Відповідь "Ланцету": Франція, Німеччина та Велика Британія тестують новий ударний дрон

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Збройні сили Франції, Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн проводять тестування нового ударного дрона HX-2. Про це заявив віце-президент з продажів компанії Helsing Саймон Брюньєс, повідомляє "Мілітарний" із посиланням на Hartpunkt.

За словами представника компанії, успішне завершення випробувань може відкрити шлях до закупівель безпілотника вказаними країнами. Приміром, німецький Бундесвер планує завершити випробування HX-2 до кінця поточного року.

Саймон Брюньєс також зауважив, що перші ударні дрони HX-2 вже передано Україні для кваліфікації. Очікується, що вона буде завершена протягом кількох тижнів.

У Helsing зазначили, що розглядають HX-2 як європейську відповідь на російський "Ланцет". Співзасновник Helsing Гундберт Шерф розповів, що метою компанії є зробити HX-2 не тільки потужнішим, але й доступнішим за "Ланцет".

Дрон був розроблений з нуля для масового виробництва. Це дозволяє значно знизити собівартість одиниці порівняно з традиційними системами.

Гундберт Шерф додав, що з України вже надходять перші відгуки, де ціна HX-2 називається як "дуже економічна". Ймовірно, це пов'язано також із тим, що Helsing не отримує економічного прибутку від постачання цих дронів Україні.

Зараз компанія здатна щомісяця виробляти 450 одиниць HX-2 на заводі Resilience Factory (RF-1) на півдні Німеччини. Показник можна збільшити до 1000 систем на місяць за умови додаткового навчання персоналу.

Helsing також готується до будівництва другого заводу Resilience Factory, що дозволить збільшити загальний щомісячний обсяг виробництва приблизно до 2500 одиниць HX-2.

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HX-2

Helsing

Дані Helsing свідчать, що дальність польоту дрона становить 100 км, вага – до 12 кг, а максимальна швидкість під час кінцевого підходу до цілі – до 220 км/год. HX-2 може бути оснащений боєприпасами різної дії вагою до 4 кг з метою боротьби з бронетехнікою або ураження укріплень.