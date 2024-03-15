Стартап Figure AI із розробки людиноподібних роботів представив нове відео, у якому показала досягнення у цій сфері. Компанія реалізує цей проєкт разом із техногігантом OpenAI.

Йдеться про робота під назвою Figure 01, який виглядає і рухається як людина. Одне з його завдань – виконувати небезпечні роботи, які не під силу людям. Ще одне – допомога у зменшенні дефіциту робочої сили.

І, судячи з демонстраційного відео, Figure AI рухається у правильному напрямку. У відео показний робот, який розмовляє людською мовою. Він веде бесіду та взаємодіє з людиною.

У ролику Figure 01 стоїть перед столом з кількома предметами – яблуком та кількома тарілками й стаканами. Коли робота просять назвати, що саме він бачить, то він робить це безпомилково.

Але можливості Figure 01 не обмежуються лише цим. Він також правильно визначає, що яблуко – це продукт, коли його співбесідник просить дати щось поїсти.

Крім того, він прибирає сміття та розставляє посуд. Причому робить це не просто запрограмованими рухами – він перевертає стакан, коли ставить його в сушарку, та абсолютно правильно ставить на місце тарілку.

Звісно, робот Figure AI рухається із затримкою. Але він, безумовно, вражає.

До слова, взимку Tesla Ілона Маска показала нове покоління свого людиноподібного робота Optimus. В ролику чимало уваги привернули рухи Optimus Gen 2, особливо верхньої частини його тіла. Згодом стало відомо, що робот навчився складати футболку на столі. Але робить це не автономно. Тож Figure 01 наразі, очевидно, перевершує Optimus Gen 2.