництво може стартувати у 2028 році.

Ще один приклад – компанія Meta. За інформацією Bloomberg, вона планує розробити робота для виконання побутових завдань. Крім того, можливість створення власного гуманоїда, як стверджують західні медіа, певний час вивчають і в OpenAI.

Поки одні компанії лише планують, інші вже активно ведуть відповідну діяльність. Серед них – Agility Robotics, Boston Dynamics, Figure AI та Tesla. Редакція "Межі" вирішила з'ясувати, яких успіхів вони досягли у своїх розробках і чого очікувати далі.

Agility Robotics

Ця американська компанія є одним із головних гравців у галузі робототехніки. У 2016 році вона представила двоногого робота Cassie, а у 2017-му – презентувала гуманоїда Digit v1. У 2019 році з'явився Digit v2, у 2021-му – Digit v3, а у 2023-му – Digit v4.

"Для початку, Digit – єдиний людиноподібний робот, який наразі комерційно використовується у виробничому середовищі. Якщо ви дослідите індустрію людиноподібних роботів, то виявиться, що багато компаній більше зацікавлені у створенні ретельно зрежисованих відеороликів, ніж у виконанні важкої роботи зі створення гуманоїда, який можна використовувати у комерційних цілях. Це не те що цікавить Agility", – розповідає в коментарі "Межі" CPO Agility Robotics Мелоні Вайз.

Digit має відмінну конструкцію ніг, яка дозволяє йому пересуватися майже так само, як людина. Це дає Digit змогу виконувати різні складні завдання і є вагомою причиною, чому Agility Robotics може комерційно використовувати своїх роботів сьогодні.

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CPO Agility Robotics підкреслює, що зараз Digit розроблений для роботи в галузях з великими логістичними та складськими операціями, такими як 3PL, автовиробники та провайдери електронної комерції. Але в майбутньому компанія бачить перехід від промислових просторів, таких як виробництво та логістика, до light industrial, а потім до громадських.

"Простори light industrial – це такі місця, як задня частина продуктового магазину, готелю чи лікарні. Прикладами публічних просторів є передня частина готелю або передня частина продуктового магазину, де Digit буде переміщатися публічними просторами разом зі споживачами", – акцентує Мелоні Вайз.

Мелоні Вайз також зауважує, що протягом наступних п'яти років у питанні розвитку гуманоїда компанія насамперед планує зосередитися на безпеці. Одна із головних цілей є повна спільна безпека, коли Digit може працювати пліч-о-пліч із людьми на виробництві.

"Щоб це сталося, потрібно написати нові стандарти. Для гуманоїдів існують певні стандарти, але їх потрібно більше. Ми тісно співпрацюємо з органами стандартизації, щоб розробити ці стандарти. Ми також працюємо над розширенням вантажопідйомності та зарядної ємності Digit", – підкреслює вона.

Boston Dynamics

Американський гігант є творцем кількох цікавих проєктів. У 2004 році компанія представила BigDog – свого першого чотирилапого робота, який "вийшов з лабораторії на реальну місцевість".

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Ще один чотирилапий робот Boston Dynamics – Spot. Він може пересуватися нерівною місцевістю та вперше став комерційно доступним у 2020 році. Крім того, компанія створила спеціалізованого робота Stretch для операцій на складах – він з'явився у 2021 році.

Одним із наймасштабніших проєктів компанії став гуманоїд Atlas, перше покоління якого презентували у 2013 році. Це двоногий робот, який може пересуватися нерівною місцевістю. Його руки можна використовувати для перенесення вантажів або для подолання вертикальних перешкод.

Впродовж років Boston Dynamics розвиває проєкт та демонструє, чого вдається досягти. Приміром, гідравлічний Atlas останнього покоління (HD Atlas) міг підіймати та маневрувати об'єктами різної форми та розмірів. Але у 2024 році компанія відправила гідравлічну версію "на пенсію" і представила повністю електричного гуманоїда.

Тоді виробник пообіцяв, що новинка вмітиме більше за попередника. Зараз Boston Dynamics називає електричного Atlas "найдинамічнішим у світі людиноподібним роботом", який призначений для застосування в реальних умовах.

"Удосконалена система управління та найсучасніше апаратне забезпечення надають роботу потужності та балансу, щоб продемонструвати просунуті атлетичні якості та спритність. Ми використовуємо Atlas, щоб дослідити потенціал гуманоїдного форм-фактору, використовуючи все тіло робота для граціозного, швидкого та вправного руху", – йдеться в описі на сайті американської компанії.

На підтвердження цьому Boston Dynamics регулярно публікує відео, на яких гуманоїд виконує різноманітні рухи та акробатичні елементи. Наприклад, ефектний вигляд мають відтискання Atlas від підлоги. А недавно з'явився ролик, де гуманоїд не лише ходить, бігає, повзає, а й робить деякі танцювальні рухи.

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Boston Dynamics звертає увагу на деякі можливості людиноподібного робота:

· Висока потужність – спеціальна батарея та вдосконалені актуатори забезпечують високу потужність Atlas;

· Динамічність – удосконалені алгоритми керування Atlas дозволяють роботу планувати складні рухи всього тіла, враховуючи середовище довкола;

· Легкість – Atlas використовує поєднання титанових та алюмінієвих 3D-друкованих деталей, щоб забезпечити вражаюче співвідношення міцності до ваги.

З-поміж іншого, у березні 2025 року Boston Dynamics оголосила про розширення співпраці з NVIDIA для створення наступного покоління можливостей штучного інтелекту для людиноподібних роботів.

"З поточним поколінням нашого електричного Atlas ми створюємо найпотужнішого у світі людиноподібного робота, і співпраця з NVIDIA для інтеграції Jetson Thor означає, що робот тепер має найвищу продуктивну обчислювальну платформу. Isaac Lab дозволяє нам розробляти найсучасніші можливості штучного інтелекту, і перші результати є захоплюючими", – цитує Boston Dynamics CTO Аарона Саундерса.

Figure AI

Цей американський стартап також розробляє людиноподібних роботів. Компанія ставить за мету розробити гуманоїдів загального призначення, які "матимуть позитивний вплив на людство та створять краще життя для майбутніх поколінь".

Одна з розробок Figure AI – робот Figure 01, прототип якого було представлено у 2022 році. Одне з його завдань полягало у виконанні небезпечних робіт, які не під силу людям. Крім того, реалізація проєкту спрямована на зменшення дефіциту робочої сили.

Figure 01 vs Figure 02 Figure AI

Минулого року Figure AI представила Figure 02, серед його особливостей – наявність вбудованих мікрофонів і динаміків, щоб слухати та говорити з людьми. Вага робота становить 20 кг, а висота – 167 см. Він може підіймати предмети вагою до 20 кг, розвивати швидкість до 1,2 м/с та працювати до 5 годин від одного заряду.

На сайті компанії сказано, що за три роки вона створила два покоління роботів, тепер тут запрошують охочих долучитися до розробки Figure 03.

Серед досягнень компанії – партнерство з автомобільним гігантом BMW з метою впровадження людиноподібних роботів на автозаводах, про яке стало відомо у 2024-му. Щойно Figure AI опублікувала відео з оновленням того, як розгортається проєкт.

Цікаво, що можливості цього робота не обмежуватимуться лише виробничими процесами.

"Очікуйте, що Figure буде мити посуд, прати, розпаковувати продукти та виконувати інші домашні завдання на 100% автономно", – сказано на сайті компанії.

Щодо майбутніх кроків, то в березні цього року Figure AI представила нове великосерійне виробництво гуманоїдних роботів BotQ. Планується, що перша виробнича лінія випускатиме тут щороку до 12 тис. роботів. Але стартап запевняє – це лише початок і далі буде значно більше.

Tesla

Компанія займається розробкою гуманоїдного робота Optimus. Його прототип у 2022 році представив гендиректор Tesla Ілон Маск. Це сталося під час щорічного заходу Tesla AI Day в Пало Альто, Каліфорнія. Тоді робот пройшовся сценою, помахав "рукою" та спробував зобразити щось схоже на танець.

Optimus Tesla

У грудні 2023-го компанія показала нове покоління гуманоїда. Тоді Tesla повідомила, що Optimus Gen 2 на 10 кг легший за попередника та має на 30% вищу швидкість ходьби. Також у нього покращена система балансування та контролю за всім тілом.

Невдовзі після цього з'явилося відео, як Optimus складає футболку – проте виявилося, що він робить це не автономно.

"Самостійність" робота неодноразово викликала чимало запитань. Приміром, на презентації Tesla в жовтні 2024 року гуманоїд справив неабияке враження на відвідувачів. Аж поки не з'ясувалося, що роботами ймовірно керували люди з-за лаштунків.

До слова, під час презентації Ілон Маск заявляв, що Optimus може "робити все, що завгодно", як-от вигулювати собак, доглядати дітей, косити газони, подавати напої тощо. "В довгостроковій перспективі" його ціна становитиме від $20 тис. до $30 тис.

Періодично Tesla ділиться оновленнями Optimus. Минулої осені компанія повідомила, що завдяки нейронним мережам гуманоїд може рухатися, уникаючи перешкоди на своєму шляху.

Нещодавно Ілон Маск також оголосив, що цього року Tesla планує завершити перший виробничий цикл, випустивши 5000 одиниць Optimus. У наступні роки цей показник має потенційно суттєво збільшитися.

Труднощі розробки та перспективи використання

Крім згаданих, існують й інші компанії, які працюють над створенням людиноподібних роботів. Їх об'єднує спільна риса – складність розробки своїх продуктів. Йдеться насамперед про технічні виклики.

Перший проректор Українського Католицького Університету (УКУ) Ярослав Притула звертає увагу на складність забезпечити універсальність роботів, зокрема реалістичну моторику, адекватне сприйняття середовища.

За його словами, також наразі практично неможливо уникнути помилкових рішень роботів, зокрема галюцинацій штучного інтелекту, коли модель генерує неправдиву або нелогічну інформацію та діє відповідно.

"Галюцинації штучного інтелекту є і серед етичних викликів, оскільки залишається питання відповідальності за дії робота. Іншими важливими етичними викликами є ризики пов'язані з приватністю даних, які збирає робот. Потенційно можливі й соціальні виклики, пов'язані з заміщенням людської праці та подальшою ізоляцією людей – самотність вже є великим викликом людства", – заявляє Ярослав Притула.

Він вважає, що технічні виклики в розробці гуманоїдів можна подолати протягом наступних 10–20 років, але етичні та соціальні проблеми, на його думку, розв'язати буде складніше. Для адаптації знадобляться покоління.

"Не впевнений, що за найближчі 5 років людство зможе активно використовувати універсальних людиноподібних роботів. Більше вірю в більш обмежених у функціях роботів, які здатні робити певний вузький спектр задач", – додає перший проректор УКУ.

На його переконання, для таких роботів є великий потенціал в охороні здоров’я, зокрема у догляді за хворими, у фізичній реабілітації тощо. Серед інших сфер – логістика та обслуговування як-от складські операції, магазини, ресторани, які можуть добре використати роботів для автоматизації рутинної роботи.