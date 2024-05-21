Початок повномасштабної війни став викликом для всього українського бізнесу, зокрема й локальних стартапів, молодих технологічних компаній, багато з яких тільки починали працювати. Щоб підтримати їхні зусилля навесні 2022 року компанія Google запустила “Фонд підтримки Google для стартапів в Україні”. Як він працює, як допоміг українським підприємцям та як до нього долучитися, розказуємо в цьому матеріалі.

“Український технологічний сектор є важливим активом. І його підприємницький дух залишається непохитним, як і сама Україна. Для нас честь допомагати у цей час”, — заявив через рік після запуску ініціативи Сундар Пічаї, генеральний директор Google та Alphabet. На той момент Фонд встиг профінансувати 58 українських стартапів на суму в $5 мільйонів, які стали рятівними для багатьох підприємців.

Весна 2022 року була надзвичайно складною для всіх українських стартапів, зокрема й для VanOnGo – платформи міської доставки споживачам на основі штучного інтелекту. Завдяки практичній підтримці та безвідсотковому фінансуванню від Фонду Google, команді VanOnGo вдалося зосередитися на розвитку бізнесу в ЄС, майже вдвічі збільшивши річний дохід та здійснивши понад 500 000 успішних доставок.

“Фонд підтримки України став рятівним кругом, який надихнув команду рухатися вперед”, – розповідає засновник стартапу В’ячеслав Левченко. “Всі засновники VanOnGo – українці. Ми підтримуємо нашу країну і хочемо допомогти її економіці якомога швидше відновитися”.

У довоєнний час в Україні з’явилося понад 2 000 стартапів, і в складних умовах технологічні засновники країни продемонстрували здатність до самоорганізації. Лідери стартапів, такі як Дмитро Подольєв, генеральний директор і співзасновник Mindly, діяли швидко, змінюючи бізнес-моделі, адаптуючи ІТ-навички до умов воєнного часу та впроваджуючи плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб співробітники могли працювати віддалено з підвалів, бомбосховищ та автомобілів. При цьому не забуваючи про соціальну відповідальність.

“У 2021 році я заснував Mindly – платформу психічного здоров’я для онлайн-терапії. Після початку повномасштабної війни ми перепрофілювали її, щоб зробити психіатричну терапію доступною для всіх українців, навіть для тих, хто зараз перебуває у скрутному фінансовому становищі та не може дозволити собі оплатити її самостійно”, – розповідає Дмитро Подольєв. “Всі гроші, які ми заробляємо, повністю йдуть на оплату терапевтичних сесій, що надаються українцям, які потребують допомоги та не можуть оплатити її самостійно. Наша мета — забезпечити якісну терапію, яка дає результат, а не просто одну чи дві безплатні сесії”.

Кейс Mindly є хорошим прикладом адаптації бізнесу до екстремальних умов роботи та соціально-відповідального бізнесу. Проте самостійно досягнути цього було б дуже складно, як і у випадку понад 90% українських стартапів, які кажуть, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та розширення — і на кону часто стоїть не просто успіх стартапу. “Будь ласка, продовжуйте підтримувати українські стартапи”, — каже Дмитро Подольєв. “Тому, що коли ви підтримуєте Україну, ви підтримуєте демократію та вільний світ”.

Варто зазначити, що “Фонд підтримки Google для стартапів в Україні” дозволив не просто профінансувати роботу окремих молодих IT-компаній, але й забезпечити розвиток екосистеми для зростання бізнесу в Україні. Цього вдалося досягнути завдяки підтримці стартапів, які створюють умови для зростання інших компаній.

“В Україні, як і в більшості інших країн, малий бізнес відіграє вирішальну роль у створенні нових можливостей для працевлаштування” – розказує Аліна Бондаренко, співзасновниця та CCO Zeely, мобільної програми для маркетингу, яка сприяє зростанню прибутку підприємців. “Однак наразі власники малого бізнесу в Україні стикаються із серйозними проблемами, такими як відсутність можливости розширення, обмеженість ресурсів, невпізнаваність бренду та недостатні резерви. Zeely допомогла більш ніж 8000 малих і мікропідприємців налаштувати онлайн-продажі зі смартфонів, щоб залучити нових клієнтів і збільшити прибуток. Завдяки штучному інтелекту власники бізнесу можуть створювати інтернет-магазини на своїх смартфонах, використовуючи лише кілька зручних інструментів, та проводити маркетингові кампанії, які приносять майже миттєві результати”.

Лідія Терпель, співзасновниця Skyworker.ai, платформи для наймання працівників, що з’єднує технічних спеціалістів та розробників із компаніями додає:

“Skyworker схожий на другого пілота зі штучним інтелектом, що набирає технічних фахівців для компаній. Технологія Skyworker перевіряє претендентів, щоб обрати потрібного кандидата відповідно до потреб кожної компанії, а також знаходить таланти за межами платформи. Завдяки штучному інтелекту ми допомагаємо більшій кількості роботодавців аналізувати понад 30 000 резюме за лічені секунди, щоб знаходити кваліфікованих кандидатів, а також показувати релевантні списки вакансій із понад 800 компаній відповідно до їхніх вимог. Багато кандидатів в Україні втратили роботу і не можуть знайти нову через низький запит серед місцевих компаній. Тож нам потрібно допомогти їм знайти іноземні компанії, які пропонують безпосередньо віддалену роботу. Завдяки штучному інтелекту ми можемо показати компаніям у всьому світі, що у Східній Європі, і особливо в Україні, є багато кваліфікованих фахівців”.

Щоб продовжити підтримувати українські стартапи у 2024 році Google за підтримки Міністерства цифрової трансформації України відкрив додатковий Фонд у розмірі $10 мільйонів.

Українські стартапи можуть подавати заявки на отримання до $100 000 у бездольовому фінансуванні, а також менторської підтримки з боку Google та підтримки продуктів.

Прийом заявок триває до 5 червня 2024 року за цим посиланням.

Окрім цього, стартапи можуть отримати додаткові $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud, щоб допомогти своїм командам відповідально працювати та досягати більшого з меншими ресурсами.

Для того, щоб подати заявку, стартапи повинні мати принаймні одну юридичну особу, зареєстровану в Україні, а також мінімально життєздатний продукт (MVP) з продемонстрованою бізнес-ефективністю. Попри те, що це не є обов’язковою умовою, компанії, які використовують штучний інтелект для розвʼязання соціальних проблем, матимуть пріоритет. Засновники зможуть використати бездольову грошову винагороду, щоб продовжити зростання, відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для вирішення нових завдань.

Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine буде оголошено поетапно: у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

Дізнатися більше про “Фонд підтримки Google для стартапів в Україні” та подати заявку можна на сайті Фонду.